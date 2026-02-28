Giải mã sức hút VinFast VF 5: Lăn bánh chỉ 500 triệu đồng, lãi suất cố định 7%, sạc miễn phí 3 năm

Mua xe trả góp chỉ 7%/năm, sạc pin miễn phí 3 năm

Nằm ở phân khúc A-SUV, VinFast VF 5 hiện có mức giá bán niêm yết 529 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ lợi thế miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ dành cho xe điện cùng ưu đãi trực tiếp 6% vào giá xe của chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, giá lăn bánh của VF 5 đang ở mức chỉ từ 500 triệu đồng. So với các đối thủ chạy xăng cùng phân khúc hạng A, VF 5 đang chiếm ưu thế tuyệt đối về chi phí lăn bánh.

Đặc biệt, VinFast đang áp dụng chính sách trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu xe khi mua dưới hình thức trả góp. Khách hàng cũng có thể lựa chọn áp dụng mức lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi trực tiếp 6%).

Chính sách này được đánh giá là đòn bẩy tài chính hiệu quả cho gia đình chưa có nhiều tích lũy, hoặc cho nhóm tài xế dịch vụ cần tối ưu dòng tiền, đặc biệt khi lãi suất vay tiêu dùng trên thị trường đang có xu hướng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, người mua xe điện VinFast nói chung và VF 5 nói riêng từ 10/2/2026 được hưởng đặc quyền “có 1-0-2” trên thị trường xe: sạc pin 0 đồng tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Khách hàng vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform được miễn phí sạc không giới hạn số lần trong khoảng thời gian trên.

Nhờ ưu đãi này, trong khoảng 3 năm tới, sự chênh lệch về chi phí vận hành so với xe xăng càng thể hiện rõ qua mỗi km lăn bánh. “Thay vì tốn khoảng 6 lít cho 100 km, tức là khoảng 120.000 đồng tiền xăng, khi chạy xe điện, các bạn sẽ không tốn đồng nào cả”, reviewer Lê Thượng Tiến (XeVuiVietNam) thẳng thắn so sánh sau khi trải nghiệm một chiếc VF 5 chạy dịch vụ.

Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa “rẻ ngạc nhiên”

Không chỉ giúp chủ xe tiết kiệm tiền sạc, VF 5 còn đi kèm hóa đơn bảo dưỡng định kỳ “nhẹ ví” do cấu tạo xe điện đơn giản, không cần thay nhớt máy, không lo chi phí bugi, dây curoa hay các chi tiết hao mòn phức tạp của động cơ đốt trong. Mốc bảo dưỡng định kỳ của xe điện VinFast là 15.000 km, gấp 3 lần xe xăng thông thường (5.000 km). Theo đánh giá từ anh Lê Thượng Tiến, trong quá trình vận hành, chủ xe VF 5 chỉ việc thay nước mát, dầu trợ lực (nếu có), thay lốp xe...

Trường hợp cần sửa chữa lớn, chủ xe cũng tiết kiệm chi phí hơn do VF 5 được sản xuất trong nước với tỷ lệ nội địa hóa cao, phụ tùng đa phần có sẵn với chi phí hợp lý. Anh Trọng, một khách hàng tiên phong sử dụng VF 5 từ tháng 8/2023, chia sẻ về một sự cố hy hữu khi xe bị va chạm làm hỏng cảm biến radar cảnh báo điểm mù, móp cánh cửa, ốp má và vỡ đèn hậu.

Sau khi nhận báo giá từ xưởng dịch vụ chính hãng,anh Trọng đã rất bất ngờ. “Tổng chi phí sửa chữa thay thế khoảng 8 triệu đồng, rất thấp so với tình trạng xe. Chi phí phụ tùng của VinFast cho tới thời điểm hiện tại mình sử dụng hơn 2 năm thật sự là ‘rẻ ngạc nhiên’”.

Chất lượng dịch vụ của VinFast cũng làm anh Trọng hài lòng. Chiếc xe của anh được khắc phục và đưa về trạng thái như mới chỉ sau 5 ngày. Thủ tục giám định, báo giá được thực hiện nhanh gọn, minh bạch, kèm theo dịch vụ chăm sóc hậu mãi tận tình.

Trên thực tế, theo cộng đồng chủ xe, dịch vụ hậu mãi là một trong những ưu điểm tạo khác biệt lớn nhất của VinFast. Đơn cử, một mẫu xe phổ thông như VF 5 đã được bảo hành lên tới 7 năm cho xe, 8 năm cho pin - vượt xa mức tiêu chuẩn thông thường trong phân khúc là 3-5 năm. Đi cùng đó là dịch vụ cứu hộ 24/7 miễn phí trong thời gian bảo hành, dịch vụ giao nhận xe tại nhà, cam kết cung cấp phụ tùng trong vòng 24 giờ, cho mượn pin/xe trường hợp sửa pin/động cơ…

Theo giới chuyên gia, sự xuất hiện của VinFast VF 5 đã làm thay đổi cục diện phân khúc A-SUV khi các mẫu xe xăng từng đứng top thị trường về doanh số nay đã bị bỏ xa. Kết hợp giữa mức giá lăn bánh dễ tiếp cận, chi phí sử dụng thấp, bảo dưỡng tiết kiệm cùng loạt chính sách hậu mãi hiếm có, VF 5 là lời giải hoàn hảo cho những khách hàng ưu tiên tính thực dụng và kinh tế.

PV