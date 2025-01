Thaco Auto giới thiệu Kia New Carnival Hybrid - Khẳng định vị thế tiên phong, bứt phá với công nghệ xanh hybrid

Kia New Carnival dẫn đầu doanh số phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn

Được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 9/2024 với 4 phiên bản trang bị động cơ Diesel, Kia New Carnival đã nhanh chóng chinh phục khách hàng với doanh số cao kỷ lục hơn 3.000 xe sau gần 3 tháng ra mắt. Đồng thời, khẳng định sức hút mạnh mẽ khi là mẫu xe “tiền tỷ” tại Việt Nam liên tục ghi nhận doanh số trên 1.000 xe mỗi tháng.

Tại thị trường Hàn Quốc và toàn cầu, Kia New Carnival Hybrid phát huy nhiều thế mạnh như tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải môi trường, không yêu cầu trạm sạc, phù hợp với điều kiện hạ tầng, chứng minh sức hút mạnh mẽ đến khách hàng với doanh số chiếm gần 50% tổng doanh số xe Kia New Carnival bán ra. Thành công này đã góp phần giúp Kia New Carnival đạt kỷ lục doanh số và dẫn đầu thị trường ô tô tại Hàn Quốc và một số quốc gia khác.

Để phục vụ khách hàng tại Việt Nam, THACO AUTO bổ sung phiên bản Kia New Carnival Hybrid, đáp ứng nhu cầu của khách hàng yêu thích công nghệ, mong muốn trải nghiệm mẫu xe với hiệu suất vận hành mạnh mẽ, vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Phiên bản Kia New Carnival Hybrid được trang bị công nghệ kiểm soát chuyển động giúp ổn định thân xe (E-VMC) dành riêng cho các dòng xe Kia Hybrid, không chỉ giúp xe thêm ổn định khi chuyển làn, chuyển hướng, tăng sự an toàn mà còn giảm sự bồng bềnh, lắc ngang của thân xe, mang lại sự thoải mái cho khách hàng khi di chuyển.

Khách hàng dễ dàng có sự lựa chọn phù hợp với tổng cộng 5 phiên bản của Kia New Carnival, gồm 4 phiên bản được trang bị động cơ SmartStream 2.2 Diesel (Signature, Premium 7 chỗ và 8 chỗ, Luxury) và 1 phiên bản động cơ Hybrid cao cấp.

Kia New Carnival Hybrid – Khẳng định vị thế dẫn đầu của Kia với những giá trị vượt trội

Phiên bản Hybrid được giới thiệu tại thị trường Việt Nam sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, không chỉ đa dụng mà còn mang đến trải nghiệm khác biệt.

1. Vận hành mạnh mẽ với công suất đến 242 mã lực

“Trái tim” đảm nhiệm khả năng vận hành Kia New Carnival Hybrid là khối động cơ Turbo Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream tăng áp 1.6 Turbo (ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục - CVVD) và công nghệ tuần hoàn khí thải áp suất thấp (Low Pressure Exhaust Gas Recirculation - LP-EGR) giúp tăng 4% hiệu suất,giảm 5% mức tiêu thụ nhiên liệu và 12 % lượng khí thải). Động cơ này đạt công suất 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500 – 4.500 vòng/phút. Động cơ điện tích hợp pin công nghệ Lithium-ion Polymer (dung lượng 1.49 kWh) đi kèm cho công suất tối đa 72 mã lực, mô-men xoắn tối đa 304 Nm. Sự kết hợp của cụm động cơ này giúp Kia New Carnival Hybrid đạt tổng công suất lên đến 242 mã lực, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của khách hàng.

Ngoài ra, động cơ Turbo Hybrid có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa hai động cơ xăng và điện giúp tối ưu công suất động cơ, vận hành êm dịu và tiết kiệm nhiên liệu. Cụ thể:

Khi khởi hành hoặc di chuyển ở tốc độ thấp (<25km/h): pin Hybrid sẽ cung cấp nguồn điện chính cho mô tơ điện giúp khởi động êm ái và tối ưu hóa hiệu quả nhiên liệu.

pin Hybrid sẽ cung cấp nguồn điện chính cho mô tơ điện giúp khởi động êm ái và tối ưu hóa hiệu quả nhiên liệu. Lên dốc hoặc tăng tốc: cụm động cơ sẽ kết hợp cùng lúc động cơ xăng và mô tơ điện để tối ưu nguồn năng lượng giúp khả năng tăng tốc nhanh hơn, mượt mà và đạt hiệu quả như mong muốn của người lái. T

cụm động cơ sẽ kết hợp cùng lúc động cơ xăng và mô tơ điện để tối ưu nguồn năng lượng giúp khả năng tăng tốc nhanh hơn, mượt mà và đạt hiệu quả như mong muốn của người lái. T Trường hợp duy trì tốc độ trung bình đến cao: hệ thống sẽ sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.6 Turbo làm nguồn năng lượng chính mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tối ưu quá trình tiêu hao nhiên liệu.

hệ thống sẽ sử dụng động cơ xăng SmartStream 1.6 Turbo làm nguồn năng lượng chính mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và tối ưu quá trình tiêu hao nhiên liệu. Khi xuống dốc, giảm tốc, phanh: hệ thống sẽ kích hoạt “phanh tái tạo thông minh” nhằm thu hồi năng lượng dư thừa để chuyển đổi thành điện năng sạc lại cho pin Hybrid.

hệ thống sẽ kích hoạt “phanh tái tạo thông minh” nhằm thu hồi năng lượng dư thừa để chuyển đổi thành điện năng sạc lại cho pin Hybrid. Trường hợp xe dừng lại hoặc đứng yên: động cơ xăng và điện sẽ dừng hoạt động và pin Hybrid có nhiệm vụ cung cấp nguồn điện chính cho các thiết bị trong xe. Nếu cần thiết, hệ thống sẽ tự động kích hoạt động cơ xăng hoạt động như 1 máy phát điện để sạc cho pin Hybrid.

Mặt khác, phiên bản Kia New Carnival Hybrid còn có khả năng tùy chỉnh cấp độ phanh tái tạo năng lượng (tăng hoặc giảm mức độ phanh tái tạo) thông qua lẫy chuyển số sau vô lăng khi xe vận hành ở chế độ Eco/Smart, giúp người lái dễ dàng điều chỉnh các cấp độ tái tạo năng lượng nhiều hay ít tùy theo điều kiện lái xe nhằm tối ưu nhiên liệu khi di chuyển.

Điểm nhấn của phiên bản HEV là trang bị cửa gió bên dưới cản trước có chức năng đóng mở tự động theo điều kiện vận hành, giúp tăng hiệu suất khí động học và tiết kiệm nhiên liệu. Khi xe di chuyển, hệ thống này sẽ đóng lại ngăn luồng không khí vào khoang động cơ để giảm sức cản không khí, tăng hiệu suất khí động học. Khi cần thiết hệ thống này sẽ mở ra đưa luồng khí bên ngoài vào để làm mát động cơ, bộ tản nhiệt hoặc hệ thống điện.

2. Thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu tối ưu chỉ 4,95 lít/100km

Sự kết hợp hoàn hảo giữa động cơ xăng tăng áp công suất lớn và mô tơ điện giúp cho Kia New Carnival Hybrid khởi động nhẹ nhàng, êm ái, tạo ra sức mạnh vượt trội, đáp ứng nhanh theo các điều kiện vận hành. Đồng thời, xe sở hữu những lợi thế ưu việt, giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu khí thải, thân thiện với môi trường và mang đến không gian yên tĩnh cho người dùng.

Kết hợp với cụm động cơ có công suất lên đến 242 mã lực là loại hộp số tự động 6 cấp (6AT) được tối ưu riêng cho hệ thống Hybrid, giúp tối ưu công suất động cơ cho khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ ~ 4,95 lít/ 100km. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu vượt trội đối với một mẫu xe cỡ lớn, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người sử dụng. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của động cơ điện cũng giảm tải hao mòn cho các chi tiết cơ khí, qua đó kéo giãn chu kỳ bảo dưỡng (thời gian sử dụng và thay thế linh kiện), giảm phát thải và thân thiện với môi trường.

3. Công nghệ pin tiên tiến, bảo hành tin cậy hàng đầu thị trường lên đến 7 năm

Là yếu tố quan trọng hàng đầu trong động cơ Turbo Hybrid, hệ thống pin Hybrid với công nghệ pin Lithium-ion Polymer trên phiên bản Kia New Carnival Hybrid được thiết kế riêng cho các dòng xe Hybrid của Kia có kích thước nhỏ gọn, công nghệ chống nước và hệ thống làm mát pin bằng chất lỏng tiên tiến, giúp pin an toàn, bền bỉ. Pin Lithium-ion Polymer cho khả năng lưu trữ điện lớn, có thể sạc lại, tiết kiệm năng lượng, giúp cho động cơ điện vận hành mạnh mẽ và tăng thời gian hoạt động.

Ưu điểm của bộ pin này là được lắp đặt ở sàn xe, không chiếm diện tích lớn, giúp đảm bảo không gian rộng rãi cho mẫu xe, đồng thời mang đến sự thuận thiện và an toàn khi bảo dưỡng hay sửa chữa. Điểm đặc biệt của pin Hybrid trên Kia New Carnival Hybrid là được cấu tạo với 9 module, có thể thay thế độc lập từng module khi hư hỏng giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật khi vận hành. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng Kia New Carnival Hybrid, THACO AUTO áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km. Riêng pin Lithium-ion Polymer được bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

4. Công nghệ kiểm soát chuyển động giúp ổn định thân xe (E-VMC), tối ưu trải nghiệm cho người lái và hành khách

Kia New Carnival Hybrid được trang bị công nghệ kiểm soát chuyển động giúp ổn định thân xe E-VMC (Electric-Vehicle Motion Control) hoàn toàn mới là hệ thống sử dụng động cơ Hybrid, để kiểm soát chuyển động của xe thông qua việc điều chỉnh mô-men xoắn và phân bổ trọng tâm phù hợp lên bánh xe phía trước/sau giúp thân xe ổn định. E-VMC được ứng dụng riêng cho các dòng xe Hybrid của Kia, trong đó có Kia New Carnival Hybrid. Công nghệ này giúp người lái kiểm soát tối đa khả năng vận hành của mẫu xe trong suốt quá trình di chuyển và có 3 tính năng vượt trội:

- Hỗ trợ ổn định thân xe khi chuyển hướng (E-Handling): tính năng công nghệ giúp cải thiện tốc độ phản hồi vô lăng và ổn định thân xe khi ra vào cua. Thông qua động cơ điện, Kia New Carnival Hybrid có khả năng điều chỉnh mô-men xoắn giúp cải thiện đáng kể hiệu suất xử lý tại các góc cua cũng như việc ổn định thân xe sau khi thoát cua.

Trong trường hợp xe bắt đầu vào cua, động cơ điện sẽ tạo ra lực phanh hay mô-men xoắn hãm để chuyển trọng tâm lên bánh trước giúp tăng độ bám đường, cải thiện độ phản hồi vô lăng từ đó dễ dàng kiểm soát đánh lái linh hoạt hơn.

Trong trường hợp xe trả ngược lái hoặc thoát cua, động cơ điện sẽ chủ động tăng tốc để chuyển trọng tâm xe lên bánh sau giúp tăng độ bám đường, tăng độ ổn định thân xe đảm bảo an toàn cho người lái.

- Hỗ trợ xử lý tránh va chạm (E-EHA Evasive Handling Assist): tối ưu khả năng tránh va chạm trong tình huống đánh lái khẩn cấp và cải thiện ổn định thân xe sau khi tránh va chạm.

Trong quá trình di chuyển, khi hệ thống phát hiện chướng ngại vật thông qua camera và ra đa phía trước, đồng thời người lái đánh lái khẩn cấp để tránh né va chạm, hệ thống E-EHA sẽ hỗ trợ kiểm soát việc tăng/giảm mô-men xoắn của động cơ hybrid giúp điều chỉnh trọng tâm xe, tăng góc quay, giúp ổn định thân xe nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho người lái.

- Hỗ trợ ổn định thân xe khi qua gờ giảm tốc (E-Ride): giúp gia tăng sự thoải mái, êm ái khi lái xe thông qua việc kiểm soát mô-men xoắn của động cơ Hybrid, giảm sự lắc ngang và bồng bềnh của thân xe khi vượt qua gờ giảm tốc hoặc các địa hình không bằng phẳng.

Trong quá trình di chuyển, dựa vào các cảm biến gia tốc, cảm biến độ cao thân xe, khi phát hiện xe bắt đầu di chuyển vào gờ giảm tốc, đường gồ ghề, tính năng này sẽ điều chỉnh tăng/giảm mô-men xoắn động cơ Hybrid nhằm triệt tiêu dao động. Người lái có thể cảm nhận được chuyển động nghiêng của xe giảm đáng kể khi vượt qua gờ giảm tốc ở độ cao, cũng như giảm sự bồng bềnh và gia tăng sự ổn định thân xe.

5. An toàn tối ưu với hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn mới – ADAS 2.0

Tương tự các phiên bản sử dụng động cơ Diesel, Kia New Carnival Hybrid được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn mới (ADAS 2.0, ADAS - Advanced Driver Assistance Systems). Hệ thống này được nâng cấp thêm nhiều tính năng cảnh báo và hỗ trợ thông minh hơn, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày của khách hàng, mang đến sự thuận tiện, an toàn hơn khi lái xe đường dài, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc như:

Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA 2.0 - Forward Collision-avoidance Assist)

Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù (BCA - Blind-spot Collision-avoidance Assist)

Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi (RCCA -Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist)

Cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe (PCA - Parking Collision-avoidance Assist)

Cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn (SEA - Safe Exit Assist)

6. Thiết kế sang trọng đậm chất SUV onroad

Kia New Carnival Hybrid giữ nguyên kích thước 5.155 x 2.010 x 1.775 (mm). Kiểu dáng xe mang tính nhận diện cao với thiết kế hệ thống đèn LED trước và sau lấy cảm hứng từ hình tượng các chòm sao “Star-map”. Điểm nhấn khác biệt trên phiên bản Hybrid là mâm xe 19inch thể thao, được thiết kế với kiểu dáng hình học 3D đậm chất SUV, cùng màu sơn xám ấn tượng thay vì mâm phay đen như phiên bản Diesel.

Mặt sau của xe được thiết kế mở rộng theo phương ngang bề thế, tạo sự ổn định, vững chắc, với cụm đèn hậu LED Star-map kết hợp ốp cản lớn góc cạnh cùng logo HEV.

7. Nội thất tiện nghi, cao cấp

Thiết kế và trang bị nội thất trên Kia New Carnival Hybrid là sự kết hợp hài hòa giữa tính thẩm mỹ, cao cấp của vật liệu nội thất và các trang bị công nghệ tiện nghi, hiện đại hàng đầu. Thiết kế khoang lái lấy cảm hứng từ công nghệ tương lai với màn hình cong Panoramic kết hợp cụm đồng hồ tốc độ dạng Full-LCD 12.3’’ và màn hình giải trí đa thông tin AVN 12.3’’ có độ phân giải Full HD, kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây; có thể cài đặt và điều khiển các chức năng hệ thống trên xe thông qua màn hình cảm ứng AVN; hệ thống giải trí âm thanh vòm 12 loa thương hiệu BOSE cao cấp; hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập với bảng điều khiển bằng phím cảm ứng hiện đại; hàng ghế 2 có nút điều khiển điều hòa độc lập, bố trí thêm cửa gió hàng ghế 3 giúp điều hướng phân luồng không khí đến từng vị trí ghế.

Không gian nội thất sở hữu tông màu nâu đỏ, trang bị ghế da cao cấp thiết kế có lỗ thoáng khí, mang đến sự thư giãn và thoải mái cho khách hàng. Phiên bản này cũng được trang bị nhiều tiện ích cao cấp như: rèm che nắng và cửa sổ trời đôi hoạt động độc lập; cổng sạc nhanh USB Type-C ở tất cả các hàng ghế, khởi động xe từ xa, gương chiếu hậu chống chói ECM…

Với sự góp mặt của Kia New Carnival Hybrid, THACO AUTO không chỉ mang đến mẫu SUV cao cấp cỡ lớn mà còn là giải pháp di chuyển bền vững với công nghệ xanh, phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Qua đó khẳng định vị thế dẫn đầu của thương hiệu Kia tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm di chuyển tối ưu và phong cách sống đẳng cấp cho khách hàng yêu mến và tin chọn thương hiệu.

THACO AUTO chính thức nhận đặt hàng Kia New Carnival Hybrid từ ngày 06/01/2025 với giá 1,849 tỷ đồng tại các showroom Kia trên toàn quốc. Dự kiến, các mẫu xe đầu tiên sẽ được bàn giao đến khách hàng trước Tết Nguyên đán 2025.

