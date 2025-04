4 mẹo giúp xe tay côn đi địa hình mượt hơn

Giảm áp suất lốp

Trên các địa hình đất đá, sỏi, việc giảm nhẹ áp suất lốp sẽ giúp tăng diện tích tiếp xúc giữa lốp và mặt đường. Lốp mềm hơn sẽ linh hoạt hơn, đồng thời “ôm” mặt đường tốt hơn, hạn chế tình trạng trượt bánh khi đi qua bùn lầy hoặc đá hộc.

Tùy vào địa hình và loại lốp, bạn có thể giảm áp suất khoảng 0.3 - 0.5 kg/cm² (hoặc psi) so với mức tiêu chuẩn do nhà sản xuất khuyến nghị (thông tin này thường in trên lốp hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng xe). Tuy nhiên, không nên giảm quá thấp nếu bạn vẫn cần chạy trên đường nhựa vì lốp quá mềm có thể dễ bị hư hỏng hoặc khó kiểm soát ở tốc độ cao.

Giữ vòng tua đều – đừng vít ga mạnh

Nhiều người mắc sai lầm khi thốc ga thật mạnh để vượt qua địa hình khó. Thực tế, hành động này dễ khiến bánh xe quay trơn, mất độ bám và khiến bạn trượt ngã. Thay vào đó, hãy giữ vòng tua đều, tăng ga một cách từ từ và kiểm soát lực kéo bằng cách phối hợp nhịp nhàng giữa tay ga và tay côn. Việc duy trì tua máy đều không chỉ giúp xe bám đường tốt hơn, mà còn tiết kiệm công sức, tránh mòn côn và giảm nguy cơ chết máy giữa đường.





Chọn đúng số – ưu tiên số thấp

Một sai lầm thường gặp là để số cao vì sợ máy gằn hoặc ồn, nhưng khi đi địa hình thì nên làm ngược lại. Các cấp số như số 1, số 2 giúp cung cấp mô-men xoắn lớn hơn, giúp bánh dễ vượt qua chướng ngại vật, leo dốc hoặc lội bùn. Số thấp cũng giúp kiểm soát tốc độ tốt hơn khi xuống dốc, tránh tình trạng xe trôi tự do hoặc phải phanh gấp liên tục. Đặc biệt với những đoạn cua gắt, dốc dựng đứng hoặc đá lớn, số thấp giúp bạn vượt qua an toàn và tự tin hơn.

Gắn thêm phụ kiện hỗ trợ

Việc trang bị thêm một vài phụ kiện phù hợp có thể mang lại sự khác biệt đáng kể trong trải nghiệm lái xe tay côn trên địa hình. Ví dụ như, đèn trợ sáng đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng, sương mù hoặc vào ban đêm ở những khu vực hẻo lánh. Bảo vệ gầm máy giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng dưới gầm xe như lốc máy, ống xả khỏi những va đập với đá hoặc các vật cản trên đường.

Gắn thêm baga hoặc thùng xe giúp tăng khả năng chở đồ, phù hợp cho những chuyến đi dài ngày hoặc cần mang theo nhiều hành lý. Để có những trải nghiệm lái tốt nhất trên mọi cung đường, việc lựa chọn một mẫu xe tay côn mạnh mẽ, linh hoạt và được trang bị đầy đủ tính năng an toàn là vô cùng quan trọng. Yamaha Exciter đang là cái tên xe tay côn được nhiều biker tin tưởng nhờ sự kết hợp giữa sức mạnh, độ bền và công nghệ hiện đại.

Exciter sử dụng động cơ 155cc VVA, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hộp số 6 cấp – mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và ổn định trên cả địa hình bằng phẳng lẫn gồ ghề. Khung sườn được thiết kế chắc chắn, cân bằng giữa độ cứng và độ linh hoạt. Phuộc sau dạng giảm xóc trục đơn thể thao, phuộc trước hành trình dài giúp xe ổn định hơn khi vào cua hoặc vượt chướng ngại vật.

Không chỉ mạnh mẽ, Exciter còn được trang bị hệ thống ABS và ly hợp A&S (Assist & Slipper Clutch) – hỗ trợ chống bó cứng phanh khi dồn số gấp và giảm trượt bánh sau, giúp xe an toàn hơn khi di chuyển trên địa hình phức tạp. Exciter sở hữu bình xăng lớn 5.4L, kết hợp với động cơ tiết kiệm nhiên liệu, cho phép di chuyển tới 265km chỉ với một lần đổ đầy – được anh em biker đánh giá phù hợp với các chuyến đi dài, khám phá địa hình.

Về thiết kế, Exciter mang ADN thể thao của dòng R-series nhà Yamaha, với những đường nét sắc sảo, khỏe khoắn và trẻ trung. Xe có 4 phiên bản, 12 màu sắc cho bạn tha hồ lựa chọn theo phong cách và ngân sách cá nhân. Thêm vào đó là hàng loạt tiện ích hiện đại như smartkey, ổ sạc điện thoại 12V, công tắc ngắt động cơ, và ứng dụng My Yamaha Motor – hỗ trợ tối đa cho người dùng trong mọi tình huống.

Để đảm bảo hành trình phượt an toàn và trơn tru, việc bảo dưỡng xe trước khi khởi hành cũng rất quan trọng. Bạn có thể tự mua nhớt và thay tại nhà, hoặc đưa xe máy đến đại lý Yamaha phủ sóng toàn quốc để nhân viên hỗ trợ. Yamaha đã phát triển dầu Yamalube mới chuyên biệt cho từng dòng xe. Ví dụ như với Exciter, Yamaha khuyên dùng sản phẩm dầu Yamalube Sport dành riêng cho xe thể thao, giúp xe đạt hiệu suất cao, bảo vệ động cơ, giảm khí thải.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về Yamaha Exciter 155 VVA - ABS tại: https://yamaha-motor.com.vn/xe/loai-xe/exciter/