Thông tin cập nhật chính thức về Chương trình Triệu hồi Cửa sổ trời trên xe Subaru Forester 2.5L tại Hoa Kỳ

An toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của Subaru, và MIV xin cung cấp thông tin cập nhật tới các khách hàng sở hữu xe liên quan đến chương trình triệu hồi nêu trên.

KẾT QUẢ RÀ SOÁT DỮ LIỆU DỊCH VỤ HẬU MÃI TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG CỦA TẬP ĐOÀN MI

Ngay sau khi thông tin triệu hồi được công bố tại Hoa Kỳ, Bộ phận kỹ thuật và hậu mãi của Subaru Việt Nam đã tiến hành rà soát toàn bộ dữ liệu dịch vụ toàn quốc. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn MI và Subaru Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào liên quan đến lỗi liên kết kết dính của kính cửa sổ trời, tiếng ồn bất thường hoặc hiện tượng bong tách kính cửa sổ trời trên các xe Subaru Forester 2.5L đang được phân phối và vận hành tại các thị trường của Tập đoàn MI cũng như tại Việt Nam.

TRAO ĐỔI VÀ XÁC MINH THÔNG TIN VỚI TẬP ĐOÀN SUBARU NHẬT BẢN

Do nguồn gốc sản xuất xe Subaru và việc phân bổ linh kiện có sự khác biệt đáng kể giữa các thị trường trên thế giới, một chương trình triệu hồi được triển khai tại khu vực Bắc Mỹ không đồng nghĩa với việc các xe tại những thị trường khác cũng bị ảnh hưởng.

Hiện nay, chúng tôi đang làm việc trực tiếp với Tập đoàn Subaru Nhật Bản (Subaru Corporation) để xác minh rõ các thông tin liên quan, đồng thời xác định liệu các lô linh kiện hoặc cấu hình lắp ráp tại nhà máy liên quan đến chương trình triệu hồi tại Hoa Kỳ có được sử dụng trên các xe được phân phối tại Việt Nam hay không.

HƯỚNG XỬ LÝ TIẾP THEO

Tại thời điểm hiện tại, chưa có cơ sở để xác định các xe Subaru Forester 2.5L được phân phối tại các thị trường của Tập đoàn MI cũng như tại Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của chương trình triệu hồi nêu trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của vấn đề này và sẽ cập nhật thông tin kịp thời tới khách hàng trong trường hợp Tập đoàn Subaru Nhật Bản đưa ra bất kỳ khuyến nghị kỹ thuật hoặc hành động khắc phục nào áp dụng cho thị trường Việt Nam.