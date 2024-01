Mua xe Subaru đầu năm 2024, nhận lì xì lên đến hơn 400 triệu đồng và cơ hội trúng 1 cây vàng

Cụ thể từ nay đến 31.01.2024, đón Tết phát lộc cùng Forester - mẫu xe SUV dành cho gia đình bán chạy nhất của Subaru tại Việt Nam: Khách hàng sẽ được nhận ngay Lì Xì Tiền Mặt trị giá lên đến 250 triệu đồng (áp dụng cho bản xe i-S EyeSight) khi đặt mua xe Subaru Forester với hơn 100 tính năng an toàn vượt trội.

Thêm vào đó, các khách hàng khi mua trong thời gian từ nay đến 29.02.2024 đều sẽ được nhận quà tặng đặc biệt là một bộ 4 gối tựa đầu Subaru cho xe ô tô. Món quà tặng thiết thực này từ Subaru Việt Nam sẽ giúp những hành trình đường dài về quê đón Tết của khách hàng và người thân trong gia đình được thư thái và thoải mái hơn. Số lượng quà tặng đặc biệt giới hạn chỉ dành riêng những khách hàng đầu tiên mua xe Subaru Forester trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Hơn nữa, MIV vẫn tiếp tục duy trì chính sách bảo hành ưu việt hàng đầu trong phân khúc – 5 năm không giới hạn số km – dành cho các xe Subaru được bán ra từ nay đến hết 29.02.2024, nhằm tăng cường cam kết của thương hiệu cung cấp những hỗ trợ và dịch vụ sau bán hàng ưu việt cho các khách hàng Subaru tại Việt Nam.

Ngoài các ưu đãi công bố trên, tất cả các khách hàng hoàn tất nhận xe Subaru trong tháng 1 và 2 năm 2024 đều sẽ có cơ hội trúng thưởng của chương trình “Tết Sang – Trúng Vàng”. Cụ thể, mỗi khách hàng mua xe sẽ được nhận 01 mã dự thưởng (nếu mua xe Forester) hoặc 02 mã dự thưởng (đối với xe Outback, BRZ hoặc WRX) để tham dự vòng quay may mắn do MIV tổ chức. Cơ cấu giải thưởng dành cho các khách hàng may mắn bao gồm:

STT Tên Giải Chi tiết (*) (Giải thưởng sẽ được quy đổi thành tiền mặt với giá trị tương đương) Số lượng giải Giá trị quy đổi/ 1 giải (VND) 1 Giải Nhất 01 lượng vàng 9999 SJC 1 74.000.000 2 Giải Nhì 05 chỉ vàng 9999 SJC 2 37.000.000 3 Giải Ba 03 chỉ vàng 9999 SJC 3 22.200.000 4 Giải Khuyến Khích 01 chỉ vàng 9999 SJC 10 7.400.000

(*) Điều kiện và điều khoản áp dụng. Giá trị quy đổi dựa theo tỉ giá bán ra của vàng SJC vào phiên giao dịch chiều ngày 30/12/2023. Kết quả sẽ được công bố trước ngày 09.03.2023. Chi tiết Chương trình xem thêm tại https://www.subaru.asia/forester-monthly-promotion/?reg=vn&lang=vi

Subaru luôn cam kết cung cấp những mẫu xe công nghệ tiên tiến, chất lượng cao và tạo niềm niềm vui hứng khởi cho khách hàng trên mọi hành trình, bằng những giá trị đặc trưng Subaru (Subaru DNA) về sự an toàn xuất sắc và khả năng vận hành vượt trội thông qua bộ bốn công nghệ cốt lõi tiên tiến, gồm:

· EyeSight – Công nghệ Hỗ Trợ Người Lái Tiên Tiến;

· Hệ Dẫn Động Bốn Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng (S-AWD);

· Động Cơ Boxer;

· Hệ Khung Gầm Toàn Cầu Subaru (SGP)

Trọn Hành Trình – Tết Gắn Kết cùng Subaru trong tháng này với những ưu đãi hấp dẫn từ Subaru ngay hôm nay:

Mẫu xe Phiên Bản Giá bán lẻ khuyến nghị (VNĐ) Ưu Đãi Forester 2.0 i-S EyeSight 1.199.000.000 - Lì Xì Tiền Mặt trị giá 250 triệu đồng - 5 năm bảo hành không giới hạn số km - Quà tặng: Bộ 4 gối tựa đầu ô tô Subaru** 2.0 i-L EyeSight 1.099.000.000 - Lì Xì Tiền Mặt trị giá 230 triệu đồng - Bộ phụ kiện Gập Gương Tự Động cao cấp trị giá 3,5 triệu đồng (không quy đổi thành tiền mặt) - 5 năm bảo hành không giới hạn số km - Quà tặng: Bộ 4 gối tựa đầu ô tô Subaru** 2.0 i-L 969.000.000 - Lì Xì Tiền Mặt trị giá 170 triệu đồng - 5 năm bảo hành không giới hạn số km - Quà tặng: Bộ 4 gối tựa đầu ô tô Subaru** Outback 2.5 i-T EyeSight 2.099.000.000 - Lì Xì Tiền Mặt trị giá 312 triệu đồng - 5 năm bảo hành không giới hạn số km - Quà tặng: Máy lọc không khí ô tô cao cấp** BRZ 2.4 AT EyeSight 1.899.000.000 - Lì Xì Tiền Mặt trị giá lên đến 410 triệu đồng - 5 năm bảo hành không giới hạn số km - Quà tặng: Bộ 4 gối tựa đầu ô tô Subaru** WRX 2.4 CVT EyeSight 2.049.000.000 - Lì Xì Tiền Mặt trị giá 307 triệu đồng - 5 năm bảo hành không giới hạn số km - Quà tặng: Bộ 4 gối tựa đầu ô tô Subaru**

**Điều kiện và Điều Khoản áp dụng. Bộ quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và áp dụng cho khách hàng mua và nhận xe trong tháng 1 & 2.2024 với số lượng có hạn.

Truy cập https://www.subaru.asia/vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về xe Subaru.