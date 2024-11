OMODA C5 chính thức ra mắt tại Việt Nam: Chất lượng đỉnh cao, giá trị vượt trội

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Bộ Công thương, Bộ Công an, tỉnh Thái Bình, thành phố Hải Phòng, Đại sự quán Trung Quốc, Tập đoàn Chery (Trung Quốc), Tập đoàn Geleximco và công ty OMODA & JAECOO Việt Nam.

OMODA C5: Món hời trong phân khúc B SUV

Omoda C5 là mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ thuộc phân khúc B, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, trước khi nhà máy lắp ráp của OMODA & JAECOO Việt Nam được hoàn thiện vào năm 2026 tại Thái Bình. Đây là một bước tiến chiến lược trong việc mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm chất lượng cao, thiết kế thời trang và công nghệ hiện đại.

OMODA C5 sẽ có 02 phiên bản và 4 màu tự chọn bao gồm: Trắng Diamond, Xám Titan, Đỏ Ruby và Đen Carbon. Giá bán đề xuất của 02 phiên bản như sau:

OMODA C5 sở hữu thiết kế hiện đại, thể thao và mạnh mẽ, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.400 x 1.830 x 1.588 mm, chiều dài cơ sở 2.630 mm, OMODA C5 mang đến không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi và phù hợp cho những người trẻ và cho cả gia đình về một chiếc xe đa chức năng.

Ngoại thất tinh tế và đầy phong cách

OMODA C5 được thiết kế dựa trên triết lý thời trang tương lai, tạo ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kim cương độc đáo, tạo hiệu ứng ba chiều bắt mắt. Hệ thống đèn trước full LED kết hợp dải đèn ban ngày hình chữ T không chỉ tăng tính nhận diện mà còn mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu.

Thân xe được thiết kế với các đường gân dập nổi chạy dọc, vừa tạo cảm giác chuyển động, vừa tăng tính khí động học. Bộ mâm hợp kim 18 inch hai tông màu không chỉ gia tăng sự thể thao mà còn tạo điểm nhấn thẩm mỹ mạnh mẽ cho tổng thể xe. Đuôi xe được thiết kế tối giản nhưng không kém phần ấn tượng với cụm đèn hậu LED kéo dài, tạo nên sự liền mạch và hiện đại.

Xe còn tích hợp các chi tiết thông minh như gương chiếu hậu gập điện, tích hợp báo rẽ LED, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và hệ thống đèn pha tự động. Những trang bị này không chỉ tăng tính tiện dụng mà còn cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Nội thất đẳng cấp và công nghệ tiên tiến

Bước vào khoang nội thất, OMODA C5 mang đến một không gian hiện đại và sang trọng nhờ việc sử dụng chất liệu da cao cấp kết hợp nhựa mềm. Thiết kế tập trung vào người lái với bảng điều khiển trung tâm hơi hướng về phía ghế lái, tạo cảm giác kiểm soát tối ưu.

Trung tâm khoang lái là cụm màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, giúp người dùng dễ dàng truy cập các tính năng giải trí và điều hướng. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp tính năng ra lệnh giọng nói thông minh, mang lại sự tiện lợi và an toàn khi lái xe.

OMODA C5 cũng không quên chăm sóc cảm xúc của hành khách với hệ thống đèn viền nội thất 64 màu, cho phép tùy chỉnh để phù hợp với tâm trạng hoặc phong cách của từng chuyến đi.

Tiện nghi đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng

Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, tích hợp bộ lọc bụi PM2.5, không chỉ mang lại không khí trong lành mà còn bảo vệ sức khỏe người dùng, đặc biệt là trong các thành phố lớn. Cửa sổ trời giúp không gian xe thoáng đãng, gần gũi hơn với thiên nhiên.

Ghế ngồi thể thao bọc da, tích hợp chỉnh điện, tựa lưng ôm sát cơ thể, kết hợp với chức năng thông giá và sưởi ghế mang lại cảm giác thoải mái trên cả những hành trình dài. Đặc biệt, phiên bản Flagship được nâng cấp với camera 360 độ và hệ thống âm thanh Sony 8 loa, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực.

Khoang hành lý rộng rãi với khả năng gập linh hoạt của hàng ghế sau, đáp ứng tốt nhu cầu chuyên chở hành lý, thiết bị cắm trại hay vật dụng cho các chuyến du lịch dài ngày.

Hiệu suất mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu

Cả hai phiên bản của OMODA C5 được trang bị động cơ 1.5L Turbo, công suất 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210Nm, kết hợp hộp số tự động CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,9.

An toàn đạt chuẩn quốc tế

OMODA C5 được xây dựng trên khung thép cường độ cao (hơn 78%), mang lại độ cứng cáp và an toàn vượt trội. Xe trang bị 6 túi khí và các nhiều tính năng an toàn như phanh ABS, EBD, ESP, HAC, TCS, và đặc biệt là gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS với 16 tính năng hiện đại. So sánh với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc, OMODA C5 được trang bị các tính năng khác biệt như: điều khiển hành trình thích ứng ACC, hỗ trợ lái tự động ICA, hỗ trợ lái xe khi tắc đường TJA, hỗ trợ phanh tự động AEB.

Mẫu xe này đã đạt được các chứng nhận an toàn 5 sao từ EURO NCAP, ANCAP, và ASEAN NCAP, khẳng định chất lượng quốc tế của sản phẩm.

Bảo hành đột phá, an tâm dài lâu

Điểm nhấn khác biệt của OMODA C5 chính là chính sách bảo hành vượt trội. Từ ngày 26/11/2024, Omoda C5 được áp dụng chính sách bảo hành mới bao gồm hệ truyền động trong vòng 7 năm hoặc 1.000.000 km, bảo hành động cơ trong vòng 10 năm hoặc 1.000.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Đặc biệt, từ ngày 27/11 đến hết ngày 31/12/2024, OMODA & JAECOO Việt Nam dành tặng khách hàng mua xe OMODA C5 chương trình mở bán hấp dẫn với 01 năm bảo hiểm thân vỏ, 02 năm hoặc 20.000km bảo dưỡng miễn phí (tùy điều kiện nào đến trước) với tổng trị giá lên đến 15.000.000 đồng.

Đây là cam kết mạnh mẽ từ OMODA & JAECOO Việt Nam trong việc bảo vệ quyền lợi khách hàng, mang lại sự an tâm tối đa trong suốt quá trình sử dụng.