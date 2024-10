Ngắm đoàn xe VF 8 giữa khung cảnh “đẹp mê hồn” trên hành trình chinh phục Tây Tạng

Tin bài liên quan

Đoàn xe VinFast VF 8 trong hành trình tới Tây Tạng vẫn được cộng đồng quan tâm và dõi theo hàng ngày. Hình ảnh của đoàn xe được cập nhật liên tục trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng vạn lượt xem và bình luận.

Đoàn đã đặt chân đến Cửu Trại Câu, nơi được gọi là “thiên đường nơi hạ giới” với khung cảnh đẹp mê hồn. Trước khi đến với vùng đất này, cả đoàn đã đi qua nhiều địa danh nổi tiếng. Tuy nhiên, dù ở bất kì đâu, 4 chiếc VF 8 cũng gây bất ngờ và khiến nhiều người dân bản địa thán phục với hành trình đặc biệt của xe điện Việt.

Những chiếc VF 8 đã cho thấy sự bền bỉ và khả năng hoạt động tốt trên mọi địa hình, từ những con đường “tưởng như không có điểm cuối” G318 tới những đoạn đường gian nan bậc nhất thế giới với… 108 khúc cua chóng mặt. Ngoài ra, xe điện VinFast cũng đã lần đầu “đặt bánh” tới những địa điểm nổi tiếng như Trại căn cứ Everest (Everest Base Camp), các Thánh hồ nổi tiếng của Tây Tạng…

Một trong những hình ảnh đáng nhớ khi đoàn VF 8 nối đuôi nhau đi ngang qua cung điện Potala – di sản văn hóa thế giới.

Trong hành trình lần này, đoàn VF 8 đã xuyên qua nhiều dải thời tiết khác nhau, từ những nơi ấm áp với rừng cây lá vàng tuyệt đẹp tới khung cảnh mênh mông tuyết trắng.

Dù phải trải qua những điều kiện địa hình khó khăn như núi cao 4.000-5.000 m hay điều kiện thời tiết lạnh giá xuống -10 độ C nhưng sự ổn định của VF 8 khiến nhiều thành viên trong đoàn yên tâm và luôn giữ trong tâm trạng thoải mái, hứng khởi.

Anh Bạch Thành Trung chia sẻ, trên cung đường G109 tới Cách Nhĩ Mộc, đoàn đã gặp nhiều đoạn đường xấu, có thời điểm gặp mưa tuyết, tắc đường nhưng xe vẫn vận hành ổn định, duy trì được tốc độ trung bình khoảng 55-60 km/h.

Trước đó, nhiều thành viên cũng nhận định dù đi dưới điều kiện thời tiết dưới 0 độ C, nhiệt độ pin vẫn được duy trì khoảng 28-30 độ C, năng lượng tiêu hao lệch không đáng kể so với điều kiện thời tiết lý tưởng.

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook hay YouTube, những hình ảnh, video của đoàn liên tục được chia sẻ và nhận về nhiều lượt yêu thích, nhiều bình luận tích cực. Hầu hết mọi người đều cảm thấy ấn tượng, trầm trồ với những gì các thành viên trong đoàn đã trải qua.

Nhiều người xem đã bày tỏ cảm xúc tự hào khi những chiếc xe điện do người Việt sản xuất lăn bánh trên các cung đường nước ngoài và thể hiện khả năng vận hành ấn tượng.

“Ấn tượng và tự hào. Chúng ta đang cho cả thế giới thấy đẳng cấp của xe điện Made in Vietnam”, người dùng Hùng Trầnchia sẻ trên trang cá nhân.

Xuất phát từ Hà Nội ngày 8/10, đoàn xe VinFast VF 8 chinh phục Tây Tạng do có hành trình vượt 16.000 km trong 30 ngày. Chuyến đi được Hội VF 8 miền Bắc khởi xướng từ ý tưởng muốn trải nghiệm sản phẩm, "máu" phiêu lưu và khát khao khẳng định chất lượng của xe điện VinFast với bạn bè quốc tế. Dự kiến đoàn sẽ về tới Hà Nội trong khoảng từ ngày 5 – 8/11 tới đây.

