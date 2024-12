Hyundai Experience Day 2024 ngày hội tri ân khách hàng rực rỡ sắc màu phương nam

Những năm gần đây, các thương hiệu trên thị trường nói chung, cũng như các hãng ô tô nói riêng, đều có xu hướng xích lại gần khách hàng thông qua các hoạt động, sự kiện trải nghiệm thương hiệu. Những sự kiện này không chỉ là dịp để các hãng giới thiệu sản phẩm mà còn là cơ hội để khách hàng trải nghiệm và cảm nhận giá trị mà thương hiệu mang lại. Thông qua các hoạt động như lái thử xe, tham quan triển lãm, và các buổi biểu diễn nghệ thuật, khách hàng có thể trực tiếp tương tác với sản phẩm và dịch vụ của hãng. Điều này giúp tạo ra những ấn tượng sâu sắc và gắn kết khách hàng với thương hiệu. Bên cạnh đó, các sự kiện này còn là dịp để khách hàng gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm với nhau, tạo nên một cộng đồng người tiêu dùng gắn bó.

Hyundai Experience Day là hoạt động thường niên của HTV nhằm tri ân đến những khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Hyundai. Đây là năm thứ 2 chương trình được tổ chức, sau lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội. Với chủ đề “Vượt lên mọi giới hạn” diễn ra trong 2 ngày dành cho các khách hàng khu vực Hồ Chí Minh, chương trình đã ghi dấu ấn với sự sáng tạo không giới hạn về các hoạt động trải nghiệm, tạo nên sự hứng thú phấn khích cho những người tham dự. Trải qua 2 ngày của sự kiện, đã có đến hơn 15.000 khách hàng đăng kí, tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Hoạt động gymkhana thu hút 136 tay lái thử thách khả năng điều khiển xe cùng 480 người được trải nghiệm khinh khí cầu. Đêm nhạc hội sôi động đã có gần 6.000 người tham dự hòa cùng không khí lễ hội âm nhạc với những Trúc Nhân, Isaac, Erik, Rhyder, Lâm Bảo Ngọc, Mỹ Mỹ. Hàng chục khách hàng đã nhận được phần quà bốc thăm may mắn đến từ tay nghệ sĩ, trong đó 1 khách hàng đã trúng iPhone 16 Pro Max.

IONIQ 5 N Drift Spec: Ngôi sao sáng của sự kiện

Tâm điểm của sự kiện chắc chắn thuộc về IONIQ 5 N, mẫu xe điện hiệu năng cao mạnh mẽ nhất của Hyundai hiện nay. Với màn drift ngoạn mục cùng tay lái chuyên nghiệp, IONIQ 5 N Drift Spec đã chứng minh sức mạnh và khả năng vận hành ấn tượng của mình. Khách hàng đã có những trải nghiệm khó quên khi được ngồi cùng xe và cảm nhận tốc độ và độ chính xác trong từng cú cua.

Chưa hết, chiếc xe còn là tâm điểm của đêm nhạc khi thực hiện màn đốt lốp ấn tượng trong tiết mục biểu diễn của nam nghệ sĩ Rhyder. Đây là lần đầu tiên tại một sự kiện biểu diễn âm nhạc tại Việt Nam kết hợp cùng màn biểu diễn drift đặc sắc như vậy. Tinh thần trẻ trung, vượt lên mọi giới hạn được kết hợp và lan toả, khuấy động

Giải Đấu Elantra Gymkhana: Cuộc đua thử thách kỹ năng

Bên cạnh IONIQ 5 N Drift Spec, giải đấu Elantra Gymkhana cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người tham gia. Với đường đua được thiết kế đặc biệt cùng sự hướng dẫn của tay đua xuất sắc Tống Đông Khuê, các tay lái đã có cơ hội thể hiện kỹ năng điều khiển xe linh hoạt và chính xác. Lần lượt những chiếc Elantra N-Line & Elantra N đã được đem ra thi đấu, đem lại những thách thức thú vị cùng phần thưởng giá trị dành cho người có thành tích xuất sắc.

Khám phá thành phố từ trên cao cùng khinh khí cầu

Một trải nghiệm độc đáo khác tại sự kiện là chuyến bay bằng khinh khí cầu. Khách hàng đã có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao, một góc nhìn mới lạ và thú vị. Đã có hàng nghìn người xếp hàng để được trải nghiệm hoạt động này. Tuy nhiên vì lí do an toàn nên 2 chiếc khinh khí cầu của chương trình không thể đáp ứng được hết số người có nhu cầu. Những khách hàng chưa may mắn được trải nghiệm dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn vui vẻ cho biết đứng dưới ngắm nhìn khinh khí cầu bay lên trên bầu trời thành phố cũng là điều thú vị.

Bùng nổ cùng đêm nhạc “Vượt Lên Mọi Giới Hạn”

Với chủ đề "Vượt Lên Mọi Giới Hạn," đêm nhạc Hyundai Experience Day đã trở thành sự kiện âm nhạc đỉnh cao, thu hút gần 6.000 khán giả đến tham dự. Sân khấu bùng nổ cảm xúc với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu như Trúc Nhân, Isaac, Erik, Rhyder, Lâm Bảo Ngọc và Mỹ Mỹ. Từng tiết mục là một hành trình cảm xúc, truyền cảm hứng cho khán giả về tinh thần không ngừng chinh phục và vượt qua mọi ranh giới.

Đặc biệt, không khí đêm nhạc càng thêm phần phấn khích với chương trình bốc thăm may mắn. Hàng chục khách hàng đã nhận được những phần quà giá trị từ tay các nghệ sĩ, trong đó nổi bật nhất là một khách hàng may mắn trúng thưởng iPhone 16 Pro Max – biểu tượng của công nghệ và sự đột phá.

Không gian triển lãm và trải nghiệm ấn tượng

Khu vực triển lãm bao gồm toàn bộ các sản phẩm ô tô Hyundai phân chia thành các khu vực xe du lịch và xe thương mại, đồng thời mở ra xu hướng sống xanh với các sản phẩm sử dụng động cơ thân thiện môi trường như xe thuần điện EV. Bên cạnh đó, lần đầu tiên tại Việt Nam, Hyundai Thành Công chính thức đem tới khách hàng không gian triển lãm sản phẩm N-Motorsport thể thao và Genesis sang trọng và lịch lãm. Từng khu vực trưng bày được setup theo cá tính của từng sản phẩm, mang lại những trải nghiệm độc đáo chưa từng có với khách hàng.

Khách hàng tới tham dự cũng sẽ tham quan các gian hàng phụ tùng phụ kiện chính hãng với các thương hiệu đồng hành cao cấp như 3M, Shell, Red & Blue charge… sẽ giúp khách hàng lựa chọn cho mình những sản phẩm bổ trợ tốt nhất cho chiếc xe của mình. Không chỉ tham quan triển lãm, khách hàng tham dự còn được lái thử các dòng xe, trải nghiệm các tính năng đặc sắc của sản phẩm.

“Mua Xe New - Trúng Xế Yêu”: Lời tri ân từ Hyundai Thành Công

Từ ngày 01/10/2024 đến hết 30/11/2024, Hyundai Thành Công Việt Nam đã triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt dành cho tất cả khách hàng mua xe tại hệ thống 71 Đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, chương trình đã thu hút hơn 10.000 phiếu bốc thăm hợp lệ, thể hiện sự quan tâm và tin tưởng của khách hàng đối với thương hiệu Hyundai.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

03 Giải đặc biệt : 03 mẫu xe Hyundai Custin, Hyundai Venue và Hyundai Grand i10.

: 03 mẫu xe Hyundai Custin, Hyundai Venue và Hyundai Grand i10. 09 Giải nhất: Tủ lạnh Side by Side.

Tủ lạnh Side by Side. 15 Giải nhì: Smart Tivi 75 inch.

Smart Tivi 75 inch. 30 Giải ba: Máy lọc không khí.

Lễ bốc thăm được tổ chức trang trọng trong khuôn khổ sự kiện Hyundai Experience Day 2024 với sự tham gia của đại diện các đại lý khu vực miền Nam và khách hàng, nhằm đảm bảo minh bạch và công bằng. Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Tiến Đạt, Phó Tổng Giám Đốc Hyundai Thành Công Việt Nam, nhấn mạnh: “Chương trình ‘Mua Xe New - Trúng Xế Yêu’ là món quà tri ân đặc biệt chúng tôi muốn gửi đến Quý khách hàng đã đồng hành và ủng hộ Hyundai trong suốt năm qua.”

Chương trình không chỉ mang đến những giải thưởng giá trị mà còn là lời cảm ơn chân thành từ Hyundai Thành Công, hiện thực hoá lời cam kết “Lấy khách hàng làm trung tâm” đem đến những giá trị tốt nhất dành cho mọi khách hàng.