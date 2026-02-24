Volkswagen Việt Nam mở đặt hàng dòng xe Teramont Pro đỉnh cao SUV King Size Premium

1/ Vận hành không chỉ mạnh mẽ toàn diện chuẩn Đức, mà còn thoải mái êm ái hàng đầu.

Động cơ EA888 thế hệ 5 mới - Công suất 268 Hp - Mô men xoắn tối đa 400Nm - Hộp số DSG - Truyền động 4 bánh toàn thời gian 4MOTION.

Teramont Pro mang lại khả năng vận hành đầy cảm xúc thông qua những cải tiến để nâng cao hơn 23.5% công suất tối đa của động cơ, kết hợp với những công nghệ truyền động mang tính biểu tượng của tập đoàn Volkswagen như hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ thống 4MOTION thế hệ mới.

Động cơ áp dụng công nghệ VTG (Variable Turbine Geometry) - Turbo điều hướng cánh và hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp áp suất cao 500bar giúp xe đạt được tỉ số nén tối ưu. Gia tăng công suất 23.5% và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Cách âm khoang hành khách toàn diện nhất phân khúc. Khoanh hành khách cực kì yên tĩnh, đến từ 4 yếu tố lớn:

Tối ưu từ lõi động cơ yên tĩnh hơn nhờ cải tiến hệ thống căng xích cam.

Cách âm sàn xe vượt trội với việc sử dụng 21 kg lớp cách âm bằng hợp chất dạng cao su.

Cách âm toàn diện khoang xe: tăng cường cách âm cửa, khoang hành lý, bảng táp lô, kính cách âm.

Lốp xe công nghệ tiêu âm Soundcomfort: sử dụng hợp chất cách âm bên trong cấu trúc lốp - giúp giảm hơn 50% tiếng ồn do ma sát ở lốp xe.

Hệ thống cách âm toàn diện kết hợp cùng việc được trang bị thêm hệ thống loa cao cấp Harmon Kardon 14 loa, mang lại cho hành khách không gian thư giãn hoàn hảo.

2/ Ghế hành khách cao cấp QUEEN SEAT đầu tiên và duy nhất trong phân khúc.

Hệ thống ghế hạng thương gia cao cấp QUEEN SEAT Duy nhất trong phân khúc SUV cao cấp kết hợp với nhiều tính năng hạng thương gia giúp người thân có được những phút giây thư giãn tuyệt vời cho một hành trình hoàn hảo. Hoặc khi chính bạn cần nghỉ ngơi sau hành trình lái xe và người thân cầm lái, QUEEN SEAT cũng mang lại cho chính bạn những điều tuyệt vời nhất.

Các trang bị đặc biệt phù hợp khi sử dụng xe cho mục đích cá nhân & gia đình, cũng như sử dụng cho doanh nghiệp:

Chất liệu da cao cấp & form ghế thể thao Chức năng chỉnh điện 14 hướng Chức năng thông gió, làm mát & sưởi ghế Chức năng đệm hơi tựa lưng chỉnh điện 4 hướng Chức năng Massage 8 chế độ Đệm đỡ chân chỉnh điện N hớ ghế 3 vị trí Chức năng ra vào xe tiện lợi

3/ Đa dụng hàng đầu phân khúc.

Không gian xe Teramont Pro - Triết lý King Size Interior Space với việc bố trí ghế thông minh, khả năng gập phẳng hoàn toàn 2 hàng ghế sau mang lại không gian lớn nhất phân khúc cho cả 3 hàng ghế - điều đã tạo nên dấu ấn thành công của dòng xe Teramont nói chung.

Teramont Pro còn làm hơn thế nữa với việc sử dụng nhiều hơn các tiện ích như Gập điện hàng ghế 3, bố trí cổng sạc 45V ở phía sau, cùng với khoang chứa đồ rộng nhất, như một sự chuẩn bị hoàn hảo trước bất kỳ một chuyến hành trình nào.

4/ Hệ thống hỗ trợ người lái và An toàn toàn diện.

Khung và thân xe an toàn với tỉ lệ lớn lên đến 82.3% thép có độ bền và khả năng chịu lực cao, trong đó thép tạo hình nóng chiếm 26,8% được sử dụng khi chế tạo thân xe Teramont Pro, kết hợp với công nghệ hàn Laser tiên tiến giúp tăng độ cứng vững và độ bền của thân xe, đồng thời nâng cao trải nghiệm lái và an toàn.

9 Túi khí an toàn với túi khí trung tâm hàng ghế trước.

Hệ thống an toàn chủ động

Phanh đĩa thông gió trước/sau

Hệ thống ABS/EBD/BA

Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR

Hệ thống khóa vi sai điện tử EDL

Hệ thống cân bằng điện tử ESC

Hệ thống phanh tay điện tử & Autohold

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và hỗ trợ xuống dốc HDC

Phanh hỗ trợ đỗ xe Maneuver Braking

Cảnh báo áp suất lốp TPMS

Hỗ trợ lái xe thông minh IQ. Drive

Kiểm soát hành trình thích ứng ACC

Giới hạn tốc độ Speed Limiter

Giám sát phía trước và phanh khẩn cấp AEB

Hỗ trợ giữ làn đường LKA

Hỗ trợ chuyển làn đường LCA

Cảnh báo giao thông phía sau RTA

Hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp Emergency Assist

Hỗ trợ đỗ xe Park Assist

Kiểm soát cự ly đỗ xe PDC

Camera 360

Cảnh báo người lái tập trung

Bảo vệ hành khách chủ động trước va chạm

Cảnh báo mở cửa

5/ HỆ THỐNG ĐẠI LÝ VOLKSWAGEN VIỆT NAM

ĐẠT CHUẨN TOÀN CẦU (SALES - SERVICE - SPARE PARTS - SERVICE BODYSHOP & PAINT)