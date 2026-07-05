Ford Việt Nam và Hệ thống Đại lý hỗ trợ lãi suất cố định 0% trị giá lên đến 41.000.000 khi mua xe trong tháng 7/2026

Ưu Đãi Lãi Suất Cố Định 0% Hỗ Trợ Khách Hàng Mua Ford Territory Và Ford Transit

Trong tháng 7/2026, Ford Việt Nam cùng hệ thống Đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất cố định 0%, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng hiện thực hóa kế hoạch sở hữu xe phục vụ công việc, gia đình và những chuyến đi trong mùa hè.

Đối với dòng xe Ford Transit, khách hàng lựa chọn các phiên bản Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ sẽ được áp dụng gói hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 4 tháng với giá trị hỗ trợ tương ứng 18 triệu đồng, 20 triệu đồng và 22 triệu đồng.

Ở phân khúc SUV, khách hàng lựa chọn Ford Territory sẽ được hưởng chương trình hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 9 tháng. Cụ thể, các phiên bản Territory Trend, Territory Titanium và Territory Titanium X được áp dụng mức ưu đãi tương ứng 37 triệu đồng, 39 triệu đồng và 41 triệu đồng thông qua các ngân hàng đối tác gồm VIB, VPBank và TPBank.

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Gia Tăng Giá Trị Sở Hữu Với Chính Sách Bảo Hành Và Ưu Đãi Dịch Vụ

Không chỉ mang đến nhiều ưu đãi lãi suất trong dịp hè, Ford Việt Nam chính thức nâng cấp chính sách bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào tới trước) trên nhiều dòng xe. Chính sách này không chỉ giúp khách hàng an tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm sở hữu, với sự đồng hành từ hệ thống Đại lý và dịch vụ chính hãng của Ford trên toàn quốc.

Theo đó, các dòng xe SUV và bán tải của Ford, bao gồm Ford Territory, Ford Everest Mới, Ford Ranger Mới đều được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Đối với Territory, chỉ áp dụng cho xe Territory được bán và xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng từ ngày 01/07/2026 trở đi.

Bên cạnh chính sách bảo hành, khách hàng mua các phiên bản Everest Platinum 2.0L 4x4, Everest Platinum 2.0L 4x2, Everest Sport 2.0L 4x2 và Everest Active 2.0L 4x2 còn được tặng Thẻ Thay và Lọc dầu nhớt (OSP) trong thời hạn 5 năm hoặc 10 lần sử dụng. Ưu đãi này giúp việc bảo dưỡng định kỳ trở nên thuận tiện hơn, giảm bớt chi phí chăm sóc xe trong quá trình sử dụng, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Ford trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cùng trải nghiệm sở hữu đáng tin cậy cho khách hàng.

Đặc Quyền Dành Cho Khách Hàng Sở Hữu Mustang Mach-E

Đối với khách hàng lựa chọn Mustang Mach-E, Ford tiếp tục mang đến Gói đặc quyền, bao gồm tặng bộ sạc tại nhà, tặng bộ sạc cầm tay và gói sạc công cộng miễn phí lên đến 5 năm trị giá lên đến 50 triệu đồng. Những ưu đãi này giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng xe điện ngay từ những ngày đầu sở hữu, đồng thời thể hiện nỗ lực của Ford trong việc từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe điện tại Việt Nam.

Với triết lý thương hiệu toàn cầu mới - Ready Set Ford, Ford Việt Nam không ngừng nâng cao trải nghiệm sở hữu thông qua các sản phẩm chất lượng cùng hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Cam kết đó cũng được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu khi Ford vừa dẫn đầu nhóm thương hiệu xe phổ thông trong Nghiên cứu Chất lượng Ban đầu 2026 (Initial Quality Study - IQS) của J.D. Power. Thành tựu này không đến từ nỗ lực của riêng cá nhân mà là kết quả của tư duy “Quality Comes First, Chất lượng là ưu tiên hàng đầu” và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đội ngũ của Ford.

Từ các chương trình ưu đãi, chính sách bảo hành đến dịch vụ hậu mãi, mọi nỗ lực đều hướng đến việc mang lại sự thuận tiện, an tâm và đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình. Thông qua chương trình "Sẵn sàng lăn bánh, Sống trọn mùa hè cùng Ford", Ford tiếp tục khẳng định cam kết lấy khách hàng làm trọng tâm, giúp mỗi chuyến đi trở nên trọn vẹn và sẵn sàng cho những trải nghiệm mới.