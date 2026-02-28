Động cơ mạnh, xe 7 chỗ rộng rãi, đi 3 năm không lo sạc điện: Lý do VF MPV 7 được đánh giá là mẫu xe gia đình hoàn hảo

Rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cho cả gia đình

Từ góc nhìn thiết kế và cấu hình kỹ thuật, chuyên gia Trịnh Lê Hùng (AutoDaily) cho rằng mẫu xe 7 chỗ của VinFast gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với dải đèn LED cánh chim đặc trưng xuất hiện ở cả trước và sau. Phần cản trước được xử lý tinh tế hơn, giúp tổng thể xe gọn gàng nhưng vẫn giữ được sự bề thế của một mẫu 7 chỗ.

Chi tiết anh Hùng đánh giá cao là bộ mâm 19 inch đi cùng lốp 235/50R19. Cấu hình này giúp hỗ trợ độ êm ái và tối ưu tiêu thụ điện năng. Phía sau xe được trang bị bốn cảm biến, hai ở giữa và hai ở góc hỗ trợ việc lùi và xoay trở - trang bị đặc biệt hữu ích với một chiếc MPV cỡ lớn thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Bên trong khoang lái, cần số được bố trí sau vô lăng giúp khu vực trung tâm thông thoáng, tăng không gian để đồ. Màn hình trung tâm tích hợp các chức năng quan trọng như điều chỉnh chế độ lái, bật tắt phanh tái sinh, điều khiển gương… Theo anh Hùng, cùng với hệ thống điều hòa cho cả ba hàng ghế, cấu hình này hướng tới trải nghiệm êm ái và tiện nghi cho gia đình đông người.

Về mặt vận hành, reviewer Phan Anh (kênh Xe Hay) cho rằng trợ lý ảo Vivi là một điểm cộng khi hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, giúp người lái tập trung hơn khi chạy xe. Bên cạnh đó, hệ thống treo liên kết đa điểm góp phần tăng độ êm. Với công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm, anh nhận định xe đủ sức đáp ứng mọi điều kiện đường sá, kể cả khi chở đủ người.

Mua xe gia đình nhận combo hỗ trợ tài chính, miễn phí sạc 3 năm

Với một mẫu xe gia đình có trang bị những công nghệ tiên tiến, reviewer Tùng Trịnh (kênh Tinhte) cho rằng: bản thân mức giá niêm yết 819 triệu đồng đã cho thấy sự hợp lý nếu so với các đối thủ xe xăng cùng phân khúc. Đặc biệt, hiện nay, mẫu xe này đang được áp dụng các chương trình hỗ trợ tài chính, giúp giá lăn bánh tiếp cận người mua dễ hơn.

Cụ thể, VF MPV 7 đang nhận được mức ưu đãi 6% giá trị xe thông qua chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”. Cộng với chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của mẫu xe này sau ưu đãi chỉ còn khoảng 770 triệu đồng. Người mua cũng có thể lựa chọn trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, nhận xe ngay với mức lãi suất ưu đãi 7%/năm trong 3 năm đầu.

Giá trị sử dụng về mặt dài hạn của VF MPV 7 còn được củng cố với ưu điểm chi phí vận hành tiết kiệm. Theo reviewer Tùng Trịnh, VinFast hiện đang áp dụng chính sách miễn phí sạc pin 3 năm, đến hết ngày 10/2/2029 với tối đa 10 lần sạc/tháng cho chủ xe. Số lần sạc này tương ứng quãng đường đi được từ 1.500 đến 5.000 km mỗi tháng, mức trung bình một người dùng thông thường đang sử dụng hiện nay. Do đó, theo đánh giá của reviewer này, về cơ bản người dùng sẽ không phải băn khoăn về chi phí sạc pin trong một thời gian dài.

Một chiếc xe gia đình cần đảm bảo êm ái, mạnh mẽ khi chở đủ tải, đủ tiện nghi để ba thế hệ cùng ngồi thoải mái và đủ tiết kiệm để sử dụng hàng ngày. Từ những chia sẻ thực tế của các chuyên gia ô tô, VF MPV 7 là lời giải trọn vẹn cho bài toán xe MPV gia đình 7 chỗ.

PV