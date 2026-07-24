Limo Green “chiều chuộng” cả tài xế lẫn hành khách: Chạy khỏe, ngồi rộng, chi phí nhẹ

Nhẹ gánh chi phí, lợi đơn lợi kép

Với những người làm dịch vụ vận tải, yếu tố kinh tế luôn được đặt lên hàng đầu. Vì thế, với anh Quốc Trường (Hà Nội), việc chốt VinFast Limo Green ngay trong tháng 7 là lựa chọn “không nhanh thì lỡ mất cơ hội”.

“Đây đúng là thời điểm đổi xe phù hợp, Limo Green có giá niêm yết 699 triệu đồng, tôi đặt mua xe trong tháng 7 nên được ưu đãi thêm 35 triệu đồng nữa, cộng với việc không mất lệ phí trước bạ. Tính ra giá lăn bánh chỉ còn 664 triệu đồng, quá hợp lý. Ngày xưa tôi mua chiếc xe xăng 7 chỗ cũng đã mất đến hơn 700 triệu đồng, chưa kể mất thêm gần trăm triệu đồng để lăn bánh”, anh Quốc Trường chia sẻ.

Đặc biệt, những khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của các mẫu xe xăng VinFast còn được tặng voucher 30 triệu đồng với Fadil, 60 triệu đồng với Lux A2.0 và 80 triệu đồng với Lux SA2.0. Như vậy, những khách hàng được áp dụng voucher còn có cơ hội “rinh” Limo Green về nhà với mức giá chỉ 584 triệu đồng.

Không chỉ tối ưu khoản đầu tư ban đầu, Limo Green còn giúp chủ xe bớt đi nỗi lo về chi phí nuôi xe hằng tháng. Anh Nguyễn Trọng Hiển (Ninh Bình), một tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải, cho biết, sau 24.000 km đồng hành cùng Limo Green, chi phí năng lượng anh phải bỏ ra trong 1 tháng chỉ bằng 1/10 so với xe xăng. Chi phí bảo dưỡng cũng thấp, trong khi chu kỳ bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast là 15.000 km, dài hơn nhiều so với xe xăng.

“Xe được miễn phí 10 lần sạc mỗi tháng đến ngày 10/2/2029. Khoản phát sinh nếu có cũng không đáng kể. Mỗi lần bảo dưỡng chỉ tốn vài trăm nghìn đồng, nên nuôi xe nhẹ hơn nhiều so với trước”, anh Hiển cho biết.

Bên cạnh những lợi ích kinh tế, khả năng vận hành của Limo Green là ưu điểm lớn tiếp theo được các tài xế đánh giá cao. Động cơ điện công suất 150 kW, mô-men xoắn 280 Nm giúp xe phản hồi nhanh khi người lái tăng tốc. Theo anh Hiển, tính năng này đặc biệt hữu ích trong các tình huống nhập làn hoặc vượt xe.

“Trước đây, tôi đi xe xăng full tải thường phải rón rén và lấy đà khi muốn vượt xe khác. Có khi không dám vượt vì xe yếu quá. Nhưng từ ngày chạy Limo Green, xe mạnh, bứt tốc tốt nên mỗi tình huống vượt xe đều rất dứt khoát và gọn gàng”, anh Hiển chia sẻ về cảm giác lái vượt trội trên Limo Green.

Khách hàng khen xe vừa rộng, vừa mát, vừa êm

Bên cạnh những giá trị mang lại cho chủ xe, Limo Green còn đem đến những trải nghiệm tích cực giúp giữ chân khách hàng tốt hơn. Anh Lê Trọng Hạnh, một tài xế dịch vụ tại Thái Nguyên, đánh giá, với trục cơ sở dài 2.840 mm, mẫu MPV điện giúp người ngồi trong xe có thể tận hưởng một không gian thoáng đãng.

“Khách tôi chở thường nhận xét hàng ghế thứ hai rộng. Riêng hàng ghế thứ ba vẫn đủ chỗ cho hai người lớn cao trên 1m70 ngồi thoải mái”, anh Hạnh chia sẻ.

Cũng theo anh Hạnh, hệ thống treo liên kết đa điểm của xe cho khả năng dập tắt dao động nhanh, giúp khách hàng cảm thấy dễ chịu khi đi qua đường xấu. Chưa kể, hệ thống điều hòa của Limo Green cũng được đánh giá rất cao, nhất là khi hàng ghế thứ ba có cửa gió điều hòa riêng.

“Khả năng làm mát của Limo Green rất tốt, xe lạnh rất sâu và rất nhanh. Có khi khách ngồi hàng ghế thứ ba không cần mở cửa gió vì hàng hai thổi xuống thôi cũng đủ mát rồi. Lúc lái trên đường, khách có thể nghỉ ngơi thoải mái vì xe quá yên tĩnh, êm ái”, anh Hạnh cho biết.

Với khả năng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển nhanh, mạnh, êm ái, tiết kiệm của cả tài xế và hành khách, Limo Green tiếp tục tạo nên những dấu mốc và kỷ lục mới trên thị trường. Trong suốt nhiều tháng kể từ khi ra mắt, đây luôn là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam với doanh số trong nửa đầu năm 2026 lên tới gần 28.000 xe.

PV