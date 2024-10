“Không mẫu xe nào trong tầm giá cho cảm giác lái đã như thế này”

Không ít khách hàng Việt Nam quyết định chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trong thời gian gần đây, điều này không chỉ bởi xu hướng chung mà còn vì những trải nghiệm đặc biệt không thể bỏ qua của xe xanh. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng trò chuyện với anh Nguyễn Công Hoàn, ngụ tại Hà Nội, một người vừa chuyển sang dùng xe điện khoảng 1 năm.

- Chào anh. Lý do nào khiến anh lựa chọn chiếc VinFast VF 5 Plus mà không phải một mẫu xe xăng cùng tầm giá?

Chiếc VF 5 Plus này tôi mua đã được hơn 1 năm. Tôi lấy chiếc xe này vào tháng 8/2023.

Chia sẻ thật lòng là trước đây tôi đã sử dụng qua một mẫu xe xăng của VinFast, đó là chiếc Fadil. Sau thời gian đồng hành với Fadil thì tôi muốn tìm một chiếc xe có cốp to hơn nhưng chi phí phù hợp, không cần bù thêm quá nhiều tiền. Trong tầm giá đó, tôi thấy VF 5 Plus là hợp lý nhất, cũng vừa hay là tôi cũng đang muốn trải nghiệm cảm giác chạy xe điện.

Tất nhiên trước khi mua xe tôi cũng đã đến showroom để lái thử. Thú thật, trong tầm giá tôi không thấy xe nào cho cảm giác lái thích như VF 5 Plus cả.

- Sau 1 năm sử dụng, anh đánh giá tổng quan chiếc xe này như thế nào?

Theo anh Hoàn, VF 5 Plus hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của anh và gia đình.

Sau hơn 1 năm cầm lái chiếc VF 5 Plus, tôi cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn. Chiếc xe hoàn toàn phù hợp cho nhu cầu của bản thân lẫn gia đình. Các trang bị có sẵn trên xe đủ dùng cho một chiếc xe với giá bán khoảng 500 triệu.

- Đâu là điểm anh thích nhất trên VF 5 Plus?

Điểm tôi ưng ý nhất trên VF 5 Plus là cảm giác đạp ga. So với xe xăng tôi từng đi thì cảm giác đạp ga một chiếc xe điện khác biệt hoàn toàn. Cảm giác chiếc xe phản hồi tức thì mỗi khi tôi nhấn ga, nhanh hơn rất nhiều so với xe xăng. Xe điện cũng không có hộp số, không tạo cảm giác giật như xe xăng mỗi khi chuyển số.

Còn một điểm khác nữa mà tôi phải đề cập đến khi nói về điểm thích nhất trên VF 5 Plus là chi phí sử dụng xe. Đối với cá nhân tôi, chi phí sử dụng xe điện thấp hơn xe xăng như thế nào còn phụ thuộc vào người dùng mua pin hay thuê pin, nhu cầu sử dụng hàng ngày ra sao. Nhưng cái chắc chắn tôi nhận ra là chi phí bảo dưỡng rẻ hơn xe xăng.

- Anh có thể chia sẻ rõ hơn về chi phí sử dụng xe của bản thân?

Hiện tại thì chi phí vận hành chiếc VF 5 Plus của tôi là 0 đồng. Xe tôi mua luôn pin nên không tốn phí thuê pin, VinFast đang miễn phí sạc 1 năm nên chi phí sạc cũng không tốn. Nếu đi chơi tại các nơi thuộc Vingroup thì tôi cũng được miễn phí tiền đỗ xe.

Nói về chi phí bảo dưỡng, tôi bị bất ngờ về điều này khi chuyển từ xe xăng sang xe điện. Lần gần nhất tôi bảo dưỡng là ở mốc 12.000 km, tổng số tiền tôi cần phải thanh toán là 388.000 đồng, rẻ hơn cả chi phí bảo dưỡng xe máy.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

PV