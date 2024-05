VinFast VF 5 nổi bật nhất phân khúc xe hạng A

Cân nhắc giữa kiểu dáng hatchback và SUV

Ở thời kỳ đầu, thiết kế hatchback chiếm đa số trong nhóm xe hạng A. Tuy nhiên phân khúc này đã trở nên lỗi thời khi doanh số giảm khoảng 70% trong 3 năm trở lại đây, không ít cái tên cũng dần biến mất khỏi thị trường do doanh số thấp.

Sau sự thoái trào của những dòng hatchback như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, phân khúc xe đô thị hạng A bắt đầu nổi lên tại Việt Nam với nhiều mẫu xe hoàn toàn mới được giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước, trong đó đáng chú ý nhất phải nhắc đến VinFast VF 5 Plus.

So với những chiếc xe hatchback quen thuộc, thiết kế SUV của VF 5 Plus được xem là lựa chọn hấp dẫn nhờ đi theo xu hướng hiện đại hơn. Bên cạnh đó, kiểu dáng SUV còn mang đến nhiều ưu điểm như khả năng di chuyển đa địa hình tốt hơn, mở rộng tầm quan sát…

VinFast VF 5 Plus được xem là sự lựa chọn hợp lý của nhóm khách hàng trẻ nhờ kiểu dáng hiện đại cũng như đa dạng lựa chọn màu sắc ngoại thất, đặc biệt là các tùy chọn màu sơn 2 tone màu nổi bật. Không quá lời khi nói VinFast VF 5 Plus như một người đồng hành thể hiện được chất riêng của chủ xe.

Bước vào khoang lái, lợi thế của thiết kế SUV càng được thể hiện rõ trên VF 5 Plus với không gian thoải mái ở tất cả vị trí ngồi lẫn khoang chứa đồ phía sau. Khoang lái mẫu xe điện này đi theo hướng đơn giản và tinh tế, đáp ứng đầy đủ tiện nghi cho người dùng nhưng vẫn không tạo cảm giác rườm rà, rối mắt.

Yếu tố công nghệ đóng vai trò không nhỏ

Xét trong nhóm xe hạng A, VinFast VF 5 Plus là đại diện duy nhất được trang bị động cơ thuần điện. Khối động cơ trên VF 5 Plus cho mức công suất 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Những con số này hoàn toàn vượt trội hơn tất cả đối thủ cùng phân khúc như Kia Morning (83 mã lực, 122 Nm), Hyundai Grand i10 (81,8 mã lực, 114 Nm)...

Xe điện còn mang đến trải nghiệm lái ấn tượng hơn xe dùng động cơ đốt trong nhờ loại bỏ được độ trễ mỗi khi cần tăng tốc hay thậm chí người lái còn có thể vận hành xe chỉ bằng một chân ga.

VinFast VF 5 Plus còn là mẫu xe vượt trội về mặt công nghệ an toàn với không ít công nghệ trước đây chỉ có thể tìm thấy trên các dòng xe ở phân khúc cao hơn. VinFast trang bị cho VF 5 Plus 6 tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS với những tính năng đáng chú ý như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo khi mở cửa… Ngoài ra còn là loạt tính năng thông minh như trợ lý ảo, gọi cứu hộ tự động, định vị vị trí xe từ xa…

Chi phí tiết kiệm là điểm quyết định

Ngoài yếu tố kể trên, chi phí sở hữu, chi phí vận hành tối ưu là điểm khiến phân khúc A được nhiều khách hàng cân nhắc. Trong đó, theo ghi nhận từ nhiều người dùng, xe điện mang đến hiệu quả kinh tế vượt trội hơn hẳn xe xăng nhờ chi phí sạc rẻ hơn chi phí đổ xăng nhiều lần trên cùng một quãng đường di chuyển.

Điều này cũng đã được chứng minh thông qua giải thưởng “Xe hiệu quả kinh tế tốt nhất 2024” dành cho VinFast VF 5 Plus tại Giải thưởng Xe của năm 2024.

Xe điện cũng đang được hưởng lợi thế miễn lệ phí trước bạ 100%, trong khi để lăn bánh, các mẫu xe xăng thường “ngốn” thêm của người dùng cả trăm triệu đồng. Đơn cử, với mức giá chưa kèm pin là 468 triệu đồng, chủ xe VF 5 Plus chỉ phải dự tính chưa tới 500 triệu đồng để lăn bánh. Cùng tầm tiền đó, người mua một chiếc Toyota Raize mới với giá niêm yết 498 triệu đồng sẽ phải bỏ ra gần 600 triệu đồng để xuống đường.

Có thể thấy, VinFast VF 5 Plus là lựa chọn đáng chú ý nhất trong phân khúc xe đô thị hạng A ở thời điểm hiện tại. Mẫu SUV này hội tụ đủ những yếu tố hấp dẫn người dùng, từ kiểu dáng bên ngoài đến trang bị bên trong lẫn tính thực dụng. VinFast VF 5 Plus phù hợp với đa dạng nhóm khách hàng như sử dụng cá nhân, kinh doanh vận tải…

Hiện tại, để thúc đẩy người dùng chuyển sang xe điện, VinFast cũng áp dụng nhiều ưu đãi hiếm thấy trên thị trường như phối hợp Chợ Tốt triển khai thu xe cũ với mức giá cam kết từ 65% đến 88% cho xe VinFast và mức giá minh bạch, rõ ràng với các mẫu xe xăng của thương hiệu khác. Người dùng mua xe điện mới có thể vay trả góp lên tới 80% trong 8 năm với lãi suất hấp dẫn nhất thị trường, hoặc trả thẳng và hưởng ưu đãi 4% vào giá bán xe.