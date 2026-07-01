VinFast VF 6 Eco: Tối ưu không gian gia đình, giải quyết trọn vẹn bài toán “nuôi xe”

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(Ngày Nay) - Không gian thoải mái cho cả gia đình, trải nghiệm dễ chịu sau vô-lăng và chi phí nuôi xe nhẹ tênh đang tạo nên sức hút khác biệt của VinFast VF 6 Eco trong phân khúc B-SUV.