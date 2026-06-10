VinFast đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện - Giới thiệu mô hình Showroom xe điẹn cao cấp EV-Zone

66 đại lý xe máy điện VinFast mới đều được xây dựng theo tiêu chuẩn đồng bộ, hiện đại, tọa lạc tại các vị trí trung tâm, các trục đường lớn và khu dân cư đông đúc. Diện tích trưng bày và xưởng dịch vụ dao động từ 150 đến 300 m2, trong đó riêng các showroom cao cấp EV-Zone có diện tích tối thiểu 250 m2, mặt tiền rộng, vị trí đắc địa và được đầu tư thêm khu vực trưng bày chuyên biệt các dòng xe cao cấp, xe thể thao và các sản phẩm chiến lược của VinFast.

Tất cả 66 đại lý mới khai trương đều được tích hợp không gian trưng bày - bán xe và xưởng dịch vụ hỗ trợ sau bán, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng từ trước, trong và sau khi mua hàng. Quy trình vận hành được đào tạo bài bản và kiểm soát nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn dịch vụ của VinFast, mang đến trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và nhất quán cho khách hàng.

Với việc khai trương đồng loạt 66 đại lý mới tại 22 tỉnh, thành phố, VinFast đã nâng quy mô hệ thống phân phối xe máy điện chính hãng lên gần 750 điểm. Mạng lưới đại lý phủ khắp các xã, phường trọng điểm và không ngừng được mở rộng đang góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với xe điện VinFast, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi xanh và điện hóa giao thông tại Việt Nam.

Không chỉ phát triển theo chiều rộng, VinFast và các đối tác chiến lược cũng đang tích cực đầu tư vào chiều sâu thông qua mô hình showroom cao cấp EV-Zone, đại diện cho đẳng cấp thương hiệu xe máy điện VinFast. EV-Zone sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ sang trọng, sự hài lòng tối đa và là nơi trưng bày những sản phẩm mới nhất, cao cấp nhất của VinFast, giúp khách hàng luôn được cập nhật xu hướng, công nghệ mới, qua đó hình thành và nuôi dưỡng niềm đam mê xe điện và tạo ra một thế hệ người dùng mới có trách nhiệm hơn với môi trường.

Ông Hoàng Hà - Tổng Giám đốc VinFast Xe máy điện Thị trường Việt Nam cho biết: “Sự kiện khai trương đồng loạt 66 đại lý mới là lời cam kết mạnh mẽ của VinFast trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh và mang lại quyền lợi ngày càng tốt hơn cho khách hàng. Với mạng lưới phân phối lớn bậc nhất thị trường, chúng tôi tự hào mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam một hệ sinh thái xe máy điện toàn diện, dễ tiếp cận cùng chất lượng dịch vụ xuất sắc. Tôi tin tưởng rằng sử dụng xe máy điện VinFast chính là lựa chọn đơn giản, dễ dàng nhất để mỗi cá nhân có thể đóng góp trực tiếp cho công cuộc chuyển đổi xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường”.

Sự kiện khai trương đồng loạt 66 đại lý mới trong một ngày cho thấy tốc độ mở rộng mạng lưới ấn tượng và củng cố vị thế số một vững chắc của VinFast trên thị trường xe máy điện Việt Nam. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho triết lý “Đặt khách hàng làm trọng tâm” và sứ mệnh “Vì một tương lai xanh cho mọi người” mà VinFast luôn hướng đến.