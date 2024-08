Chính thức ra mắt xe Lynk & Co 01 phiên bản mới tại Việt Nam

Chính thức ra mắt xe Lynk & Co 01 phiên bản mới: nâng cấp nội, ngoại thất, bổ sung 28 tính năng với giá bán không đổi.

Là mẫu xe rất được yêu thích tại thị trường quốc tế, phiên bản mới của Lynk & Co 01 được đầu tư nâng cấp toàn diện từ nội thất sang trọng đến ngoại thất nổi bật với màu sắc tương phản giữa thân và mui xe, mang đến vẻ đẹp thời thượng và đẳng cấp.

Đặc biệt, 28 tính năng được trang bị thêm không chỉ giúp trải nghiệm của người dùng hoàn hảo và vượt trội hơn mà còn khẳng định mẫu xe Lynk & Co 01 là định nghĩa mới về sự cao cấp - PREMIUM IS STANDARD.

Cụ thể, ngoại thất của phiên bản mới được nâng cấp:

Vành xe : Nâng từ 19” lên 20” với thiết kế thể thao và màu sắc tương phản trên la zăng

: Nâng từ 19” lên 20” với thiết kế thể thao và màu sắc tương phản trên la zăng Kính cách âm : Hai cửa phía trước.

: Hai cửa phía trước. Gương chiếu hậu: Gập điện, sưởi, nhớ vị trí và nghiêng khi lùi.

Nội thất được nâng cấp bổ sung thêm:

Ghế da thể thao cao cấp : Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, chỉnh đệm đỡ lưng 4 hướng, có hệ thống làm mát/sưởi ghế; ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, hệ thống sưởi ghế. Chất liệu da cao cấp & da Nubuck

: Ghế lái chỉnh điện 12 hướng, chỉnh đệm đỡ lưng 4 hướng, có hệ thống làm mát/sưởi ghế; ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, hệ thống sưởi ghế. Chất liệu da cao cấp & da Nubuck Đèn viền nội thất & chỉnh màu : Tạo không gian sang trọng và ấn tượng

: Tạo không gian sang trọng và ấn tượng S ạc điện thoại không dây, ổ cắm 12V trước và sau : Tiện lợi cho người sử dụng trên mọi cung đường.

: Tiện lợi cho người sử dụng trên mọi cung đường. Hệ thống âm thanh: Nâng cấp lên 10 loa Harman Infinity™ Audio – Dàn âm thanh hàng hiệu sẽ mang đến màu sắc thú vị cho mỗi chuyến đi.

Hệ thống Hỗ trợ lái xe nâng cao - ADAS được bổ sung thêm 07 tính năng, nâng tổng số tính năng ADAS mà Lynk & Co 01 sở hữu lên đến 20 tính năng hữu ích. Các tính năng được bổ sung tại phiên bản Lynk & Co 01 mới gồm:

SAP+ : Hệ thống hỗ trợ đỗ xe và ra khỏi chỗ đỗ bán tự động.

: Hệ thống hỗ trợ đỗ xe và ra khỏi chỗ đỗ bán tự động. BSD : Hệ thống cảnh báo điểm mù.

: Hệ thống cảnh báo điểm mù. CVW : Hệ thống cảnh báo phương tiện đến gần.

: Hệ thống cảnh báo phương tiện đến gần. LCW : Hệ thống cảnh báo chuyển làn đường.

: Hệ thống cảnh báo chuyển làn đường. RCTA : Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

: Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. AFS : Đèn chiếu sáng thích ứng & tự động điều chỉnh độ cao chùm sáng

: Đèn chiếu sáng thích ứng & tự động điều chỉnh độ cao chùm sáng Cảm biến đỗ xe phía trước

Chính sách bán hàng ưu đãi và Chính sách tri ân khách hàng cũ đẳng cấp:

GreenLynk công bố giá bán Lynk & Co 01 phiên bản mới là 999.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) - giữ nguyên so với phiên bản đã ra mắt cuối năm 2023. Đồng thời để tri ân các khách hàng đã tiên phong mua xe Lynk & Co 01 phiên bản cũ, GreenLynk công bố chính sách đổi xe miễn phí sang phiên bản mới cho các khách hàng đã mua xe Lynk & Co 01 phiên bản cũ. Đây là chính sách chăm sóc khách hàng đẳng cấp, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.

Ngoài giá bán ưu đãi, các khách hàng mua xe Lynk & Co 01 phiên bản mới từ ngày 07/08/2024 sẽ được tặng gói bảo dưỡng 05 năm miễn phí từ GreenLynk.

Tăng thời gian bảo hành chính hãng lên 6 năm hoặc 175.000 km (tùy diều kiện nào đến trước) và kế hoạch tăng gấp 5 lần số lượng Showroom trong năm 2024

GreenLynk công bố tăng thời gian bảo hành từ 05 năm hoặc 150.000 km (tùy điền kiện nào đến trước) lên 6 năm hoặc 175.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), áp dụng với tất cả các dòng xe Lynk & Co tại Việt Nam – mức bảo hành dài nhất đối với xe xăng tại Việt Nam. Chính sách này cũng được áp dụng với tất cả xe Lynk & Co đã bán ra thị trường.

Ngoài ra, khách hàng sở hữu xe Lynk & Co vẫn được hưởng các dịch vụ đẳng cấp như: cứu hộ cẩu kéo xe miễn phí 24/7 về các xưởng dịch vụ chính hãng của Lynk & Co hoặc hệ thống 90 xưởng dịch vụ của Tasco Auto, hỗ trợ trên đường 24/7 (RSA – Roadside Assistance - áp dụng giới hạn một số dịch vụ cụ thể).

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống. Theo kế hoạch đến cuối năm 2024, GreenLynk sẽ mở 10 showroom và xưởng dịch vụ tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Tp. HCM, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương. Trong đó, ngoài 2 showroom tại Hà Nội và TP. HCM đã khai trương và hoạt động từ cuối năm 2023, 3 showroom tại Quảng Ninh, Cần Thơ, Thanh Hóa đang trong quá trình xây dựng và dự kiến đưa vào hoạt động trong thời gian ngắn sắp tới. Toàn bộ 10 showroom của Lynk & Co do Tasco tự đầu tư theo đúng tiêu chuẩn thương hiệu, khẳng định quyết tâm và cam kết đầu tư lâu dài của Tasco, từng bước tạo dựng niềm tin cho khách hàng tại thị trường Việt Nam.

Về Lynk & Co: Là thương hiệu ô tô cao cấp, liên doanh giữa Tập đoàn Ô tô Geely và Volvo Cars. Năm 2023, Lynk & Co đạt cột mốc quan trọng bán hơn 220.000 xe ra thị trường toàn cầu, tăng 22,7% so với năm trước đó; mở cửa 6 trung tâm tại khu vực Trung Đông, 2 trung tâm tại khu vực Đông Nam Á, 1 trung tâm tại Azerbaijan; thành lập 12 câu lạc bộ ở châu u và Châu Á. Đặc điểm nổi bật của các dòng xe Lynk & Co là được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa cao, đảm bảo độ chính xác và công nghệ an toàn hàng đầu. Lynk & Co tiếp cận thị trường bằng những mô hình kinh doanh mới, tạo ra những trải nghiệm vượt trội, đặc biệt cho đối tượng người tiêu dùng trẻ, hiện đại - những người có phong cách sống thành thị và dẫn đầu xu hướng. Lynk & Co được đánh giá là một thương hiệu đột phá của ngành công nghiệp ô tô, hướng đến việc xây dựng một nền tảng mở kết nối con người, xe hơi và thế giới. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://lynkco.com

Về Công ty cổ phần GreenLynk Automotives: Là công ty thành viên thuộc Tasco Auto – Công ty sở hữu chuỗi Đại lý ô tô lớn nhất Việt Nam với 90 Đại lý thuộc 14 thương hiệu trên toàn quốc, thị phần 13,3% (theo VAMA). GreenLynk nỗ lực không ngừng theo đuổi sứ mệnh mang đến cho người dùng Việt Nam những lựa chọn mới có chất lượng tiêu chuẩn quốc tế với giá thành hợp lý. Trong đó Lynk & Co là thương hiệu trọng tâm được GreenLynk tập trung đầu tư nhằm mang đến cho khách hàng Việt Nam những trải nghiệm khác biệt, trọn vẹn với những thành tựu công nghệ mới nhất của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Vui lòng truy cập để thêm thông tin chi tiết: https://lynkco.com.vn

Về Tasco Auto: Là Công ty thành viên thuộc Tasco - đơn vị sở hữu hệ thống phân phối ô tô và hạ tầng giao thông thông minh hàng đầu tại Việt Nam với hơn 50 năm hình thành và phát triển. Tasco Auto là nhà phân phối ô tô hàng đầu tại Việt Nam, chiếm khoảng 13,3% thị phần ô tô tại Việt Nam, là đối tác tin cậy của 14 thương hiệu xe ô tô qua hệ thống 90 showroom trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó có nhiều thương hiệu lớn như Toyota (~20% thị phần), Ford (~30% thị phần), Mitsubishi, Volvo… Về hạ tầng giao thông, Tasco với đơn vị thành viên VETC tiên phong vận hành thu phí điện tử không dừng (ETC) chiếm 70% thị phần ETC tại Việt Nam, mạng lưới kết nối 120 trạm thu phí - 669 làn thu phí trên các tuyến giao thông huyết mạch, phục vụ 3,5 triệu chủ xe ô tô và bình quân xử lý 1,2 triệu đến 1,5 triệu lượt xe qua trạm mỗi ngày. Với mục tiêu hoàn thiện chuỗi dịch vụ trọn vòng đời cho xe, Tasco đã đầu tư và sở hữu 100% công ty Bảo hiểm Tasco, tập trung phát triển mảng dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới và sau 1 năm tham gia thị trường đã nhanh chóng đạt top 10 đơn vị lớn nhất về bảo hiểm xe cơ giới theo doanh số tháng gần nhất và sở hữu nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng Carpla. Ngoài ra, Tasco cũng đầu tư các resort cao cấp, độc đáo nhất Việt Nam như: Six Senses Ninh Vân Bay và Ana Mandara Đà Lạt.