VinFast VF 7 khiến "fan xe điện" đứng ngồi không yên chờ ngày ra mắt

Chỉ với dòng trạng thái ngắn gọn "VF 7 - 21.11.2023" trên fanpage chính thức vào tối 14/11, VinFast đã khiến cộng đồng yêu xe có một đêm "mất ngủ".

Được cộng đồng đánh giá là mẫu xe có thiết kế cá tính nhất trong toàn bộ dải ô tô điện của VinFast, VF 7 đã làm nức lòng hàng nghìn fan hâm mộ khi chốt ngày ra mắt vào ngày 21/11 tới.

"Đúng em đây rồi, giờ chỉ chờ ngày đặt cọc là xuống tiền thôi", anh Trần Văn Tình bày tỏ.

Cộng hưởng với hình ảnh mẫu C-SUV chạy điện xuất hiện mới đây giữa Quảng trường Thời Đại (Mỹ) trước màn trình diễn của ca sĩ Jungkook (BTS), giới quan sát cho rằng VinFast sẽ mở cọc VF 7 chỉ sau lễ ra mắt ít ngày, tương tự như cách làm với VF 6.

"Trong bối cảnh các chương trình giảm giá của các mẫu xe đình đám đã đi đến hồi kết, VinFast lập tức ra mắt VF 7. Điều này hoàn toàn có thể thay đổi cục diện của phân khúc C", anh Trần Quốc Bình, chuyên gia Marketing, nhận định.

VF 7 là mảnh ghép tiếp theo trong dải sản phẩm SUV thuần điện của VinFast được chính thức ra mắt. Các chuyên gia trong ngành dự đoán, VF 7 sẽ bao gồm hai phiên bản Base và Plus tương tự như VF 6 và cũng sẽ được thừa hưởng DNA đặc sắc của các dòng xe điện thương hiệu Việt.

"Dù VF 7 chưa công bố đầy đủ thông số, song tôi tin rằng không cần phải so sánh thì nhiều người cũng đã biết sự vượt trội của xe điện so với xe xăng khi xét về sức mạnh động cơ, trang bị an toàn, tính năng thông minh và chi phí vận hành", anh Bình khẳng định.

Đồng quan điểm với anh Bình, khách hàng Mục Đồng chia sẻ trên một diễn đàn: "Xe điện VinFast mẫu nào cũng xuất sắc, đặc biệt là thiết kế và trang bị. Thiết kế rất hiện đại, thanh lịch, hợp cả nam và nữ giới. Đặc biệt, về trang bị, xe điện VinFast luôn áp đảo các xe xăng cùng phân khúc".

Giới chuyên gia và cộng đồng yêu xe cũng đang bàn luận rất sôi nổi về mức giá của VF 7 bởi đây được cho là điểm mấu chốt quyết định cục diện phân khúc C.

Theo giới thạo xe, VF 7 cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Toyota Corolla Cross, nên sẽ có giá từ 900 triệu đến 1 tỷ đồng với bản không kèm pin, và giá xe kèm pin có thể ở mức 1,1 tỷ đồng.

Dự đoán VF 7 Base sẽ có giá khoảng 940 triệu đồng và bản Plus sẽ có giá khoảng 1,1 tỷ đồng, chuyên gia Lê Hùng từ Autodaily cho rằng, với mức thu nhập bình quân hiện nay, việc sở hữu chiếc xe ở tầm giá 1 tỷ đồng hoàn toàn nằm trong tầm tay của các khách hàng trẻ.

Đó cũng là khẳng định của nhiều chuyên gia xe và khách hàng khi chia sẻ về mẫu xe điện dự kiến sẽ tiếp tục “gây bão” thị trường. Theo đó, với sản phẩm có thiết kế đẹp như VF 7 và hệ khung gầm, động cơ mạnh mẽ đã được kiểm chứng từ các dòng xe điện khác của VinFast, họ sẵn sàng chi trả 1 tỷ đồng để sở hữu.

“Với truyền thống ‘giá trị vượt xa giá tiền’ của các dòng xe VinFast, mẫu eSUV cỡ C này chắc chắn sẽ không khiến người dùng thất vọng”, chuyên gia Trần Quốc Bình tin tưởng.

PV