Những showroom ô tô Geely đầu tiên lộ diện, tiềm lực của đối tác Tasco tại Việt Nam

SR Geely Long Biên: Số 3+5, Đường Nguyễn Văn Linh, Gia Thuỵ, Long Biên, Hà Nội

SR Geely Giải Phóng: 807, Đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

Geely đã có những bước chuẩn bị bài bản và đã giới thiệu các thương hiệu khác ở VN trước đó: Lynk & Co. Geely thông qua Tasco đã có những thành công nhất định với Lynk & Co. Dù mới ra mắt thương hiệu 1 năm nhưng đã nhận được sự đón nhận và ủng hộ từ người dùng Việt. Lynk & Co đang phát triển tốt cả về hệ thống đại lý, cộng đồng người dùng.

Geely lựa chọn đối tác là Nhà phân phối ô tô chiếm thị phần lớn nhất Việt Nam Tasco làm đối tác chiến lược toàn diện: không chỉ phân phối mà còn hợp tác sâu rộng hơn với dự án CKD và các hoạt động đào tạo, nghiên cứu... Với kinh nghiệm và thị phần lớn trong mảng phân phối, Tasco sẽ là đối tác tin cậy giúp Geely tiếp cận người dùng Việt, đồng thời cộng hưởng từ hệ thống dịch vụ ô tô sẵn có của Tasco để phát triển nhanh hơn.

Geely đã chuẩn bị kỹ cho việc ra mắt thương hiệu Geely Auto - nhãn ô tô chiếm tới hơn 50% doanh số của toàn Tập đoàn Geely (hơn 1.5tr xe 11 tháng năm 2024), vào khoảng tháng 3/2025.