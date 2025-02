Geely Việt Nam chính thức nhận đặt cọc xe Geely Coolray, ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng tiên phong

Geely Auto – Thương hiệu ô tô được yêu thích toàn cầu

Năm 2024, Geely Auto đạt doanh số kỷ lục 2,17 triệu xe, tăng trưởng 32% so với 2023. Trong đó, mảng kinh doanh quốc tế ghi nhận 403.923 xe xuất khẩu, tăng 53%, và vượt mức kế hoạch xe xuất khẩu 380.000 xe; củng cố vị thế là một trong những tập đoàn ô tô phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Geely Coolray – mẫu SUV đô thị chiến lược của hãng – đã đạt doanh số hơn 1 triệu xe trên 50 quốc gia, giữ vững vị trí số 1 tại Algeria, lọt top 3 tại Kuwait, Panama, và ghi nhận mức tăng trưởng 80,1% tại UAE. Thành công này cho thấy tiềm năng to lớn của Coolray tại thị trường Việt Nam.

Hợp tác chiến lược với Tasco – Mở rộng hệ thống phân phối và lắp ráp

Với tầm nhìn dài hạn tại Việt Nam, tháng 9/2024, Geely Auto đã ký kết hợp đồng liên doanh trị giá 168 triệu USD với Công ty cổ phần Tasco Auto. Theo đó, hai bên sẽ phát triển dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô tại KCN Tiền Hải, Thái Bình với công suất giai đoạn 1 lên tới 75.000 xe/năm, dự kiến bắt đầu sản xuất từ đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, Geely Việt Nam sẽ tận dụng hệ thống phân phối rộng lớn của Tasco – đơn vị đang nắm giữ 13,7% thị phần ô tô Việt Nam với 106 đại lý trên toàn quốc, đảm bảo độ phủ tối đa và mang sản phẩm Geely đến gần hơn với khách hàng.

Đặt cọc sớm – Nhận ưu đãi hấp dẫn

Nhân dịp ra mắt, Geely Việt Nam dành tặng 123 khách hàng đầu tiên chương trình ưu đãi đặc biệt:

1 gói phụ kiện cao cấp – Tăng thêm sự cá tính và tiện nghi cho chiếc xe.

2 năm bảo hiểm vật chất – Yên tâm chinh phục mọi cung đường.

3 năm bảo dưỡng miễn phí – Đảm bảo xe luôn vận hành mạnh mẽ, bền bỉ.

Đây là cơ hội hiếm có để trở thành những chủ nhân đầu tiên của Geely Coolray tại Việt Nam.

Khởi động chuỗi lái thử Geely Coolray trên toàn quốc

Để mang đến trải nghiệm thực tế và toàn diện nhất cho khách hàng, Geely Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện lái thử xe trên toàn quốc, khởi động từ ngày 22/02 đến 15/03/2025 tại các đại lý Geely trên toàn quốc.

Sự kiện lái thử là cơ hội để khách hàng trải nghiệm trực tiếp động cơ mạnh mẽ 3G15TD kết hợp hộp số Geely 7DCT, công suất 177PS, mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Đồng hành cùng Coolray là hệ thống an toàn thông minh ADAS tiên tiến, bao gồm hàng loạt những tính năng cạnh tranh nhất trong phân khúc SUV cỡ B như: Phanh tay điện tử EPB với Auto Hold, Phanh khẩn cấp tự động AEB, cảnh báo điểm mù BSD, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường TJA, hỗ trợ lái xe trên cao tốc ICA, hỗ trợ giữ làn LKA, cảnh báo lệch làn LDW, hỗ trợ đỗ xe bán tự động, camera 360 độ…

Geely Coolray không chỉ là một chiếc SUV đô thị phong cách, mà còn mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích, an toàn và tiện nghi vượt trội.

📍 Liên hệ ngay đại lý Geely gần nhất để biết thêm chi tiết và đặt cọc ngay hôm nay! 🌐 Website: https://geely.vn 📌 Fanpage: https://www.facebook.com/GeelyVietnam

Về thương hiệu Geely:

Tập đoàn Zhejiang Geely Holding được thành lập vào năm 1986. Đến này Geely đã trở thành một trong 10 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, đồng thời là nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đầu tiên đạt mốc 10 triệu người dùng, với tổng cộng hơn 16 triệu khách hàng trên hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ. Geely cũng là nhà sản xuất ô tô Châu Á đầu tiên trở thành thành viên Hiệp hội ô tô thế giới IATF (2021). Kể từ năm 2012, Geely Holding đã được xếp hạng trong danh sách Fortune Global 500 trong mười ba năm liên tiếp (xếp hạng 185 vào năm 2024, tăng 40 bậc so với năm 2023) với tổng tài sản hơn 70 tỷ USD (510 tỷ NDT) và hơn 140.000 nhân viên toàn cầu. Geely Holding được xếp hạng trong Top 10 Thương hiệu danh mục ô tô có giá trị nhất năm 2022 của Brand Finance — là tập đoàn ô tô Trung Quốc duy nhất có mặt trong danh sách.

Có trụ sở chính tại Hàng Châu, Geely Holding hiện sở hữu và quản lý một số thương hiệu: Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon, RADAR và Cao Cao Mobility, cùng các thương hiệu khác đang định vị thương hiệu và tích cực tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường. Geely Auto là thương hiệu ô tô đầu tiên của Tập đoàn Geely, được xuất xưởng lần đầu vào năm 1997, hiện đang chiếm gần 1 nửa doanh số toàn tập đoàn Geely. Geely Holding là công ty mẹ của hãng xe an toàn nhất thế giới Volvo, là cổ đông lớn nhất của thương hiệu xe 120 năm tuổi Mercedes-Benz, đồng thời Geely đầu tư vào hàng loạt thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Aston Martin – thương hiệu xe thể thao hạng sang, Lotus – hãng siêu xe giá trị nhất nước Anh, Polestar – thương hiệu xe điện sang trọng, liên doanh xe Smart cùng Mercedes Benz.

Trong 10 năm qua, Geely đã đầu tư hơn 140 tỷ NDT (20 tỷ đô la) cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ kỹ thuật ô tô. Tập đoàn đã thành lập các trung tâm nghiên cứu và thiết kế trên toàn cầu tại Thụy Điển, Anh, Italy và Trung Quốc, với hơn 30.000 nhân sự R&D và thiết kế, sở hữu gần 32.000 bằng sáng chế sáng tạo. Tính đến hết 2024, Geely đã phóng thành công 30 vệ tinh quỹ đạo thấp lên bề mặt Trái đất, phủ sóng 90% địa cầu với dịch vụ liên lạc 24/7. Theo kế hoạch, con số sẽ tăng lên 72 vệ tinh vào cuối 2025 và hướng tới phát triển mạng lưới 6.000 vệ tinh để cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc di động và tín hiệu băng thông rộng tốc độ trên toàn cầu.

Về nhà phân phối Tasco Auto:

Tasco Auto là thành viên thuộc hệ thống Tasco - đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ ô tô và hạ tầng giao thông thông minh tại Việt Nam. Tasco Auto là nhà phân phối ô tô có thị phần lớn nhất trong nước với 13,7% thị phần (theo VAMA), 106 showroom trên toàn quốc, phân phối chính hãng 16 hãng xe như Volvo, Lynk & Co, Zeekr, Geely, Toyota, Ford, Mitsubishi, Hyundai và nhiều hãng xe khác. Tasco cũng sở hữu hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) qua đơn vị thành viên VETC, chiếm 75% thị phần, với mạng lưới 126 trạm, 711 làn thu phí, phục vụ 3,6 triệu chủ xe với khoảng 1.8 triệu giao dịch mỗi ngày. Với tầm nhìn trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp di chuyển toàn diện, Tasco không chỉ tập trung vào việc phân phối các sản phẩm xe ô tô chất lượng cao mà còn xây dựng chuỗi dịch vụ toàn diện đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, từ việc mua sắm xe mới, xe đã qua sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa đến các dịch vụ tài chính & dịch vụ hậu mãi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tasco cam kết mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành công nghiệp ô tô.

Tháng 9/2024, Geely Auto đã ký kết hợp tác cùng Công ty cổ phần Tasco hợp đồng liên doanh lắp ráp và phân phối xe ô tô tại Việt Nam, cũng như Thỏa thuận hợp tác chiến lược 3 bên với BQL Khu Kinh tế và các khu CN tỉnh Thái Bình về dự án Nhà máy lắp ráp ô tô tại đây. Cụ thể, việc liên doanh sản xuất lắp ráp xe ô tô giữa Tasco và Geely là một dự án CKD (Completely Knocked Down: lắp ráp trong nước với linh kiện được nhập khẩu), có công suất thiết kế đạt 75.000 xe/năm cho giai đoạn 1, quy mô diện tích đất 30ha, phục vụ cho nhu cầu trong nước và đặc biệt là xuất khẩu sang các nước có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng 168 triệu đôla Mỹ, trong đó Tasco sẽ góp vốn đầu tư 64% và Tập đoàn Geely sẽ góp vốn 36%. Theo kế hoạch, liên doanh sẽ bước đầu lắp ráp các dòng xe thuộc thương hiệu Lynk & Co và Geely Auto, trong tương lai có thể mở rộng lắp ráp các thương hiệu xe khác. Nhà máy dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong nửa đầu năm 2025 và bàn giao mẫu xe đầu tiên tới khách hàng trong đầu năm 2026.