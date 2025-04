BMW R 12 nineT mới chính thức ra mắt tại Việt Nam: kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại

Kế thừa tinh hoa từ dòng xe BMW R nineT huyền thoại, BMW R 12 nineT mới là tuyên ngôn về cá tính và đam mê tốc độ, được nâng cấp từ thiết kế đến hiệu năng vận hành. Phiên bản mới đánh dấu bước tiến quan trọng của BMW Motorrad, mang đến trải nghiệm lái xe đỉnh cao và đáp ứng tối đa nhu cầu của cộng đồng yêu thích mô tô tại Việt Nam.

Ông Josef Miritsch - Trưởng Bộ phận động cơ Boxer của BMW Motorrad nhấn mạnh: “Với thiết kế khung xe mới, mẫu xe này sẽ mang đến cho bạn phong cách cổ điển thuần tuý nhưng lại năng động và mạnh mẽ hơn. Hơn thế nữa, động cơ Boxer được làm mát bằng không khí và dầu, được trang bị hộp khí mới lấy cảm hứng từ mẫu HP2 Sport huyền thoại năm 2007, đảm bảo sức mạnh tối ưu cho BMW R 12 nineT”.

Thiết kế đậm chất cổ điển, tinh tế đến từng chi tiết

BMW R 12 nineT sử dụng khung sườn thép tubular nguyên khối mới, mang đậm phong cách cổ điển. Bánh trước và bánh sau 17’’ tạo nên sự cân đối trong tổng thể thiết kế. Các chi tiết truyền thống nổi bật có thể kể đến gồm hai đồng hồ tròn analog hiển thị tốc độ và vòng tua máy.

BMW R 12 nineT được các kỹ sư của BMW Motorrad thiết kế tỉ mỉ trong từng chi tiết, từ bộ phận chắn bùn trước, hệ thống đèn LED đến đèn tín hiệu tinh xảo, hài hòa tạo nên tổng thể cân đối và sang trọng.

Khung gầm mới tối ưu tính khí động học, linh hoạt

Khung gầm của BMW R 12 nineT được thiết kế hoàn toàn mới, với cấu trúc khung ống thép nguyên khối, mang lại vẻ ngoài thời trang và tối ưu hóa trọng lượng. Khung sau được gắn với khung chính bằng các bulong, đảm bảo tính ổn định và thuận tiện trong việc bảo trì, sửa chữa.

BMW R 12 nineT được trang bị hệ thống treo trước dạng phuộc hành trình ngược (USD- Upside down) có đường kính 45 mm, hoàn toàn có thể điều chỉnh, giúp cải thiện khả năng xử lý và độ linh hoạt cho xe. Ngoài ra, khung gầm của BMW R 12 nineT được thiết kế để mang đến cảm giác lái thú vị và thoải mái cho người sử dụng.

Động cơ Boxer trứ danh - mạnh mẽ và bền bỉ

BMW R 12 nineT sở hữu khối động cơ Boxer 2 xi-lanh đặc trưng của BMW có hiệu suất mạnh mẽ và âm thanh đặc biệt. Động cơ có dung tích 1.170 cc, cung cấp công suất tối đa 80 kW (109 hp) tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 115 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ được làm mát bằng không khí và dầu, giúp tối ưu hiệu suất và độ bền trong quá trình vận hành.

Hệ thống hỗ trợ lái thông minh

BMW R 12 nineT mới là lựa chọn lý tưởng cho khách hàng yêu thích dòng xe Roadster cổ điển, khỏe khoắn và cảm giác phấn khích đặc trưng, sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như:

Chế độ lái linh hoạt: ba chế độ lái tiêu chuẩn là "Rain", "Road" và "Dynamic". Người lái có thể tùy chỉnh hiệu suất động cơ và cảm giác lái theo điều kiện địa hình.

ba chế độ lái tiêu chuẩn là "Rain", "Road" và "Dynamic". Người lái có thể tùy chỉnh hiệu suất động cơ và cảm giác lái theo điều kiện địa hình. Hệ thống kiểm soát độ bám đường (DTC): giúp điều chỉnh công suất động cơ để ngăn ngừa trượt bánh sau, gia tăng độ an toàn khi tăng tốc, đặc biệt trên bề mặt trơn trượt.

giúp điều chỉnh công suất động cơ để ngăn ngừa trượt bánh sau, gia tăng độ an toàn khi tăng tốc, đặc biệt trên bề mặt trơn trượt. Kiểm soát phanh động cơ (MSR): giúp ngăn trượt bánh sau khi giảm ga đột ngột hoặc khi sang số, cho phép duy trì khả năng kiểm soát tốt hơn trong các tình huống khẩn cấp.

giúp ngăn trượt bánh sau khi giảm ga đột ngột hoặc khi sang số, cho phép duy trì khả năng kiểm soát tốt hơn trong các tình huống khẩn cấp. Hệ thống phanh ABS Pro: hệ thống phanh cải tiến cho phép phanh an toàn ngay cả khi vào cua, giúp tránh tình huống khóa bánh khi phanh gấp.

BMW R 12 nineT cũng được trang bị đèn LED, hệ thống ánh sáng Pro có khả năng thích ứng và nhiều tính năng an toàn hiện đại. Hệ thống Keyless Ride cho phép người lái khởi động xe mà không cần chìa khóa truyền thống, mang đến sự tiện lợi tối đa. Hệ thống phân tích tình trạng đường và điều chỉnh độ bám đường ngay cả trong điều kiện đường trơn trượt, đảm bảo an toàn cho người lái cũng là một trong những tính năng an toàn nổi bật của xe.

Bên cạnh giới thiệu mẫu xe BMW R 12 nineT mới, THACO AUTO và BMW Motorrad cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trong tháng 4/2025. Với chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn toàn cầu và hệ thống showroom BMW Motorrad rộng khắp cả nước, khách hàng có thể dễ dàng đến tham quan và trải nghiệm các dòng BMW Motorrad một cách thuận tiện. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline 1800 1101 hoặc đến showroom BMW Motorrad gần nhất để được tư vấn.