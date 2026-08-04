Hệ thống Đại lý Volkswagen Việt Nam chính thức nhận cọc Volkswagen ID. ERA 9X – SUV mở đầu xu hướng EREV

ID. ERA 9X là mẫu xe điện kỷ nguyên mới với công nghệ mới EREV: Xe điện mở rộng phạm vi hoạt động EREV đầu tiên của Volkswagen. (Extended Range Electric Vehicle).

ID. ERA 9X cũng là Xe điện mở rộng phạm vi hoạt động EREV đầu tiên trong các hãng được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Công nghệ EREV của Volkswagen có thể mở rộng phạm vi hoạt động lên đến 1.651 km theo Chu trình thử nghiệm CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle). Quãng đường di chuyển này thực sự là một bước đột phá khi so sánh với dòng xe thuần điện BEV thường có phạm vi di chuyển 500-800 km.

Công nghệ EREV của Volkswagen cho phép người dùng sử dụng điện cho phần lớn nhu cầu đi lại hàng ngày, đồng thời vẫn duy trì khả năng thực hiện các chuyến đi xa mà hoàn toàn không phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, thiết thực đối với nhu cầu di chuyển hiện đại. Trong bối cảnh quá trình điện hóa diễn ra với tốc độ khác nhau tại từng quốc gia, công nghệ EREV được Volkswagen định vị là một trong những giải pháp hoàn hảo trong danh mục công nghệ điện hóa, bên cạnh xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV); và được kỳ vọng sẽ mang đến thêm một lựa chọn phù hợp cho những thị trường đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng sạc, trong đó có Việt Nam.

ID. ERA 9X là mẫu SUV có kích thước lớn hàng đầu của Volkswagen, với chiều dài lên đến hơn 5,2 m, với ngôn ngữ thiết kế là sự hài hòa giữa vuông và tròn, là biểu tượng cốt lõi của quan niệm “Trời tròn, đất vuông”, đại diện cho sự thống nhất hoàn hảo giữa vũ trụ bao la và vạn vật, là biểu tượng của sự viên mãn, trường cửu.

Phong cách thiết kế Multi-layers của phân khúc nội thất High-end: Không gian nội thất mang thiết kế đa tầng tinh tế, lấy cảm hứng từ những không gian sống cao cấp, tạo cảm giác rộng mở với thế giới, sang trọng và đầy tính công nghệ.

Khoang thương gia sang trọng “Executive Lounge”, với nhiều yếu tố thông minh hàng đầu để chăm sóc cho cả gia đình 6 thành viên mà chưa có mẫu xe nào trên thị trường có thể mang đến:

2 màn hình giải trí hàng ghế trước: vị trí trung tâm và phía trước ghế hành khách, mỗi màn hình 15.6” với độ phân giải 2.5K. Màn hình giải trí cho hàng ghế sau cực lớn 21.4” độ phân giải 3K biến không gian phía sau trở thành rạp giải trí mini cho cả gia đình. Màn hình cảm ứng điều chỉnh đa chức năng, tích hợp ẩn/ hiện hai bên cửa xe cho hàng ghế thứ hai – công nghệ lần đầu tiên được áp dụng trên thế giới. Điều khiển cảm ứng và vuốt các chức năng điều hòa, âm thanh, thiết lập cấu hình ghế. Cảnh báo mở cửa an toàn và cảnh báo điểm mù, hiển thị điểm mù bên hông và đuôi xe lên màn hình. Đèn viền nội thất Ambient light 255 màu với tổng chiều dài đèn chạy quanh toàn bộ khoang nội thất khoảng 12.8 m, dải đèn có thể thay đổi màu sắc theo chế độ lái, trạng thái vận hành hoặc đồng bộ với âm nhạc trong hệ thống giải trí, tạo cảm giác không gian rất sống động vào ban đêm.

Lần đầu tiên 4 vị trí ghế được nâng lên tầm cao mới với tên gọi ERA Seat, với nhiều trang bị cao cấp hạng thương gia có thể kế đến như chất liệu ghế da Nappa, chế độ Ghế Thoải Mái "Zero Gravity" (là kiểu thiết kế ghế giúp cơ thể ở trạng thái thư giãn tối đa, giảm áp lực lên cột sống và hạn chế mệt mỏi khi đi đường dài; công nghệ này mô phỏng tư thế lơ lửng của phi hành gia ngoài vũ trụ bằng cách phân bổ đều trọng lượng cơ thể trên bề mặt ghế), các chức năng massage, chức năng sưởi và làm mát ghế, đệm đỡ chân, 2 loa ở tựa đầu, chức năng hỗ trợ ra vào Easy Entry… (các chức năng phân bổ khác nhau ở từng vị trí ghế). Đặc biệt Chức năng Ghế Kết Nối (Era Connect) áp dụng cho ghế VIP bên phải hàng ghế 2, giúp bạn có thể nghỉ ngơi trên xe trong các chuyến hành trình đường dài, hoặc có thể nghỉ ngơi ngắn hạn giữa những lịch trình công việc bận rộn với tư thế thoải mái nhất.

Chức năng Comfort Braking, giảm thiểu say xe. Cửa hàng ghế thứ hai mở đến 80 độ. Hệ thống âm thanh vòm 3D 7.1.4 cao cấp với 27 loa. Chức năng chống ồn chủ động ANC (Active Noise Cancellation). Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, có hệ thống lọc không khí, bụi mịn PM2.5 và tạo ion âm giúp tăng khả năng loại bỏ mùi và làm sạch không khí hoàn hảo. Hệ thống tạo hương thơm nội thất thông minh với tùy chọn 8 mùi hương khác nhau. Tủ lạnh ở bệ tì tay trung tâm hàng ghế trước, dung tích 7.6L, có thể điều chỉnh nóng / lạnh theo sở thích từ 0 - 50 độ C, có thể chứa được khoảng 6-8 chai nước. Chức năng chống ồn chủ động Active Noise Cancelling (Công nghệ khử tiếng ồn chủ động), tạo sự yên tĩnh cho khoang hành khách. Chức năng đánh lái bánh sau, với chế độ "Crab Walk" bốn bánh đánh lái 10 độ cùng một hướng. Các chức năng điều chỉnh độ cao của xe để hỗ trợ vượt chướng ngại vật, khi tăng tốc, khi ra vào xe thuận tiện, khi sử dụng cốp xe. Khả năng lội nước an toàn lên đến 700 mm. 8 chế độ lái: Comfort, Sport (Với Launch Control), Eco, Custom, Off-road, Snow, Super Eco, Wading. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước LED Matrix trứ danh của Volkswagen với hàng loạt công năng đỉnh cao. Hỗ trợ người lái an toàn với 12 cảm biến siêu âm phát hiện vật cản, hệ thống cảm biến LIDAR trước cấp ảnh sử dụng 192 tia laser quét và 12 camera xung quanh xe, với hệ thống Camera toàn cảnh 540 độ, hiển thị thêm khu vực bánh xe và xuyên gầm 180 độ. Chức năng hỗ trợ đi qua đường hẹp và chức năng hỗ trợ lùi xe theo vệt bánh xe cũ.

Hệ thống truyền động và hệ thống năng lượng của ID. ERA 9X mang đến một mẫu SUV thực thụ, với tổng công suất lớn, hệ truyền động linh hoạt, vận hành mạnh mẽ, xứng danh là dòng SUV flagship của Volkswagen.

Hệ truyền động AWD bốn bánh toàn thời gian. Hộp số 1 cấp cho xe điện. Loại Động cơ điện là loại xoay chiều sử dụng nam châm vĩnh cửu (PMSM). Động cơ 1.5L EA211 EVO II đóng vai trò là bộ sạc di động công suất cao cung cấp năng lượng cho bộ pin công nghệ mới. ID.ERA 9X đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 4,57 lít/100 km, giành được Kỷ lục Guinness Thế giới cho Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất đối với một chiếc SUV chạy trên đường cao tốc Thanh Hải - Tây Tạng. Cấu trúc pin 800V, được bảo vệ 9 lớp vật liệu công nghệ mới. Khả năng ngắt điện áp cao chỉ trong vòng 0,002 giây. Dung lượng pin 65.2 kWh, cung cấp năng lượng cho Mô-tơ truyền động trước và sau. Động cơ điện Cầu Trước, Công suất Cực đại 160 / 215 (kW / hp). Động cơ điện Cầu Sau, Công suất Cực đại 220 / 295 (kW / hp). Tổng công suất cực đại (Kết hợp) 380 / 510 (kW/hp). Mô-men xoắn cực đại (Kết hợp) 660 N.m. Phạm vi di chuyển khi sạc đầy pin kết hợp đầy bình nhiên liệu lên đến 1.651 km (CLTC). Thời gian sạc nhanh DC, từ 10% lên đến 80% trong vòng 16.5 phút.

6 màu ngoại thất thời thượng:

Màu Bạc Ánh xanh Arcticblue

Màu Vàng Mojave

Màu Xanh Cipressino

Màu Xám Wolf

Màu Đen Deep

Màu Trắng Pure

3 màu nội thất đặc biệt:

Màu Cam Special

Màu Kem Beige

Màu Đen

Việt Nam là thị trường được giới thiệu mẫu xe này sớm nhất sau khi ra mắt ở Trung Quốc.

Thông tin về dòng xe ID. ERA 9X: https://showroom.vw.com.vn/news/3383-volkswagen-id-era-9x