Volkswagen khai trương VW City Store Phú Mỹ Hưng tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á.

1, VW City Store Phú Mỹ Hưng.

Volkswagen Việt Nam khai trương Showroom trưng bày VW City Store Phú Mỹ Hưng, tọa lạc tại địa chỉ 202-204 Nguyễn Lương Bằng, khu phố Hưng Phúc, quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

Showroom trưng bày VW City Store Phú Mỹ Hưng là cửa hàng đầu tiên của mô hình “City Store” mang tiêu chuẩn toàn cầu của Volkswagen tại Đông Nam Á. Mô hình “City Store” của Volkswagen là kiểu cửa hàng hiện đại và thân thiện, chuyên hiện diện tại những khu dân cư cao cấp, có mức sống cao và lối sống thời thượng bậc nhất.

VW City Store Phú Mỹ Hưng mang đến sự độc đáo ở cả thiết kế nội ngoại thất và đậm chất định hướng thương hiệu Volkswagen. Volkswagen City Store Phú Mỹ Hưng hứa hẹn sẽ là nơi trải nghiệm tình yêu thương hiệu, là điểm chạm kết nối dành cho các fan yêu mến Volkswagen.

Tinh thần YOU TAKE WE MAKE của mô hình “City Store” tập trung vào tương tác giữa con người, sản phẩm và thương hiệu.

YOU - Khu vực Lounge, nơi khách hàng có thể thoải mái ngồi thưởng thức một tách cà phê trong không gian thiết kế mở tinh tế. Màu sắc được phối hợp hai tông màu chủ đạo với xanh và trắng. Kết hợp với vật liệu kiểu mới thân thiện môi trường như gỗ và vải thô. Nơi đây tạo ra một không gian truyền cảm hứng khởi đầu và gợi mở sự kết nối cảm xúc giữa thương hiệu và người thưởng lãm.

TAKE – Khu vực Highlight trưng bày sản phẩm nổi bật, được ưu ái nằm ở chính giữa showroom, nơi luôn có thể chiêm ngưỡng dù đang ở vị trí nào. Tại đây mang đến cái nhìn trực quan về các mẫu xe mới hay chương trình khuyến mãi đặc biệt, tạo ấn tượng mạnh đầu tiên cho khách hàng khi vừa bước vào không gian showroom.

Một trong những yếu tố thiết kế chính được áp dụng tại đây là khung chuyển động với ánh sáng kiểu mới. Hệ thống đèn với gam màu ấm áp chiếu sáng lên toàn bộ khu trưng bày, mang lại cảm giác dễ chịu cho khách hàng khi tham quan. Bên cạnh đó, các thiết bị thông tin đến khách hàng được áp dụng hạ tầng kỹ thuật số, mang đến các thông tin nổi bật, thể hiện sự độc đáo ở mọi góc nhìn.

WE – Nơi để Volkswagen truyền tải câu chuyện thương hiệu bằng các hình ảnh hay thước phim sinh động. Nơi khách hàng có thể thưởng ngoạn những thành quả mà Volkswagen tạo ra, gìn giữ và phát triển. Với khu vực trưng bày các bộ sưu tập và đồ lưu niệm chính hãng – VW Lifestyle & Accessories. Đây sẽ là những món quà độc đáo và ghi dấu ấn dành cho người hâm mộ và đam mê thương hiệu Volkswagen.

MAKE – Khu vực khám phá và trải nghiệm chính, tập trung vào tương tác giữa Con người và Kỹ thuật số (#1 People first - #2 Digital first). Tại đây, với công nghệ kỹ thuật số hiện đại, khách hàng có thể chọn màu xe, các thiết kế nội thất như ý chỉ bằng những nút chạm. Ngay lập tức, hình ảnh mô phỏng toàn diện 360 độ của chiếc xe được chọn lựa sẽ được hiển thị, giúp khách hàng dễ dàng hình dung được chiếc xe yêu thích của mình một cách trực quan sinh động hơn.

2, Định hướng và chiến lược của Volkswagen Việt Nam.

Với định hướng, chiến lược mới “Trải nghiệm & khẳng định đẳng cấp mới”, Volkswagen Việt Nam tập trung phát triển các dòng sản phẩm SUV, MPV cao cấp dành cho các khách hàng thuộc nhiều thế hệ, giàu tham vọng, khát khao hướng đến sự hoàn hảo trong cuộc sống.

VW City Store Phú Mỹ Hưng trưng bày toàn bộ các dòng sản phẩm thế hệ mới nhất đang phân phối tại thị trường Việt Nam như Viloran, Touareg, Teramont Limited Edition, Teramont X, Teramont President và Tiguan. Nơi mà quý khách hàng có thể thỏa thích chiêm ngưỡng những dòng xe mới nhất, tương tác trực quan với xe, trò chuyện cùng những vị cố vấn am hiểu - có thể gọi là “mục sở thị đại bản doanh” đầu tiên của Volkswagen tại Đông Nam Á.

Với sự thành công của dự án VW City Store Phú Mỹ Hưng, Volkswagen Việt Nam tiếp tục bức phá với kế hoạch ra mắt mô hình “City Store” tại các thành phố lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng... để có thể mang đến nhiều hơn những phòng trưng bày theo tiêu chuẩn toàn cầu cho khách hàng Việt.

Và quan trọng không kém trong định hướng chiến lược của Volkswagen Việt Nam là việc luôn nỗ lực nâng cao chất lượng Trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng về dịch vụ Bán hàng & Hậu mãi theo tiêu chuẩn Volkswagen toàn cầu thông qua hệ thống đại lý trải dài khắp cả nước.