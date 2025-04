Subaru Việt Nam kỷ niệm 15 năm kiến tạo hành trình an toàn và các ưu đãi tri ân khách hàng hấp dẫn

Nhằm tri ân các khách hàng đã luôn yêu quý và đồng hành cùng Subaru, MIV trân trọng dành chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn cho toàn bộ khách hàng đang sở hữu xe cũng như khách hàng mua xe mới trong tháng 4.2025 này.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn các khách hàng đã ủng hộ Subaru Việt Nam trên hành trình 15 năm qua, một hành trình bền bỉ không ngừng vượt qua giới hạn, mang đến những chiếc xe an toàn, mạnh mẽ và đáng tin cậy hàng đầu trên mọi nẻo đường cho các khách hàng Việt Nam. “One Life – One Subaru, Trọn Vẹn Từng Khoảnh Khắc - Bình An Mọi Hành Trình”. Cột mốc kỷ niệm này là dịp để chúng tôi không chỉ nhìn lại hành trình 15 năm tuyệt vời đã trải qua, mà còn để tri ân những người đã luôn ủng hộ chúng tôi. Sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của khách hàng là nguồn động lực to lớn để chúng tôi không ngừng cải tiến, mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, cam kết bảo vệ an toàn cao nhất trong mọi hành trình và hướng tới mục tiêu không có thương vong trên xe Subaru vào năm 2030!” - Bà Lê Thanh Hải - Tổng Giám Đốc Subaru Việt Nam chia sẻ.

Chương Trình Ưu Đãi Kỷ Niệm 15 Năm Kiến Tạo Hành Trình An Toàn Cùng Subaru Việt Nam:

Để kỷ niệm cột mốc 15 năm đáng nhớ cùng những chiếc xe Subaru an toàn và thú vị, Subaru Việt Nam mang đến cho các khách hàng mua xe mới cơ hội trúng 15 phần quà bốc thăm may mắn. Khi mua bất kỳ một xe Subaru trong tháng 4 này, khách hàng sẽ có cơ hội trúng 1 trong 15 giải thưởng hấp dẫn, với tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng, trong đó có 01 giải Nhất là 01 chuyến du lịch Nhật Bản 5N4Đ dành cho 02 người.

Subaru Việt Nam luôn trân trọng sự tin yêu và ủng hộ của các khách hàng đang sở hữu xe. Trong chương trình ưu đãi tri ân đặc biệt này, Subaru hân hạnh mang đến gói ưu đãi dịch vụ hấp dẫn, bao gồm dịch vụ kiểm tra xe tổng quát miễn phí và các ưu đãi dịch vụ đến 30% dành cho tất cả khách hàng.

Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, vui lòng truy cập:https://www.subaru.asia/vn/vi/promotions/sales/subaru-15th-anniversary/