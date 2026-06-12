Doanh số các dòng xe của Mitsubishi Motors Việt Nam trong tháng 5 và CTKM tháng 6/2026

1. Trong tháng 6/2026, Xpander tiếp tục duy trì sức hút với doanh số 1,236 xe, là mẫu MPV xếp thứ 2 trong các mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng, top 1 phân khúc MPV.

Sở hữu ưu thế không gian tiện nghi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng chi phí bảo dưỡng hợp lý, Xpander vẫn là lựa chọn được nhiều khách hàng cân nhắc trong mùa du lịch hè, đặc biệt các gia đình đông thành viên.

2. Với 940 xe bán ra trong tháng 6, Destinator trở lại đường đua doanh số và góp mặt trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất thị trường xe động cơ đốt trong. Kết quả này cho thấy sức hút của mẫu SUV 7 chỗ vẫn được duy trì sau khi nguồn cung dần ổn định trở lại.

3. Trong tháng 6, Mitsubishi Motors Việt Nam phối hợp với các nhà phân phối (NPP) ủy quyền triển khai chương trình khuyến mãi đối với tất cả các dòng xe. Mức ưu đãi hấp dẫn lên đến 85 triệu đồng, tham khảo chi tiết chương trình tại link

4. Riêng đối với mẫu xe Xpander AT Premium, khách hàng có thể lựa chọn linh hoạt giữa 2 chương trình ưu đãi, tăng cơ hội tiếp cận mẫu MPV đa dụng với chi phí tối ưu hơn:

Gói ưu đãi tài chính (~80 triệu đồng) Hoặc Gói ưu đãi tài chính (~40 triệu đồng) Gói vay tài chính MAF 0% trong 12 tháng với thời gian ân hạn gốc tối đa 6 tháng (áp dụng cho khách hàng cá nhân vay mua xe)

5. Bên cạnh ưu đãi chung với giá trị lên đến 60 triệu đồng, khách hàng chọn mua Destinator trong tháng 6 còn có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn tại các sự kiện lái thử, đồng thời tham gia bốc thăm trúng thưởng chương trình “Destinator - Cả nhà đón hè” với tổng giá trị giải thưởng lên tới 70 triệu đồng tại hệ thống NPP.

