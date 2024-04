Xe của 'dân chơi' - Suzuki Jimny chính thức ra mắt tại Việt Nam

Suzuki Jimny mang phong cách thiết kế cứng cáp, khỏe khoắn với nhiều chi tiết đặc trưng như đèn pha dạng tròn cổ điển, nằm liền với lưới tản nhiệt nan dọc, gương chiếu hậu bản to, cửa khoang hành lý mở ngang hay gắn lốp dự phòng phía sau. Thiết kế hình khối của Jimny chính là điểm nhấn độc đáo cho phân khúc SUV tại Việt Nam mà chưa một mẫu xe nào sở hữu, tạo ra một sự lựa chọn khác biệt cho người tiêu dùng, vừa mạnh mẽ, cá tính nhưng vô cùng thực dụng, phù hợp cho những khách hàng đam mê trải nghiệm Off-road và chinh phục nhiều địa hình.

Suzuki Jimny thế hệ thứ 4 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe được trang bị khối động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, hộp số tự động 4 cấp, hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian AllGrip Pro với chế độ cầu chậm.

Sức mạnh từ khối động cơ dừng lại ở mức 101 mã lực và lực kéo cực đại 130 Nm. Tuy nhiên, nhờ được trang bị 2 cầu cứng, cùng với góc thoát, góc tới và góc vượt đỉnh dốc lớn, lần lượt 37, 49 và 28 độ giúp xe dễ dàng vượt qua mọi địa hình. Thêm vào đó, để có khả năng ổn định thân xe trên địa hình xấu, Jimny được trang bị khung gầm rời body-on-frame dạng hình thang làm từ thép có độ cứng cao, được gia cố thêm hai thanh chéo chữ X nằm gần tâm của khung xe cùng với hai thanh ngang ở phía trước và sau, giúp tăng độ cứng gấp 1,5 lần.

Được thiết kế để chinh phục các loại địa hình, do đó Suzuki Jimny cũng được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cho người sử dụng như: hệ thống phanh ABS/BA/EBD, hỗ trợ đổ dốc (Hill Descent Control - HDC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Hold Control - HHC), kiểm soát lực kéo (TCS), cân bằng điện tử (ESP), 6 túi khí, camera lùi và cảm biến lùi, dây đai an toàn 3 điểm cho hàng ghế trước/sau. Cùng với đó là chức năng ga tự động Cruise Control, giúp những hành trình dài trở nên nhàn nhã hơn, đặc biệt hiệu quả khi di chuyển trên đường trường hay đường cao tốc.

Nội thất Suzuki Jimny được thiết kế tối giản và thực dụng. Xe được thiết kế 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi, trong đó, hàng ghế sau có thể gập phẳng để gia tăng thể tích khoang hành lý lên đến 377 lít. Màn hình giải trí có bảng điều khiển cung cấp thông tin cần thiết khi giúp người lái nhận biết góc nghiêng khi xe di chuyển ở địa hình không bằng phẳng. Bên cạnh đó, xe vẫn cung cấp khả năng kết nối Apple Carplay và Android Auto.

Là một mẫu xe thể hiện chất riêng của người sở hữu, Suzuki Jimny cho phép chủ nhân tuỳ biến theo rất nhiều phong cách, từ việt dã, cứng cáp cho đến phong cách thời trang, dã ngoại nhẹ nhàng.

Suzuki Jimny có tuỳ chọn 9 màu sắc với mức giá bán chính thức 789 triệu đồng cho phiên bản 1 màu, khách hàng cần trả thêm 10 triệu đồng để tuỳ chọn phiên bản 2 màu ngoại thất.

