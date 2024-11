Omoda & Jaecoo Việt Nam sẵn sàng bàn giao những chiếc Omoda C5 đầu tiên cho khách hàng

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Bộ Công thương, ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Geleximco, ông Trịnh Xuân Quang - Trưởng ban Truyền thông Tập đoàn Geleximco, ông Gao Xiangping - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ô tô GEL-O&J, ông Simon Liu – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ô tô GEL-O&J, đại diện các nhà đầu tư và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu trong buổi lễ long trọng này, ông Gao Xiang Ping - Thành viên HĐQT Công ty CP Ô tô GEL-O&J cho biết: “Đại diện cho thương hiệu Omoda & Jaecoo, tôi vô cùng hạnh phúc khi được chứng kiến sự kiện trọng đại này. Tại thị trường Việt Nam, Omoda & Jaecoo được ra đời bởi sự phối hợp của Tập đoàn ô tô Chery – tập đoàn xuất khẩu ô tô số 1 Trung Quốc trong 22 năm liên tiếp và Tập đoàn Geleximco, tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam. Mặc dù, ở giai đoạn này, thương hiệu khá mới mẻ đối với khách hàng Việt Nam, nhưng tôi tin tưởng rằng với những đặc điểm nổi bật trong thiết kế thời trang, tiện nghi thời thượng và động cơ vận hành mạnh mẽ, Omoda C5 nói riêng và các sản phẩm sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới nói chung chắc chắn sẽ mang đến sự lựa chọn ưu việt cho khách hàng. Từ đó, khẳng định chất lượng toàn cầu và sức mạnh thương hiệu ô tô Chery được đánh giá cao bởi J. D. Power đến từ Mỹ.”

Khách hàng tiên phong sẽ được bàn giao xe Omoda C5 đầu tiên vào ngày 26/11

Sau buổi lễ quan trọng này, những chiếc xe Omoda C5 này sẽ được bàn giao cho những khách hàng tiên phòng trong khuôn khổ sự kiện “Lễ giới thiệu sản phẩm Omoda C5 – Fashionology – Khám phá tương lai” được tổ chức vào ngày 26/11/2024. Trong sự kiện này, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ công bố giá bán chính thức của mẫu xe tại thị trường Việt Nam và bàn giao những chiếc xe Omoda C5 đầu tiên cho khách hàng. Đây là những khách hàng yêu mến thương hiệu và đặt cọc mẫu xe Omoda C5 trong chương trình “Lái thử trải nghiệm Omoda C5 – Khởi hành đón tương lai” được tổ chức từ ngày 25/10 đến hết ngày 25/11/2024 tại 15 tỉnh/thành trên toàn quốc bao gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Fanpage Omoda & Jaecoo Việt Nam (https://www.facebook.com/omodajaecoovietnam) và kênh Fanpage của các đại lý Omoda & Jaecoo trên toàn quốc, hứa hẹn lan tỏa sự hào hứng, phấn khích tới những khách hàng mến mộ mẫu xe Omoda C5 tại thị trường Việt Nam và Quốc tế.

Omoda C5 – mẫu xe SUV B+ chiến lược của thương hiệu Omoda & Jaecoo Việt Nam

Bước chân vào thị trường Việt Nam, Omoda & Jaecoo mang tới mẫu xe Omoda C5 nhằm đem lại một lựa chọn sáng giá cho khách hàng trong phân khúc SUV B. Mẫu xe sở hữu chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.400 x 1.830 x 1.585 (mm), chiều dài cơ sở 2.630 mm. Kích thước lý tưởng này góp phần cân đối cấu trúc xe, tối ưu hóa tính khí động học, từ đó làm nổi bật thiết kế trẻ trung, hiện đại và thể thao.

Không chỉ nổi bật với thiết kế ấn tượng, Omoda C5 còn được trang bị nội thất hiện đại và tiện nghi như màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, cùng với tính năng ra lệnh giọng nói, giúp tăng cường tiện ích sử dụng. Đèn viền nội thất với 64 màu sắc khác nhau tạo nên không gian sang trọng và cá tính. Sạc không dây 50W giúp thiết bị luôn đầy năng lượng nhanh chóng và tiện lợi. Cửa sổ trời tạo không gian thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên, trong khi hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, tích hợp bộ lọc bụi PM2.5, bảo vệ sức khỏe người dùng. Ghế chỉnh điện phong cách thể thao mang đến sự thoải mái tối đa cho người lái trong mọi chuyến hành trình.

Về động cơ, Omoda C5 được trang bị động cơ 1.5 Turbo tăng áp cung cấp khả năng vận hạnh mạnh mẽ, tạo công suất 145 mã lực, mô-men xoắn 210Nm và hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước, xe còn được trang bị hệ thống an toàn hàng đầu, mang đến sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị an toàn với công nghệ tiên tiến. So sánh với các mẫu xe khác cùng phân khúc, Omoda C5 nổi bật bởi khung thép cường độ cao (>78%) và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) với 16 tính năng nâng cao trải nghiệm lái xe và đảm bảo an toàn tối ưu, đặc biệt trong đó là 6 túi khí an toàn, hệ thống phanh tự động AEB, hỗ trợ lái xe khi tắc đường TJA, hỗ trợ lái tự động ICA và giữ làn trong trường hợp khẩn cấp ELK. OMODA C5 đã nhận được chứng nhận an toàn 5 sao từ các tổ chức uy tín như EURO NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP, khẳng định đẳng cấp và chất lượng quốc tế của mẫu SUV này.