Yamaha Grande Hybrid - sang chảnh, tiết kiệm xăng nhất Việt Nam

Trong phân khúc xe tay ga trong tầm giá 40 - 50 triệu đồng là một phân khúc có rất nhiều sự cạnh tranh. Một chiếc xe muốn tồn tại trong mảng thị trường này cần phải có ít nhất một điểm đặc biệt, Honda SH Mode có sức mạnh thương hiệu, Piaggio Liberty có thiết kế sang chảnh, còn Yamaha Grande có phanh ABS an toàn, động cơ Blue Core Hybrid đặc biệt và thiết kế cũng đậm chất thời trang và tinh tế không kém đối thủ đến từ Ý. Tuy nhiên, chừng đó liệu có đủ để chinh phục người dùng, đặc biệt là phụ nữ Việt?

Yamaha Grande Hybrid ngoại hình đậm chất châu Âu

So với thế hệ cũ, Yamaha Grande Hybrid không thay đổi quá nhiều. Xe vẫn bảo tồn thiết kế tròn trịa, mượt mà, dễ gây thiện cảm với phái nữ nhưng được bổ sung thêm các điểm nhấn hiện đại. Khi Grande ra mắt thị trường Việt Nam, nhiều người đã so sánh ngay với Honda Lead vì mức giá có phần tương đồng. Tuy nhiên, phải thấy rõ rằng Grande thực sự là đối thủ trực tiếp của Honda SH Mode và Piaggio Liberty hơn vì cả ba đều là dòng xe có điểm nhấn là thiết kế điệu đà mang phong cách thời trang, nữ tính chứ không phải một chiếc "Ninja Lead cho mẹ đi chợ".

Phần đầu xe Grande Hybrid được thiết kế khá thon gọn, nổi bật ở giữa mặt nạ là tấm ốp trung tâm có điểm nhấn là 1 cụm đèn LED định vị nhìn khá tinh tế. Hai bên yếm xe là khu vực đèn xi-nhan và được kết nối với phần ốp ở giữa bằng 2 dải crôm mờ tạo thành một chữ Y rất đẹp mắt.

Ngay cả màu sơn của chiếc Yamaha Grande cũng rất đặc biệt với nhiều màu sắc đa dạng, đậm chất thời trang. Đặc biệt với màu sơn trắng ngọc trai khi trời nắng và tùy góc ánh sáng, bạn sẽ thấy nước sơn đổi thành màu trắng ngà với các hạt óng ánh như ngọc trai thực sự, còn khi trời nhiều mây thì nước sơn xe sẽ trở lại màu trắng muốt.

Điểm nhấn cuối cùng ở đầu xe là cụm đèn pha LED với thiết kế hình kim cương mang đến vẻ sang trọng cho xe. Trong phân khúc xe xe tay ga thời trang hạng trung, chỉ riêng Grande có đèn LED, trong khi Liberty và SH Mode chỉ có đèn halogen.

Để tạo nên sự hài hòa với phần đầu xe, đuôi xe của Yamaha Grande cũng được thiết kế rất tinh tế. Đèn hậu LED nổi bật với ốp viền crôm phía trên to hình chữ V, mặt đèn hậu cũng có hình chữ V song song với chữ V crôm tạo hiệu ứng bắt mắt. Xinhan xe được bố trí rời thay vì tích hợp thành cụm đèn hậu như các mẫu xe khác. So với Grande đời đầu, phân đuôi xe của Grande Hybrid 2020 cũng được thiết kế cao hơn, mang lại kiểu dáng xe cân đối và đẹp mắt hơn.

Grande Hybrid có kích thước tổng thể tương đối nhỏ gọn, các thông số dài x rộng x cao đạt mức 1.820 mm x 685 mm x 1.150 mm. Tuy nhiên, Grande Hybrid có chiều cao yên 790 mm nên xe sẽ phù hợp nhất với phụ nữ có chiều cao khoảng trên dưới 1m6, những người có chiều cao khiêm tốn hơn sẽ phải nhón chân, nhưng khi xe đã lăn bánh thì chiều cao yên không phải là vấn đề quá lớn.

Người dùng đánh giá Yamaha Grande Hybrid

Người dùng Việt thường có thới quen sử dụng xe máy thường xuyên, đặc biệt là phái đẹp thì như thế nào?

Với chị N.T.C sống tại Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết - chiếc Yamaha Grande Hybrid sau khoảng hơn một năm sử dụng tôi vẫn mê tít và yêu thích tinh thần vui vẻ, thoái mái hàng ngày mà chiếc xe đem lại.

Theo chị C, lái chiếc xe này thích nhất là có sẵn trang bị tính năng tự động ngắt động cơ khi dừng và tái khởi động khi tăng vặn ga, kết hợp tiếng động cơ êm nên cảm giác mỗi khi dừng đèn đỏ khá nhẹ nhàng. Thậm chí vì bảng đồng hồ sử dụng công nghệ mới TFT thiết kế đẹp nên có người còn tưởng chị chạy xe điện nếu không để ý tới cụm ống xả.

Chiều cao yên xe 790mm kết hợp thiết kế yên dài bằng phẳng, mang lại dáng ngồi cực kỳ thoải mái và tự tin. Chị C cho biết điều mình thích nhất là khi di chuyển lâu trên xe nhưng không hề cảm thấy mỏi, cảm giác điều khiển tay lái khá gọn. Một số đồng nghiệp ở cơ quan còn khen chiếc xe này có phong cách Châu Âu, hợp cho phái nữ.

Điều khiến chị C thích mê đó là xe chỉ nặng 100 kg, dắt nhẹ nhàng nhưng có đủ các tiện ích, thậm chí vượt trội hơn so với chiếc xe cũ của chị. Điển hình như khoá thông minh Smartkey với núm xoay có thể thực hiện nhiều chức năng, cảm giác cao cấp cũng như tiện cho phụ nữ. Hay một chi tiết nhỏ như vị trí đặt nắp bình xăng được đặt ở phía trước đầu xe, ngay phía trên chỗ để chân, mở ra dễ dàng chỉ với một nút nhấn trên ổ khoá ở phía đối diện, rất thuận tiện và an toàn.

Cốp xe có thể tích chứa lên đến 27 lít, để được 2 mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng và được trang bị đèn LED chiếu sáng giúp tìm đồ dễ dàng. Đây cũng là điều chị C rất thích bởi hầm gửi xe ở chỗ làm có ánh sáng yếu, trước đây chị thường phải bật thêm đèn điện thoại để tìm đồ.

Chị C chia sẻ: “Sử dụng được hơn 1 năm, tôi có đi bảo dưỡng định kỳ theo sổ bảo hành của hãng. Chi phí hợp lý và dịch vụ chăm sóc của Yamaha cũng rất được. Đến nay xe của tôi vẫn chưa có vấn đề gì, vẫn êm mượt và tiết kiệm xăng lắm. Xe này cứ như chỉ “ngửi” xăng thôi ấy, tôi cảm thấy đổ đầy bình 4,4 lít mà chạy sà sã cả nửa tháng vẫn còn thừa thoải mái”.

Thực tế xe ga Yamaha Grande Hybrid hiện đang sử động cơ Blue Core 125cc thế hệ mới đã góp phần tạo nên trải nghiệm mới cho chị em phụ nữ. Động cơ này được tích hợp hệ thống trợ lực điện Hybrid mang đến những trải nghiệm êm ái và mượt mà. Blue Core 125cc được coi là trái tim của những chiếc xe tay ga đến từ Yamaha với hiệu suất cao, hoạt động ổn định, giảm tiêu hao động năng và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Đồng thời xe cũng sẵn trang bị an toàn thiết thực như chống bó cứng phanh ABS giúp xe có khả năng điều chỉnh lực phanh khi phanh gấp hoặc đường trơn ướt, giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh nguy hiểm, tăng độ an toàn cho người lái, nhất là các chị em phụ nữ, khi điều khiển xe. Hệ thống đèn LED sang trọng, hiện đại giúp chiếu sáng tối ưu trong môi trường đô thị. Đèn pha thiết kế hai tầng cùng chóa đèn phản quang tốt đảm bảo độ sáng cả khi chiếu xa lẫn chiếu gần.

Với những ưu điểm kể trên, có thể đánh giá Yamaha Grande rất xứng đáng với vị trí “nữ hoàng xe tay ga” trong lòng chị em. Phiên bản mới của Yamaha Grande đã tạo nên một làn gió mới trong phân khúc xe tay ga vốn đang dần bão hoà và trở thành mẫu xe tay ga tầm trung cho nữ thành công nhất của hãng xe Nhật Bản kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2014 đến nay.

BOX: Yamaha Grande hiện có giá bán chính hãng niêm yết từ 46,047 - 51,546 triệu đồng. Đây là một mẫu xe tay ga cận cao cấp đáng tiền nhất hiện nay. Yamaha Grande hiện cũng đang được bán kèm với nhiều khuyến mại từ phía hãng và đại lý.