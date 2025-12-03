Nam DJ chọn mua xe chạy dịch vụ: “Càng cày VinFast VF 5 càng lời, chi phí gần như 0”

Sau thời gian dài làm DJ và thường xuyên phải làm xuyên đêm, anh Nguyễn Phước Hải, quê Quảng Trị, cảm nhận rõ sức khỏe giảm sút. Anh quyết định rẽ hướng, chuyển sang chạy xe dịch vụ. Trong lần đầu tiên mua ô tô, anh chọn VinFast VF 5 vì phù hợp với tiêu chí tiết kiệm, ổn định và dễ khai thác dịch vụ.

VF 5 chạy 30.000 km vẫn êm, chắc, an toàn

Trước khi mua xe, anh Hải đã lái thử nhiều mẫu xe xăng. Nhưng đến lúc tự bỏ tiền đầu tư ô tô, anh đặt nặng nhất hai yếu tố: an toàn cho người ngồi trên xe và hiệu quả kinh tế khi khai thác dịch vụ. Do đó, xe điện là sự lựa chọn đáp ứng đầy đủ 2 tiêu chí mà anh đặt ra. Và, trong số các mẫu xe điện trên thị trường, anh đã chọn VF 5 vì giá bán vừa túi tiền mà vẫn có đủ 5 chỗ ngồi rộng rãi, gầm cao linh hoạt, phù hợp với việc chạy trên nhiều dạng địa hình khác nhau.

Từ khi nhận xe, mỗi ngày anh chạy khoảng 150 km. sau hơn 30.000 km, khoản chi phí nhiên liệu anh Hải tiết kiệm được so với xe xăng lên đến 30-35 triệu đồng. Hơn nữa, mỗi lần bảo dưỡng, chi phí cho xe điện chỉ vài trăm nghìn đồng, bằng một phần rất nhỏ so với xe xăng. Anh cho rằng, với xe điện, càng “cày” nhiều thì càng hời, doanh thu cao lên mà chi phí lại thấp.

Anh Hải cũng cho biết, nhờ chính sách sạc miễn phí và chi phí nhiên liệu bằng 0, anh có thể thoải mái hỗ trợ khách hàng chạy thêm quãng đường dài hơn cuốc đặt tới vài km. “Tôi cũng không tốn thêm chi phí gì, trong khi khách hàng lại vui vẻ, đánh giá cao và quý mến mình”, anh vui vẻ kể lại.

Anh Hải thừa nhận, trước khi mua xe đã nghe được một số bình luận khác nhau về xe điện. Tuy nhiên, anh Hải cho biết trải nghiệm thực tế khác biệt hoàn toàn. Sau hơn 30.000 km, anh thấy xe vẫn hoạt động ổn định và bền bỉ. Ngoài ra, anh đánh giá cao cảm giác lái chắc chắn và khả năng vận hành an toàn của VF 5. Về mặt trải nghiệm, anh đặc biệt “ưng” độ êm và độ tĩnh của xe điện: khách ngồi hàng ghế sau nói chuyện dễ dàng, không phải gào to vì tiếng máy.

“Cho đến nay, mình hoàn toàn hài lòng về chiếc xe này, cả về yếu tố vận hành, giải trí và an toàn”, anh Hải chia sẻ thêm.

Dịch vụ hậu mãi mang lại niềm tin lâu dài

Bên cạnh ưu điểm tiết kiệm chi phí, anh Hải cho biết dịch vụ hậu mãi là yếu tố quan trọng giúp anh tin tưởng sử dụng VF 5 lâu dài. Trong quá trình sử dụng, anh từng được bảo hành thay thước lái miễn phí ở mốc 12.000 km. Bên cạnh đó, những phát sinh khi vận hành xe đều được phía xưởng dịch vụ ghi nhận và xử lý kịp thời.

“Những gì nằm trong phạm vi bảo hành đều được hãng hỗ trợ đầy đủ. Với người chạy dịch vụ, điều này rất quan trọng vì mình cần xe vận hành ổn định để làm việc liên tục”, anh Hải cho biết.

Những trải nghiệm này nằm trong hệ sinh thái hậu mãi chung của VinFast với chính sách bảo hành ô tô điện dài gấp 2-3 lần mức trung bình của thị trường, cùng mạng lưới 350 xưởng dịch vụ và 150.000 cổng sạc phủ khắp cả nước. Điều đó giúp chủ xe như anh Hải yên tâm khai thác xe điện ở cường độ cao mà không lo “mắc kẹt” vì hỏng hóc hay thiếu điểm sạc trên đường.

Với anh Hải, chiếc VF 5 không chỉ là phương tiện làm việc bền bỉ, mang lại thu nhập tốt mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Sau thời gian trải nghiệm, anh khẳng định không có lý do gì để quay lại xe xăng hay đổi sang thương hiệu khác.

