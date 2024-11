Hãng xe máy trẻ trung và độc đáo cho những ai thích sự khác biệt, nổi bật

Với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, Yamaha đã khẳng định vị thế vững chắc với hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ, sáng tạo, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ yêu thích khám phá và phong cách sống hiện đại. Thể thao - Thời trang - Sáng tạo là 3 giá trị cốt lõi mà Yamaha luôn hướng đến từ khi thành lập đến nay.

Các mẫu xe của Yamaha sở hữu thiết kế khí động học với hiệu suất mạnh mẽ, đem đến trải nghiệm lái tối ưu cho người dùng, thể hiện rõ tinh thần “thể thao” mà hãng theo đuổi. Tuy nhiên thiết kế của hãng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ với kiểu dáng hiện đại, tinh tế, thể hiện rõ nhất ở dòng xe tay ga như Grande, Janus, Latte. Ngoài ra, Yamaha được đánh giá là thương hiệu tương đối sáng tạo khi liên tục đưa công nghệ tiên tiến vào phát triển sản phẩm như động cơ BlueCore, Stop&Start System,... hay các mẫu xe điện thân thiện với môi trường.

Thể thao - Khám phá giới hạn

Các sản phẩm của Yamaha thường được thiết kế với kiểu dáng khí động học, màu sắc nổi bật và mạnh mẽ, tạo cảm giác thể thao, năng động với minh chứng rõ ràng nhất là dòng xe Yamaha Exciter, được mệnh danh là “King of Underbone”. Khối động cơ 155cc VVA được người dùng đánh giá mang lại khả năng bứt tốc mượt mà và nhanh nhạy, hiệu suất ổn định cả trong đô thị và trên đường trường. Đó là lý do giúp Exciter tạo dấu ấn khi vừa ra mắt năm 2005 và duy trì vị thế ở phân khúc xe underbone côn tay đến nay. Các dòng R-Series như R15 hay R7 cũng được đánh giá cao nhờ trang bị công nghệ hiện đại như phun xăng điện tử, van biến thiên VVA,... cùng thiết kế khí động học đậm chất R-DNA, động cơ mạnh mẽ, mang lại trải nghiệm lái phấn khích đồng thời đáp ứng nhu cầu an toàn và linh hoạt trên mọi hành trình.

Tinh thần thể thao của Yamaha không chỉ nằm ở hiệu suất, mà còn ở khả năng truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê chinh phục mọi cung đường. Yamaha đã tổ chức nhiều khóa học đào tạo lái xe mô hình trường đua và giải đua Yamaha Racing Of Institute với sự góp mặt của những chuyên gia, tay đua nổi tiếng như Kato Yoshiaki, Fabio Quartararo và Franco Morbidelli - 2 tay đua của Monster Energy Yamaha MotoGP, tạo cơ hội cho tín đồ đam mê tốc độ trải nghiệm mới mẻ và thử thách bản thân. Hãng cũng tài trợ cho các giải thể thao như Yamaha U13 Cup và giải chạy marathon VnExpress Nha Trang.

Thời trang

Nhắc đến các sản phẩm của Yamaha, khách hàng sẽ đặc biệt ấn tượng ngay bởi thiết kế hiện đại, trẻ trung, khác biệt của hãng. Yamaha luôn cập nhật xu hướng thiết kế, với sự đa dạng từ màu sắc đến phiên bản khác nhau, tạo nên một vẻ ngoài thời thượng và cuốn hút.

Yamaha Grande được đánh giá là đại diện tiêu biểu cho sự thanh lịch và sang trọng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại, trong khi Yamaha Janus thường được Gen Z lựa chọn với kiểu dáng trẻ trung, gọn nhẹ, mang đến cảm giác như một phụ kiện thời trang, thể hiện phong cách riêng của chủ nhân.

Hãng cũng hợp tác với nhiều ngôi sao, người nổi tiếng và influencer làm đại diện thương hiệu như Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Thùy Tiên, ca sĩ Linh Ka,..., tạo ra hướng mới trong ngành công nghiệp xe máy. Gần đây, gian hàng tại triển lãm Vietnam Motor Show của Yamaha đã để lại dấu ấn với phong cách hiện đại, sáng tạo cùng các mẫu xe mới lạ như bộ đôi EV Concept - xe điện tích hợp trí tuệ nhân tạo AI.

Đổi mới và sáng tạo

Không ngừng theo đuổi sứ mệnh đổi mới và sáng tạo, Yamaha liên tục nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến, từ động cơ tiết kiệm nhiên liệu đến các tính năng thông minh, mang lại sự tiện nghi cho người dùng. Động cơ BlueCore Hybrid trên Yamaha Grande đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng nhờ khả năng tối ưu hóa quá trình đốt cháy, sử dụng lượng xăng vừa đủ để giảm tiêu hao nhiên liệu mà vẫn gia tăng công suất, kết hợp cùng trợ lực điện mang lại khả năng vận hành nhẹ nhàng linh hoạt, bền bỉ. Hiện Grande sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 1.66 lít/100km, thuộc top đầu xe tay ga tiết kiệm xăng trên thị trường.

Các tính năng công nghệ nổi bật như hệ thống phanh ABS chống trơn trượt, Smartkey giúp quản lý xe thông minh, tiện lợi, Stop & Start System tiết kiệm nhiên liệu, My Yamaha Motor nhắc lịch bảo dưỡng, bảo hành,... của hãng đều nhận được đánh giá tích cực từ khách hàng nhờ tính hữu ích thực tế. Đặc biệt, Grande và NVX còn được tích hợp công nghệ Y-connect, ứng dụng kết nối độc quyền xe và điện thoại, giúp người dùng theo dõi tình trạng xe, mức tiêu thụ nhiên liệu, hiển thị tin nhắn, cuộc gọi trên bảng đồng hồ xe, mang lại trải nghiệm lái xe hiện đại và thuận tiện.

Yamaha không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, điển hình bằng chuỗi sự kiện Yamaha Riding Station, nơi khách hàng không chỉ được chạy thử xe mà còn có cơ hội mang xe về nhà để có được trải nghiệm chân thực nhất. Ngoài ra, hãng còn tổ chức nhiều sự kiện mang đến trải nghiệm thực tế cho khách hàng, như các chuyến đi xa đến những địa điểm nổi tiếng qua các chương trình như PG-1 Fun Ride Phú Yên, Hà Giang, LEXi Super Ride Tam Đảo, Phan Thiết và Exciter Mù Cang Chải. Mỗi chuyến đi đều chứa đựng đầy cảm xúc, đưa người tham gia chinh phục những cung đường mạo hiểm và chiêm ngưỡng thiên nhiên qua từng vòng bánh xe.

Trạm mượn xe miễn phí Riding Station tiếp tục ghé thăm trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đến hết 30.11 và trường Đại học Vinh đến hết 7.12, mang đến nhiều hoạt động mới lạ siêu hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên tham gia như chụp photobooth, workshop trổ tài trang trí mũ bảo hiểm, khám phá Freak Corner, trải nghiệm game VR kỳ ảo, nhận kem miễn phí cùng nhiều quà tặng độc quyền đến từ Yamaha. Tham khảo thông tin chi tiết tại: https://ymhvn.com/Dangky_Riding_Station_01

Yamaha không chỉ là một hãng xe máy mà là biểu tượng của sự trẻ trung và khác biệt. Với ba giá trị cốt lõi: thể thao, thời trang và đổi mới, Yamaha đã và đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khẳng định cá tính. Với cam kết không ngừng phát triển và đổi mới, Yamaha hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng và phong cách hơn cho thế hệ trẻ.