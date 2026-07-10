Volkswagen Việt Nam mở cánh cửa độc quyền để khách hàng tận mắt chứng kiến nơi chiếc Volkswagen được tạo nên

Thay vì chỉ nhìn thấy một chiếc xe hoàn thiện trong phòng trưng bày, khách hàng sẽ có cơ hội tận mắt chứng kiến hành trình để một chiếc Volkswagen được hình thành: từ những dây chuyền dập thân vỏ khổng lồ, hệ thống robot tự động hóa, quy trình lắp ráp chính xác đến các công đoạn kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi một chiếc xe xuất xưởng. Chuyến hành trình còn để khách hàng hiểu rằng giá trị của một chiếc Volkswagen không chỉ được tạo nên từ những công nghệ hiện đại, mà còn từ văn hóa sản xuất, triết lý kỹ thuật và những tiêu chuẩn chất lượng được gìn giữ nhất quán tại mọi nhà máy Volkswagen trên toàn thế giới.

Được thành lập từ năm 1984, SAIC Volkswagen là liên doanh đầu tiên của Volkswagen tại Trung Quốc, đánh dấu cột mốc khởi đầu cho hành trình phát triển của thương hiệu tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Ngày nay, SAIC Volkswagen vẫn là một trong những trung tâm sản xuất quan trọng nhất của Tập đoàn, ứng dụng công nghệ hiện đại và vận hành theo tiêu chuẩn toàn cầu của Volkswagen, các nhà máy SAIC Volkswagen đảm nhiệm sản xuất nhiều dòng xe chiến lược phục vụ thị trường Trung Quốc cũng như xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Với Volkswagen Việt Nam, chương trình là lời mời để khách hàng bước vào thế giới của Volkswagen theo cách trọn vẹn nhất. Không chỉ khám phá quy mô sản xuất và những công nghệ tiên tiến, khách hàng còn có cơ hội cảm nhận những giá trị đã định hình thương hiệu Volkswagen suốt gần một thế kỷ: sự chuẩn xác trong kỹ thuật, tính kỷ luật trong quy trình và cam kết bền bỉ về chất lượng trong từng chiếc xe được tạo ra.

Bên cạnh trải nghiệm tại nhà máy, hành trình còn đưa khách hàng khám phá Thượng Hải – một trong những thành phố kinh tế, công nghệ và giao thương sôi động bậc nhất châu Á. Toàn bộ chương trình được vận hành bởi đối tác lữ hành tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, phương tiện di chuyển, các bữa ăn theo lịch trình và chương trình tham quan những địa danh nổi bật của thành phố.

Chương trình áp dụng từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 31/08/2026 tại hệ thống đại lý ủy quyền Volkswagen Việt Nam trên toàn quốc dành cho khách hàng mua các dòng xe Viloran, Teramont X, Teramont President, Teramont Pro/ Pro Max, đồng thời hoàn tất thủ tục nhận xe trước ngày 10/09/2026, sẽ đủ điều kiện tham gia chuyến đi dự kiến tổ chức vào Quý IV/2026. Mỗi khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận 01 suất tham dự chương trình.

Khách hàng vui lòng liên hệ đại lý Volkswagen gần nhất để nhận thông tin chi tiết về chương trình.

Thông qua "Hành trình đẳng cấp độc quyền trải nghiệm nhà máy SAIC VOLKSWAGEN”, Volkswagen Việt Nam mong muốn mang đến cho khách hàng nhiều hơn một chuyến đi. Đó là cơ hội để tận mắt chứng kiến nơi những chiếc Volkswagen được tạo nên, cảm nhận những tiêu chuẩn đã định hình thương hiệu trên toàn cầu và hiểu rằng giá trị của một chiếc xe không chỉ nằm ở những gì thể hiện sau vô-lăng, mà còn được bắt đầu từ triết lý chế tạo, văn hóa sản xuất và sự chính xác trong từng công đoạn phía sau mỗi sản phẩm.

Các chương trình ưu đãi của các dòng xe Volkswagen trong tháng 7/2026:

Viloran tặng chuyến “Hành trình đẳng cấp độc quyền -Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen” tại Shanghai – Thượng Hải; Phiếu xăng 1 năm hoặc Bảo hiểm vật chất 1 năm và Camera hành trình cao cấp.

Teramont X tặng chuyến “Hành trình đẳng cấp độc quyền -Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen” tại Shanghai – Thượng Hải; hỗ trợ 50% Phí trước bạ và Camera hành trình cao cấp.

Teramont President tặng chuyến “Hành trình đẳng cấp độc quyền -Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen” tại Shanghai – Thượng Hải và Camera hành trình cao cấp.

Teramont Pro/ Pro Max tặng chuyến “Hành trình đẳng cấp độc quyền -Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen” tại Shanghai – Thượng Hải và Camera hành trình cao cấp. Tiguan được hỗ trợ 100% Phí trước bạ và tặng Camera hành trình cao cấp. Teramont ưu đãi giá chỉ từ 1,788 tỷ đồng và tặng Camera hành trình cao cấp.

Touareg Elegance và Luxury tặng Bảo hiểm vật chất 2 năm, miễn phí Bảo dưỡng 3 năm và Camera hành trình cao cấp.

Touareg Highline và R-Line tặng Bảo hiểm vật chất 2 năm, miễn phí Bảo dưỡng 3 năm, Camera hành trình cao cấp và camera 360 độ.

Golf tặng phim cách nhiệt Hi-Kool, miễn phí Bảo dưỡng 2 năm, Bảo hiểm vật chất 1 năm, Camera hành trình cao cấp và chương trình Cá nhân hóa màu sắc tại xưởng dịch vụ.

Khách hàng vui lòng liên hệ đại lý để nhận thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi.

PV