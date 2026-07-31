Green SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi thuần điện tại Đan Mạch

Lễ ra mắt có sự tham dự của ông Đỗ Quang Thái, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Đan Mạch; cùng đại diện các hiệp hội, tổ chức uy tín của Đan Mạch như 3F, Dansk Erhverv, DPT và Carnegie Investment Bank, các đối tác chiến lược, cùng đại diện doanh nghiệp và tổ chức trong các lĩnh vực giao thông, công nghệ, năng lượng, tài chính và hạ tầng.

Green SM lựa chọn Copenhagen, thành phố tiên phong về giao thông đô thị bền vững, là địa điểm đầu tiên triển khai dịch vụ tại châu Âu. Tại đây, Green SM mong muốn mang đến thêm một lựa chọn di chuyển thuần điện đáng tin cậy, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giao thông hiện có của thành phố, phục vụ cả người dân địa phương và du khách.

Tại Đan Mạch, Green SM đưa vào vận hành đội xe thuần điện gồm VinFast VF 6 và VF 8, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Khác với nhiều nền tảng gọi xe chủ yếu kết nối hành khách với tài xế đối tác tự sở hữu hoặc tự quản lý phương tiện, Green SM trực tiếp sở hữu, quản lý đội xe và điều hành hoạt động của đội ngũ tài xế nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng một cách đồng nhất. Trong giai đoạn đầu, Green SM sẽ tập trung xây dựng nền tảng vận hành ổn định, tuân thủ đầy đủ các quy định của Đan Mạch, đồng thời liên tục hoàn thiện dịch vụ trên cơ sở lắng nghe ý kiến từ khách hàng, tài xế và các bên liên quan.

Để mang đến trải nghiệm an toàn, chuyên nghiệp và nhất quán cho tất cả khách hàng, Green SM đặc biệt chú trọng công tác tuyển chọn và đào tạo đội ngũ tài xế. Trước khi chính thức phục vụ khách hàng, tất cả tài xế đều hoàn thành chương trình đào tạo toàn diện về an toàn giao thông, dịch vụ khách hàng, quy trình vận hành và kỹ năng sử dụng xe điện. Cùng với hoạt động đào tạo thường xuyên và hệ thống vận hành bài bản tại địa phương, Green SM hướng tới việc bảo đảm mỗi chuyến đi đều đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng mà thương hiệu cam kết.

Khách hàng có thể đặt xe thông qua ứng dụng Green SM trên App Store và Google Play. Giá cước được hiển thị trước khi xác nhận chuyến đi và hóa đơn điện tử được gửi tự động sau khi kết thúc hành trình. Nhân dịp ra mắt tại Copenhagen, Green SM dành tặng khách hàng đăng ký mới 05 mã ưu đãi trong giai đoạn từ 30/7/2026 đến 30/09/2026, mỗi mã giảm 25% giá trị chuyến đi, với mức giảm tối đa 100 DKK cho mỗi chuyến.

Ông Richard Nabil Chahine, Tổng Giám đốc Green SM châu Âu, cho biết: "Đối với Green SM, Copenhagen không chỉ là một thị trường mới mà còn là cơ hội để khẳng định chất lượng dịch vụ tại một trong những môi trường có yêu cầu cao nhất về giao thông đô thị. Chúng tôi đến đây với sự tôn trọng dành cho những tiêu chuẩn mà thành phố đã xây dựng, đồng thời mang theo những kinh nghiệm được đúc kết từ hàng triệu chuyến đi tại châu Á. Mục tiêu của Green SM là mang đến những hành trình di chuyển thuần điện an toàn, chuyên nghiệp và thuận tiện mỗi ngày, đồng thời trở thành một phần trong hệ sinh thái giao thông xanh của thành phố".

Việc hiện diện tại châu Âu thể hiện định hướng phát triển quốc tế dài hạn của Green SM. Thay vì ưu tiên mở rộng nhanh, Green SM tập trung xây dựng nền tảng vận hành vững chắc tại từng thị trường, thích ứng với nhu cầu địa phương và từng bước tạo dựng niềm tin thông qua chất lượng dịch vụ ổn định, đáng tin cậy.

Với đội xe thuần điện và mô hình vận hành phát thải thấp, Green SM kỳ vọng sẽ đóng góp vào mục tiêu phát triển giao thông bền vững mà Đan Mạch theo đuổi trong nhiều năm qua, đồng thời mang đến thêm một lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách.

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2023, Green SM hiện hoạt động tại Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan. Với đội xe thuần điện, nền tảng công nghệ và hệ thống tiêu chuẩn vận hành thống nhất, Green SM đang từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, đồng thời linh hoạt điều chỉnh dịch vụ để phù hợp với đặc thù của từng thị trường.