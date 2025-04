Lynk & Co Việt Nam triển khai ưu đãi tháng 4/2025 giảm 50% lệ phí trước bạ, tặng thêm 10 triệu đồng khi 'thu cũ đổi mới'

Chính sách bao gồm:

- Hỗ trợ 50% phí trước bạ (áp dụng trực tiếp vào giá bán và hóa đơn GTGT, theo mức phí tại địa phương khách hàng cư trú)

- Ưu đãi “thu cũ đổi mới” thêm 10 triệu đồng/xe khi khách hàng đổi xe cũ và nâng cấp lên xe Lynk & Co mới.

Chương trình áp dụng từ 01/04 đến hết 30/04/2025, cho tất cả dòng xe Lynk & Co đang phân phối tại Việt Nam: Lynk & Co 06, 01, 05, 03+, 09.

Về Lynk & Co Việt Nam

Lynk & Co là thương hiệu ô tô toàn cầu, liên doanh giữa tập đoàn Geely (Trung Quốc) và Volvo Cars (Thụy Điển). Lynk & Co nổi bật với phong cách thiết kế hiện đại, hệ thống an toàn hàng đầu, công nghệ kết nối thông minh và định vị thương hiệu “New Premium” – hướng đến nhóm khách hàng trẻ, bản lĩnh và dẫn đầu xu hướng.

Tại Việt Nam, Greenlynk Automotives – công ty thành viên của Tasco Auto, là nhà phân phối độc quyền chính thức với 5 dòng xe được nhập khẩu, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng

Toàn bộ các dòng xe Lynk & Co đều được thừa hưởng nền tảng công nghệ do Volvo phát triển và trang bị hệ thống ADAS đứng đầu phân khúc – mang đến hành trình an toàn, tiện nghi và khác biệt cho khách hàng.

Mở rộng mạng lưới, tăng cường trải nghiệm khách hàng

Trong tháng 3/2025, Lynk & Co đã đồng loạt khai trương thêm 6 showroom tại các tỉnh thành trọng điểm gồm Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An, Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh, nâng tổng số showroom đã hoạt động lên con số 12 Showroom, đánh dấu chiến lược mở rộng mạnh mẽ của thương hiệu, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phủ sóng toàn quốc.

Tiếp đà phát triển, trong tháng 4, Lynk & Co sẽ tiếp tục khai trương thêm các showroom mới tại Đà Lạt, Bà Rịa – Vũng Tàu, Buôn Ma Thuột, Bình Phước và Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, Lynk & Co sẽ hoàn tất mạng lưới gồm 31 showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc trong năm 2025. Toàn bộ hệ thống bán lẻ được đầu tư bởi Tasco Auto, đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, là nơi khách hàng có thể trải nghiệm trọn vẹn công nghệ di chuyển hiện đại, dịch vụ tận tâm cùng hệ sinh thái kết nối cộng đồng truyền cảm hứng.

Hướng tới sản xuất nội địa, tối ưu lợi ích cho khách hàng Việt

Tập đoàn Geely & Tasco Auto đang xúc tiến kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại Việt Nam, đặt tại Khu kinh tế Tiền Hải (Thái Bình), dự kiến khởi công trong nửa đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư 168 triệu USD và công suất giai đoạn đầu đạt 75.000 xe/năm. Dự án thể hiện sự đầu tư bài bản và khẳng định cam kết phát triển lâu dài và nghiêm túc tại thị trường Việt Nam.

Việc sản xuất trong nước sẽ giúp tối ưu giá bán, rút ngắn thời gian giao xe, nâng cao chất lượng hậu mãi và mở rộng khả năng tùy biến sản phẩm phù hợp với nhu cầu người dùng Việt Nam.