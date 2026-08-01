VinFast VF 7: Mẫu xe đúng “gu” công nghệ của người dùng trẻ

Trợ lý ảo “hiểu tiếng Việt, chiều người Việt”

“Chiếc xe này có trợ lý ảo tiếng Việt, ra lệnh bằng giọng nói là xe xử lý được luôn, không cần động tay, từ tăng giảm điều hòa, quạt gió tới gập hoặc mở gương… xe đều hiểu rất nhanh”, anh Tuấn Anh (Mê Xe) thừa nhận đã bị thuyết phục bởi công nghệ trên VF 7 chỉ sau một tuần trải nghiệm.

Đây cũng là ấn tượng của nhiều người trẻ với VF 7. Làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, anh Phạm Hòa (28 tuổi, Hà Nội) cho rằng lợi thế nổi bật của trợ lý ảo trên VF 7 nằm ở khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt và nhận diện giọng nói đa vùng miền. Nhờ đó việc sử dụng trở nên tự nhiên, gần gũi hơn với người Việt. Chỉ bằng câu lệnh, người lái có thể điều chỉnh điều hòa, thiết lập dẫn đường, tìm trạm sạc, mở nhạc hoặc sử dụng các tiện ích giải trí mà không cần rời tay khỏi vô-lăng.

Trải nghiệm này còn được nâng lên một bước khi khách hàng đăng ký gói dịch vụ thông minh Smart Connect Pro, Premium hoặc Prime. Phiên bản trợ lý ảo nâng cao có khả năng ghi nhận thói quen, sở thích để đưa ra lời nhắc và gợi ý phù hợp với từng bối cảnh. Đặc biệt, người dùng còn có thể lựa chọn giọng nói của người thân cho trợ lý ảo, qua đó biến mỗi cuộc trò chuyện trên xe thành một trải nghiệm gần gũi và mang dấu ấn cá nhân.

Theo reviewer Trương Ngọc Dương, chủ kênh Dương Dê, trợ lý ảo trên các dòng xe VinFast không chỉ mang đến sự tiện lợi mà còn giúp nâng cao mức độ an toàn khi lái. Anh phân tích việc vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại rất mất an toàn, đồng thời người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt nặng. Với trợ lý ảo, người lái có thể hỏi nhanh những thông tin cần thiết, chẳng hạn giá vàng hôm nay, thay vì phải mở điện thoại để kiểm tra.

“Đây mới là tương lai của ô tô: chúng ta tập trung hoàn toàn vào việc lái xe, còn mọi việc khác chỉ cần dùng giọng nói”, reviewer Mạnh Linh (Mê Xe) kết luận.

Kết nối mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng quản lý xe thông minh

Là người thuộc nhóm “ăn ngủ với smartphone”, anh Hòa cũng đánh giá cao khả năng kết nối và điều khiển VF 7 từ xa thông qua ứng dụng VinFast. Đây là tính năng giúp chủ xe quản lý được chiếc xe mọi lúc mọi nơi, với các gói dịch vụ Smart Connect Upper, Pro, Premium hoặc Prime.

Qua trải nghiệm thực tế, anh nhận thấy ứng dụng VinFast tích hợp nhiều thao tác điều khiển từ xa như nháy đèn, bấm còi, đóng/mở cốp, khóa/mở cửa và kích hoạt điều hòa. “Tôi thường tan làm lúc 17h30 nên sẽ hẹn điều hòa bật trước khoảng 15 phút. Khi bước lên xe, khoang cabin đã đủ mát và tôi có thể khởi hành ngay, không phải ngồi chờ điều hòa hạ nhiệt”, anh Hòa cho biết.

Với anh Hòa, ứng dụng VinFast đồng thời đóng vai trò như một “trung tâm quản lý xe” trên điện thoại, cung cấp nhiều thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng. Chủ xe có thể kiểm tra dung lượng pin, xem lại lịch sử hành trình, nhận cảnh báo chống trộm, đồng thời sử dụng tính năng chẩn đoán và cảnh báo lỗi từ xa.

Khi có nhu cầu bảo dưỡng hoặc sửa chữa, người dùng có thể lựa chọn xưởng dịch vụ, khung giờ còn trống và đặt lịch ngay trên ứng dụng. Trong trường hợp xe gặp sự cố trên đường, dịch vụ cứu hộ khẩn cấp 24/7 cũng có thể được kích hoạt chỉ với vài thao tác.

Mang tới cho khách hàng một “bầu trời công nghệ”, nhưng VF 7 đang có mức chi phí hấp dẫn bậc nhất phân khúc. Mẫu xe hiện có giá niêm yết từ 740 triệu đồng, hỗ trợ vay mua trả góp với vốn đối ứng từ 0 đồng.

Ngoài ra, theo chính sách tri ân áp dụng từ ngày 2/7, khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của ô tô xăng VinFast còn được nhận voucher trị giá 30–80 triệu đồng khi chuyển sang mua xe điện mới. Nhờ đó, giá VF 7 sau ưu đãi có thể chỉ từ 660 triệu đồng, giúp những công nghệ vốn thường xuất hiện trên các dòng xe đắt tiền trở nên dễ tiếp cận hơn với đông đảo người dùng trẻ.

PV