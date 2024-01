Những trải nghiệm xe điện mà khách hàng không thể tìm thấy ở xe xăng

Tin bài liên quan

“Xe tăng tốc nhanh, cảm giác lái thể thao, so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc thì hơn hẳn”, anh Nguyễn Văn Châu (Bắc Ninh) chia sẻ về trải nghiệm vượt trội trên chiếc VF 7 so với các mẫu xe xăng mà anh từng cầm lái.

Trải nghiệm vượt xa xe xăng cũng là khẳng định của rất nhiều chủ xe điện sau một thời gian sử dụng. Điều này rất dễ lý giải bởi các mẫu xe điện thường được trang bị động cơ có công suất mạnh mẽ hơn và mô-men xoắn lớn hơn nhiều so với các đối thủ xe xăng. Kết hợp khả năng đạt lực kéo tối đa tức thì, xe điện tăng tốc cực nhanh và hầu như không có độ trễ, mang lại trải nghiệm lái phấn khích, vận hành thanh thoát, dễ dàng chinh phục nhiều loại địa hình.

Để so sánh, cùng thuộc phân khúc C nhưng mẫu VF 7 Plus của VinFast có công suất tối đa lên tới 349 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, cao gấp 2 lần các đối thủ xe xăng và tương đương nhiều xe thể thao có giá gấp vài lần. Cụ thể, sức kéo 500 Nm của VF 7 Plus tương đương với chiếc Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+, trong khi giá lăn bánh chỉ bằng 1/3.

“Đã dùng xe điện thì đảm bảo không còn muốn quay lại xe xăng”, anh Phúc Lê (TP.HCM), chủ một chiếc VF e34, khẳng định.

Cũng theo anh Phúc Lê, không chỉ lãi lớn về sức mạnh động cơ, người dùng xe điện còn lời lớn về không gian nội thất. Nhờ cấu tạo động cơ và hệ truyền động đơn giản, cộng thêm việc pack pin được đặt dưới sàn nên chiều dài cơ sở của xe điện luôn lớn hơn xe xăng cùng phân khúc, dù có cùng kích thước bên ngoài.

Anh Phúc Lê dẫn chứng, chiều dài cơ sở của chiếc VF 6 lên đến 2.730 mm, lớn nhất so với các dòng xe hạng B-SUV, thậm chí ngang ngửa các xe xăng hạng C-SUV.

“Thông thường xe xăng cỡ A hay B thường khá chật hẹp, nhưng xe điện thì lại rất rộng, mang lại cảm giác thoải mái cho người ngồi ở cả 2 hàng ghế cùng không gian chứa đồ lớn hơn, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cả gia đình cho những chuyến đi dài”, chủ nhân chiếc VF e34 nói.

Vượt trội về tính năng an toàn, thông minh

Trong khi đó, anh Trọng Thắng (Hà Nội) đánh giá, thế mạnh nổi trội của xe điện so với xe xăng truyền thống là sở hữu hàm lượng công nghệ đậm đặc, bao gồm các tính năng ADAS và tiện ích thông minh (Smart Service), giúp việc lái xe trở nên an toàn, thư thái và thú vị hơn.

Tùy từng phân khúc, VinFast sẽ trang bị những công nghệ khác nhau, nhưng tựu chung đều có các tính năng tiên tiến và khó tìm thấy trên xe xăng, như: giám sát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, hỗ trợ đỗ xe, camera 360… Riêng hai mẫu VF 8 và VF 9 còn sở hữu những tính năng ADAS cấp độ 2, thường chỉ có ở những mẫu xe hạng sang, như: hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc...

Một điểm cộng khác trên các dòng xe điện thương hiệu Việt mà anh Thắng cũng như nhiều người dùng đánh giá cao là các tính năng thông minh, như tự động gọi cứu hộ trong trường hợp xảy ra tai nạn và gọi dịch vụ hỗ trợ trên đường. Cùng với đó, trợ lý ảo VinFast điều khiển bằng giọng nói giúp người lái dễ dàng điều chỉnh sưởi, điều hòa, âm thanh... mà không mất tập trung.

Cũng theo anh Thắng, các dịch vụ thông minh như văn phòng, mua sắm và giải trí còn khiến những chiếc xe điện VinFast không còn đơn thuần là phương tiện di chuyển mà có thể trở thành một văn phòng hoặc ngôi nhà di động. Trên mỗi hành trình, người dùng có thể kết nối liên tục với thế giới và làm việc một cách an toàn, hiệu quả cũng như giải trí, thư giãn một cách trọn vẹn mọi lúc, mọi nơi.

“Đặc biệt, xe điện càng đi càng hay bởi các tính năng thông minh thường xuyên được bổ sung và nâng cấp thông qua các bản cập nhật phần mềm miễn phí. Trong khi đó, ở xe xăng, muốn được trải nghiệm các tính năng mới, người dùng buộc phải độ chế, vừa tốn kém lại vừa không đảm bảo an toàn cho phương tiện”, anh Thắng so sánh.

Thảnh thơi về chi phí, an tâm về hậu mãi

Xe điện còn ghi điểm với người dùng khi được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ giúp giá lăn bánh gần tương đương giá niêm yết. Trong khi đó, với các mẫu xe xăng cùng phân khúc, người dùng sẽ phải trả thêm vài chục, thậm chí vài trăm triệu đồng để xe có thể xuống đường.

Người dùng xe điện còn rất thảnh thơi khi chi phí “nuôi xe” thấp hơn nhiều so với xe xăng. Đơn cử, người dùng VF 8 chỉ phải trả hơn 1.600 đồng/km (bao gồm chi phí sạc điện và thuê pin); còn với xe xăng, chi phí này lên tới 2.900 đồng/km. Bên cạnh đó, xe điện cũng tiết kiệm cho người dùng tới 50% chi phí bảo dưỡng định kỳ nhờ do cấu tạo đơn giản của động cơ.

Trải nghiệm an tâm dài lâu cũng là đặc quyền của người dùng xe điện khi VinFast đang có chính sách bảo hành dài nhất thị trường, lên tới 10 năm, hoặc 200.000 km (với các mẫu VF e34, VF 7, VF 8, VF 9) hay 7 năm hoặc 160.000 km (với VF 5 và VF 6). Trong khi đó, các mẫu xe xăng thường được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km. Cùng với đó là các dịch vụ riêng có của VinFast, như cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động (Mobile Service), sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging), cam kết giá mua lại sau 5 năm sử dụng...

“Về chăm sóc hậu mãi ở Việt Nam, VinFast mà số 2 thì không ai số 1”, anh Trường Thanh (Hà Nội), chủ xe VF 8, khẳng định.

Với những ưu điểm vượt trội không thể tìm thấy trên xe xăng truyền thống, cộng hưởng với các chính sách ưu đãi hấp dẫn của VinFast, xe điện đang ngày càng thắng thế và trở thành lựa chọn hàng đầu của những người tiêu dùng văn minh, cấp tiến.

