Yamaha motor Việt Nam ra mắt Exciter 155 VVA-TCS: Tiếp tục khẳng định vị thế và kỷ niệm cột mốc 20 năm 'out trình'

1. YAMAHA EXCITER 2026: HÀNH TRÌNH 20 NĂM KIẾN TẠO HUYỀN THOẠI

Năm 2006, Yamaha Exciter ra đời như một cú hích cho thị trường xe máy trong nước, mang đến một khái niệm mới trong giới trẻ về một chiếc xe số đậm chất thể thao. Nếu trước 2 đó, niềm đam mê tốc độ chỉ có thể được thỏa mãn với những chiếc xe phân khối lớn thì sự xuất hiện của Exciter đã biến khao khát ấy trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Từ đây, Exciter không chỉ khai sinh ra một phân khúc xe hoàn toàn mới, mà còn thổi bùng một phong trào chơi xe rộng khắp. Các cộng đồng Exciter dần hình thành, kéo theo trào lưu “độ” xe nở rộ. Người trẻ tự do khám phá những cung đường, biến chiếc xe của mình thành tuyên ngôn cá tính. Từ một trào lưu, Exciter dần vươn lên, khẳng định vị thế người dẫn đầu trong phân khúc xe tay côn thể thao.

Kể từ đó đến nay, trong suốt hai thập kỷ, đằng sau “ngai vàng” ấy là hành trình không ngừng đột phá của Yamaha Motor. Mỗi lần ra mắt, Exciter luôn khẳng định là chiếc xe dẫn đầu phân khúc. Sở hữu khả năng nghiên cứu sâu về động cơ và tinh thần sáng tạo không ngừng, các kỹ sư Yamaha đã liên tiếp tạo ra những bước nhảy vọt về kỹ thuật. Điển hình là việc tích hợp công nghệ Van Biến Thiên (VVA) trên phiên bản 155cc - một bước tiến giúp tối ưu hóa hiệu suất ở mọi dải vòng quay, mang lại sức mạnh vượt trội. Kết quả là mỗi phiên bản Exciter mới đều ấn tượng hơn, không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa mọi kỳ vọng, dẫn đầu phân khúc xe underbone tại Đông Nam Á.

Mỗi thế hệ Exciter ra đời lại đặt ra một chuẩn mực mới: từ thế hệ đầu tiên mở ra phân khúc chưa từng có cho tới những phiên bản gần đây phát triển theo định hướng underbone hiệu suất cao. Trong bối cảnh thị trường biến động và sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ, Exciter vẫn vững vàng vị thế. Dù có tiến hóa theo hướng nào, đặc trưng DNA về tốc độ đầy phấn khích, cảm giác lái đỉnh cao cùng thiết kế thể thao ấn tượng sẽ là yếu tố luôn hiện hữu, biến Exciter trở thành biểu tượng văn hóa không thể thay thế và khẳng định một huyền thoại đã được kiến tạo.

Cùng nhìn lại các cột mốc đáng nhớ trong hành trình huyền thoại của Exciter:

2006 – ĐỊNH HÌNH PHÂN KHÚC XE SỐ THỂ THAO

Exciter 135: Mẫu xe số thể thao sử dụng tay côn tự động đầu tiên xuất hiện, mở ra một phân khúc xe hoàn toàn mới tại Việt Nam. Sở hữu động cơ 135cc mạnh mẽ cùng thiết kế góc cạnh, Exciter 135 phá vỡ mọi khuôn mẫu của xe số trên thị trường thời bấy giờ.

2009 – THỜI ĐẠI XE CÔN TAY THỂ THAO KHỞI SẮC

Exciter 135 Côn tay: Lần đầu tiên phiên bản côn tay chính thức xuất hiện, đặt nền móng vững chắc cho văn hóa điều khiển xe côn tay thể thao tại Việt Nam và thiết lập vị thế dẫn dắt thị trường của Yamaha.

2011 – BỨT PHÁ TRẢI NGHIỆM VỚI HỘP SỐ 5 CẤP

Exciter 135 (5 số): Thay đổi toàn diện với diện mạo sắc nét hơn và nâng cấp hộp số lên 5 cấp, mang lại cảm giác lái thể thao nhạy bén và phản hồi linh hoạt – dấu ấn đưa Exciter trở thành chiếc xe biểu tượng trong cộng đồng người yêu xe.

2014 – THIẾT LẬP TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT MỚI

Exciter 150: Bước nhảy vọt về công nghệ với khối động cơ 150cc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (FI), thiết kế khí động học cùng lốp sau kích thước lớn.

2018 – TỐI ƯU CÔNG NGHỆ VÀ TIỆN ÍCH CHO NGƯỜI LÁI

Exciter 150 (Phiên bản nâng cấp): Nâng cấp trải nghiệm thực tế với hệ thống đèn pha LED hoàn toàn mới tăng khả năng chiếu sáng. Mặt đồng hồ LCD hiện đại cùng các tiện ích như Nháy đèn xin vượt (Passing) và Ngắt động cơ khẩn cấp.

2021 – KỶ NGUYÊN ĐỘNG CƠ VVA 4 VÀ DNA SUPERSPORT

Exciter 155 VVA: Nâng cấp động cơ 155cc tích hợp VVA, hộp số 6 cấp, bộ ly hợp chống trượt Assist & Slipper (A&S) Clutch cùng ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ siêu mô tô YZF-R1.

2023 – BƯỚC NGOẶT SỐ HÓA VÀ CÔNG NGHỆ TIỆN LỢI

Exciter 155 VVA-ABS: Đánh dấu sự chuyển mình về độ tiện lợi khi trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS bánh trước với đĩa phanh lớn hơn, kết hợp cùng những tinh chỉnh sắc nét ở phần mặt nạ trước, nâng tầm phong cách và trải nghiệm lái tiện lợi.

2. BẢN LĨNH “OUT TRÌNH” CỦA THẾ HỆ RIDER DẪN ĐẦU

Kỷ niệm hai thập kỷ bằng thông điệp táo bạo "Out trình", Yamaha tái định nghĩa đẳng cấp của một mẫu xe biểu tượng. "Out trình" là lời khẳng định đầy tự hào về một đẳng cấp riêng biệt – một cột mốc xứng đáng sau hành trình 20 năm kiên định giữ vững phong độ của Exciter, đạt đến sự toàn diện và luôn dẫn đầu mọi chuẩn mực. Đây là lời tuyên bố mạnh mẽ về sự bứt phá toàn diện của sản phẩm từ Sức mạnh, Thiết kế đến Tinh thần, đưa trải nghiệm lái của người dùng vượt lên trên những tiêu chuẩn thông thường của thị trường xe côn tay thể thao tại Việt Nam.

Tinh thần kiêu hãnh ấy tìm thấy sự đồng điệu với thế hệ người lái mới: những người trẻ (22 – 30 tuổi), độc lập, cá tinh, và có một lối sống văn minh. Họ có xu hướng tin vào trải nghiệm của bản thân hơn là chấp nhận ý kiến của đám đông. Đối với họ, lái xe côn tay là một nghệ thuật phối hợp của các giác quan giúp họ khám phá năng lực cá nhân. Để thưởng thức thứ nghệ thuật ấy, họ không tìm kiếm một chiếc xe hiệu suất cao thuần túy, mà sẵn sàng đầu tư cho những công nghệ thông minh và tính năng tiện lợi cốt lõi nhằm sở hữu một trải nghiệm lái cao cấp: táo bạo, thử thách, nhưng tiện lợi cho bản thân và cộng đồng.

Sự trưởng thành của thế hệ người dùng mới đã thúc đẩy bước chuyển mình chiến lược của Exciter trong lần ra mắt này. Thay vì chỉ tập trung vào nâng cao hiệu suất như các mẫu xe tiền nhiệm, Exciter thế hệ mới đang vươn tầm trở thành một biểu tượng "Sport-Premium" (Thể thao cao cấp). Với sự nâng cấp toàn diện từ sức mạnh động cơ thừa hưởng DNA R- Series cho đến hệ thống số hóa thông minh, chiếc xe giờ đây là tuyên ngôn cá tính độc bản, nơi đam mê tốc độ giao thoa với chuẩn mực sống văn minh của thế hệ dẫn đầu.

3. EXCITER 155 VVA-TCS – CỖ MÁY CÔN TAY MẠNH MẼ VƯỢT TRỘI

Tiếp nối di sản lừng lẫy, Exciter 155 VVA-TCS Hoàn toàn mới được trang bị động cơ cùng phân khối với dòng siêu mô tô R-Series danh tiếng, mang sức mạnh vượt trội với công suất mã lực lớn và hộp số 6 cấp mạnh mẽ, đem lại khả năng tăng tốc mượt mà và đầy uy lực trên mọi cung đường. Thêm vào đó, để đẩy cảm xúc của người lái lên cao trào, các kĩ sư Yamaha đã tạo ra Bộ khuếch âm thanh hoàn toàn mới. Chi tiết cải tiến này có khả năng mô phỏng lại âm thanh hút gió đặc trưng của các dòng mô tô thể thao phân khối lớn, biến mỗi cú vặn ga trở thành một trải nghiệm thể thao phấn khích.

Khối động cơ 155cc VVA

Tỷ số nén mới 11.6:1 giúp công suất tối đa cao hơn tại 18.5 PS, mang đến khả năng 6 tăng tốc mạnh mẽ và cảm giác lái đầy hứng khởi.

Động cơ & Hệ truyền động: Cùng thông số kỹ thuật với YFZ-R15, động cơ của Exciter 155 VVA-TCS hoàn toàn mới cho mô-men xoắn mượt và phản hồi tức thì.

Tỷ số truyền thứ cấp được tối ưu (Bánh răng dẫn động tăng từ 46T lên 48T, Tỉ số truyền thay đổi từ 14/46 sang 14/48) giúp xe bứt tốc nhanh hơn so với các đời xe trước, đặc biệt tại các cấp số cao (số 6).

Hộp số 6 cấp & Bộ ly hợp A&S (Assist & Slipper Clutch)

Sự kết hợp hoàn hảo giữa hộp số 6 cấp giúp xe vận hành mượt mà ở tốc độ cao và bộ ly hợp A&S hỗ trợ chống trượt giúp tay côn nhẹ hơn, ngăn chặn tình trạng bó cứng bánh sau khi dồn số gấp, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối trên đường đua đường phố.

TÍNH NĂNG MỚI | Bộ khuếch âm thanh: Trải nghiệm âm thanh hút gió đầy phấn khích

Nhờ hộp lọc gió kích thước lớn cùng thiết kế đường nạp mới, tiếng động cơ ở vòng tua cao trở nên thể thao và cuốn hút hơn, mang lại cảm giác tăng tốc hưng phấn, khơi dậy trọn vẹn niềm vui cầm lái.

4. TÍNH NĂNG TIỆN LỢI & KHẢ NĂNG VẬN HÀNH: LÀM CHỦ MỌI CUNG ĐƯỜNG

4.1. Lá chắn công nghệ: Sự kết hợp giữa ABS & TCS

Những nâng cấp về tiện lợi trên Exciter 155 VVA-TCS hướng đến việc thiết lập một “lá chắn” bảo vệ, giúp người lái tự tin làm chủ tốc độ, ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi. Việc tối ưu hóa lực phanh cơ khí kết hợp cùng các công nghệ điện tử thông minh giúp chiếc xe giữ được sự cân bằng ổn định trong mọi tình huống.

Hệ thống phanh ABS Điều chỉnh lực phanh khi phanh gấp hoặc đường trơn ướt, hạn chế hiện tượng trượt bánh nguy hiểm để tăng độ ổn định xe cho người lái khi phanh xe. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên đĩa phanh trước 267mm với cùm phanh 2 piston, phối hợp cùng phanh sau 203mm giúp kiểm soát lực phanh ổn định và chính xác. (*) Phanh đĩa trước, trang bị ABS, 267mm (phiên bản SP và Giới hạn) Phanh đĩa trước 245mm (phiên bản Tiêu chuẩn và phiên bản Cao cấp)

TÍNH NĂNG MỚI | Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS Lần đầu tiên TCS được trang bị trên mẫu xe underbone của Yamaha đưa Exciter 155 VVA -TCS trở thành đối thủ 8 bất bại trong cùng phân khúc. Hệ thống này giúp xe đề pa hoặc tăng tốc tiện lợi trong điều kiện địa hình có độ bám đường không lý tưởng, giúp người lái tự tin hơn với những trải nghiệm tốc độ đầy phấn khích.

4.2. Nâng cấp khả năng vận hành trong kỷ nguyên số

Bước vào kỷ nguyên số hóa, Exciter 155 VVA-TCS chinh phục người dùng thông qua việc tích hợp các giải pháp kết nối và điều khiển thông minh theo thời gian thực. Sự kết hợp này biến chiếc xe trở thành một người đồng hành am hiểu, quản lý mọi chu trình vận hành từ thói quen đỗ xe, theo dõi hành trình cho đến tương tác trực quan ngay trong khi di chuyển. Việc đồng bộ hóa quy trình vận hành nhằm đơn giản hóa thao tác, giúp người điều khiển tập trung hơn vào lộ trình, tận hưởng một trải nghiệm lái đậm chất công nghệ và tràn đầy hứng khởi.

Các tính năng vận hành thông minh nổi bật bao gồm:

TÍNH NĂNG MỚI | Mặt đồng hồ trung tâm kỹ thuật số đa chức năng Hiển thị trực quan dữ liệu vận hành theo thời gian thực (tốc độ, vòng tua máy, nhiệt độ nước làm mát, mức nhiên liệu). Đây cũng là nơi tập trung các thông báo từ máy tính hành trình và đèn cảnh báo hệ thống (đèn check engine, áp suất dầu, trạng thái TCS).

MỚI | Kết nối thông minh Y-On thông qua SCCU: Ứng dụng Yamaha Motor On (Y-On) cho phép đồng bộ hóa chiếc xe với điện thoại để truy cập hàng loạt tính năng tiện ích: • Theo dõi hành trình và vị trí đỗ xe cuối cùng • Đề xuất lịch bảo dưỡng dựa trên quãng đường và 9 tần suất sử dụng • Cảnh báo sự cố và thông báo lỗi hệ thống gửi trực tiếp đến điện thoại hoặc đại lý • Revs Dashboard – bảng điều khiển mở rộng hiển thị vòng tua, độ mở ga và mức tiêu hao nhiên liệu theo thời gian thực.

TÍNH NĂNG MỚI | Cụm công tắc tay lái Tay lái kiểu sportbike được bố trí công tắc tập trung, giúp thao tác kiểm soát nhanh và chính xác. Công tắc ngắt động cơ: Công tắc ngắt động cơ trong trường hợp khẩn cấp mà không cần dùng đến cụm ổ khoá.

Hệ thống khóa thông minh (Smartkey) Hệ thống khoá thông minh tiện lợi và tiện lợi giúp người dùng dễ dàng định vị tìm xe. Ngoài ra, núm xoay với tính năng mở/tắt khoá điện, mở/khoá cổ xe, mở yên xe, chỉ được kích hoạt khi người cầm khoá đang ở trong phạm vi cho phép. (Lưu ý: Chỉ trang bị trên Phiên bản Cao cấp, Phiên bản SP và Phiên bản Giới hạn)

5. DIỆN MẠO THIẾT KẾ: KIỂU DÁNG KHÍ ĐỘNG HỌC CHO SIÊU XE ĐƯỜNG PHỐ

Diện mạo thiết kế của Exciter 155 VVA-TCS lấy cảm hứng từ các siêu xe tốc độ trên đường đua MotoGP huyền thoại. Mỗi góc cạnh, mỗi đường cắt xẻ không chỉ phục vụ hiệu ứng thẩm mỹ mà còn tuân thủ nguyên lý tối ưu hóa khí động học. Tất cả góp phần giảm thiểu tối đa lực cản không khí và gia tăng lực ép xuống mặt đường khi vận hành ở dải tốc độ cao. Ngôn ngữ thiết kế “Downforce Movement" chính là tuyên ngôn về DNA thể thao thuần khiết, mang lại cho chiếc xe một dáng vẻ hiên ngang, mạnh mẽ nhưng cực kỳ thanh thoát.

Các đặc điểm thiết kế thời thượng và chi tiết ngoại hình nổi bật trên phiên bản mới bao gồm:

Ngôn ngữ thiết kế “Downforce Movement” tạo ra một lực ép xuống. Toàn bộ thân xe được tinh chỉnh để tạo ra một cấu trúc gọn gàng nhưng khỏe khoắn. Các đường nét cắt xẻ táo bạo dọc theo thân xe, tạo cảm giác như một mũi tên đang lao về phía trước. Cấu trúc phần yếm xe và hốc gió góp phần giảm sức cản không khí và tăng khả năng bám đường.

TÍNH NĂNG MỚI | Thiết kế mặt nạ ấn tượng Các khối ốp được thu gọn, tập trung trọng tâm về phía trước, tạo ấn tượng về sự hiện diện. TÍNH NĂNG MỚI | Đèn định vị “Ánh mắt thú săn mồi”: Cụm đèn định vị được tạo hình như đôi mắt sắc lạnh của thú hoang rình mồi. Phần không phát sáng mô phỏng tròng mắt, kết hợp với đèn pha nhỏ gọn và có khả năng chiếu sáng rộng, cải thiện tầm quan sát ban đêm.

TÍNH NĂNG MỚI | Kính chắn gió thể thao Được nâng nhẹ để hướng luồng khí từ phía trước lên trên, giúp giảm lực cản gió đồng thời tăng cường dáng vẻ “lực ép xuống” cho toàn bộ xe.

TÍNH NĂNG MỚI | Cụm đèn hậu và Thiết kế phần đuôi xe kiêu hãnh Đèn hậu thanh mảnh, hài hòa với thiết kế đuôi xe gọn gàng. Dải đèn phía trên phát sáng khi vận hành, trong khi toàn bộ cụm đèn sẽ sáng khi phanh, góp phần hoàn thiện diện mạo hiện đại và thể thao của xe.

TÍNH NĂNG MỚI | Bộ ốp hông vuốt gọn Bộ ốp hông được vuốt gọn và nâng dần về phía sau, tạo cảm giác “lực ép xuống” đặc trưng của các dòng xe thể thao, mạnh mẽ như dồn nén sức mạnh chờ bứt phá.

TÍNH NĂNG MỚI | Ốp ống xả & nắp chụp pô Diện mạo mới được chế tác tỉ mỉ trông ngắn và sắc nét hơn, thể hiện tinh thần cơ khí của động cơ hiệu suất cao. Các chi tiết kim loại và đường cắt gọn tạo cảm giác mạnh mẽ, chắc chắn.

Lốp trước và lốp sau Lốp trước và sau có trong lượng nhẹ với kích thước 17 inch.

Bình xăng lớn 5,4 lít 12 Kết hợp với động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Exciter 155 VVA-TCS hoàn toàn mới cho phép quãng đường di chuyển xa, lý tưởng cho những chuyến phượt dài.

6. MÀU SẮC

Exciter 155 VVA-TCS ra mắt với 09 màu sắc ấn tượng.

Phiên bản Giới hạn: Xanh GP

Phiên bản SP: Cam – Bạc, Đen – Vàng, Trắng – Xanh, Xám –Vàng

Phiên bản Cao cấp: Đỏ – Đen, Trắng – Đen, Xám – Đen, Xanh – Đen

Phiên bản Tiêu chuẩn: Đỏ – Đen, Trắng – Đen, Xám – Đen, Xanh – Đen

7. BẢNG THÔNG SỐ KĨ THUẬT