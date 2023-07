Đội đua Steelmate Racing chính thức ra mắt, sẵn sàng chinh phục giải đua Rally ACXR 2023 khắc nghiệt

Ngày 28/07 vừa qua, họp báo chính thức ra mắt đội đua STEELMATE RACING đã diễn ra tại Tropicana Park, Khu du lịch NovaWorld Hồ Tràm, Bà Rịa - Vũng Tàu. STEELMATE RACING là đội đua thứ hai đại diện cho Việt Nam dưới sự bảo trợ của MT GROUP chính thức khởi tranh tham gia giải đua xe đường trường xuyên quốc gia AXCR 2023.

Họp báo ra mắt đội đua STEELMATE RACING được diễn ra với sự góp mặt của gần trăm khách mời đến từ: Các đơn vị tài trợ, đối tác kinh doanh, phóng viên từ hơn 20 đơn vị đối tác truyền thông, báo chí và đặc biệt là sự góp mặt của hàng loạt khán giả cùng đam mê với bộ môn thể thao tốc độ.

Nhờ sự quan tâm đồng hành của các nhà tài trợ, STEELMATE RACING TEAM ngày càng trở nên hoàn thiện và chuyện nghiệp hơn, sẵn sàng chinh phục các đường đua khắc nghiệt nhất. Tuy là lần đầu tham dự vào sân chơi tầm cỡ quốc tế, nhưng đội đua đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt đến từ các thương hiệu trong ngành phụ kiện, phụ trợ ô tô tại Việt Nam như:

- Công ty TNHH Wolver Việt Nam - Nhà tài trợ Kim Cương;

- Công ty lốp Yokohama Việt Nam và Lien Minh Industries - Đồng hạng Nhà tài trợ Vàng;

- Công ty cổ phần BlueOne - Nhà tài trợ Bạc;

- Và các Nhà tài trợ đồng hành gồm có:

● Thương hiệu mâm xe H Forged;

● Công ty CP TM DV Liên Dư;

● Công ty TNHH Thanh Long;

● Công ty TNHH Passio Tuning;

● Công ty TNHH Hiệp hội Thể thao xe động cơ Việt Nam (VMA);

● GTA Wrapping;

● Đèn LED J-one Lighting.

STEELMATE RACING chuẩn bị những gì cho hành trình xuyên các nước Châu Á?

Giải đua xe việt dã đường trường AXCR 2023 sẽ diễn ra trong 6 ngày từ 13-19/08 tại Thái Lan. Đường đua năm nay gồm 6 chặng đua với tổng chiều dài gần 2000km, xuất phát từ Pattaya (Thái Lan) đến Pakse (Lào). Đây được xem là giải đua danh giá hàng đầu Châu Á, quy tụ hơn 50 đội đua đến từ các nước trong châu lục như Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Malaysia,...

Chờ đón STEELMATE RACING tại giải xuyên Đông Nam Á 2023 là những chặng đường đua không biết trước. Đó có thể là phân đoạn mà tốc độ được đẩy lên cao trào, hay những địa hình khắc nghiệt đòi hỏi sự cân bằng giữa kỹ năng cầm lái và sức bền của xe. Do đó, để tham gia giải đua lần này, đội STEELMATE RACING đã chọn Toyota Hilux 2015 làm “chiến mã" đồng hành xuyên suốt. An toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong bộ môn thể thao tốc độ. Do đó, toàn bộ phụ kiện trang bị cho người và xe tham gia AXCR đều được nâng cấp theo tiêu chuẩn của Liên đoàn ô tô thế giới (FIA), từ hệ thống khung gầm, phuộc để bảo vệ xe cũng như bảo vệ các tay đua.

Toyota Hilux sở hữu khối động cơ Diesel 3.0L, với công suất cực đại lên đến 161 mã lực, mô men xoắn 360 Nm. Nhưng để đáp ứng các tiêu chuẩn của cuộc thi cũng như có thể chinh phục các loại địa hình khắc nghiệt, “chiến mã” Hilux đã được nâng cấp rất nhiều từ hệ thống treo, phuộc, mâm và lốp. Thay vì sử dụng 4 cây phuộc như xe nguyên bản thì xe đua của đội được nâng cấp lên 8 cây phuộc Profender giúp đảm bảo sự ổn định của xe khi di chuyển vào đường gồ ghề. Ngoài ra, phần nội thất đã được loại bỏ các chi tiết không cần thiết để xe nhẹ hơn và được trang bị thêm khung chống lật đạt chuẩn FIA, giúp bảo vệ người ngồi trên xe. Ghế đua cũng được thay thế bằng loại ghế Racequip với hệ thống dây an toàn 6 điểm chuẩn FIA. Như vậy không chỉ giúp xe vận hành ổn định, an toàn mà các tay đua còn có thể kiểm soát và đẩy tốc độ xe lên cao.

Với rally, không có gì có thể tiên liệu trước. Vì vậy, mục tiêu trước mắt cho các thành viên đó là chiến thắng bản thân, chiến thắng mọi hoàn cảnh, loại bỏ tính cá nhân và đề cao tinh thần tập thể để phối hợp cùng nhau thi đấu trên tinh thần ổn định nhất. Dù trong bất kỳ tình huống nào, STEELMATE RACING TEAM vẫn chú trọng về tính kỷ luật, chấp hành và tuân thủ. Không chỉ với hai tay đua mà các thành viên trong đội hậu cần, kỹ thuật đều rèn luyện và nâng cao tính bền bỉ, linh hoạt.

Hành trình đưa thể thao tốc độ Việt “vươn mình" ra thế giới.

Khi STEELMATE RACING tham dự giải đua mang tầm cỡ châu lục như AXCR 2023 lần này cũng chính là lúc đặt xuống những viên gạch đầu tiên cho nền móng thể thao tốc độ nước nhà. Bên cạnh đó, đây cũng chính là cơ hội cọ xát và chuẩn bị để chinh phục các đấu trường từ trong nước đến châu lục và xa hơn là thế giới.

Với khát khao nâng tầm thể thao tốc độ Việt, hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều hơn những giải đua, những đội đua chuyên nghiệp đến từ Việt Nam. Không chỉ STEELMATE RACING hay AKA RACING mà sẽ có những cái tên tiềm năng mới đến từ nước nhà ghi danh trên các “đấu trường tượng đài” thế giới.

Hiện tại, hai tay đua gồm Driver Phan Triệu Dũng Tâm, Co-Driver Vương Hữu Trí và team hậu cần, kỹ thuật đều đã sẵn sàng cho hành trình đầu tiên, hành trình chinh phục đường đua xuyên Châu Á AXCR 2023.

Thông tin chi tiết về hành trình đua và các vấn đề liên quan sẽ được cập nhật liên tục trên Fanpage và Website chính thức của đội đua STEELMATE RACING.