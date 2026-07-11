GAC Việt Nam chính thức ra mắt All-New GS3 EMZOOM

Lấy cảm hứng từ tinh thần không ngừng bứt phá của thế hệ mới, GS3 EMZOOM được phát triển dựa trên triết lý "Chạy là chất" – nơi mỗi hành trình không chỉ đơn thuần là di chuyển, mà còn là cách thể hiện cá tính, phong cách sống và niềm vui sau vô-lăng.

Thiết kế thể thao khác biệt từ mọi góc nhìn

GS3 EMZOOM được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Star Diamond Shadow, nổi bật với những đường nét cắt xẻ sắc sảo, tỷ lệ thân xe thể thao cùng các chi tiết khí động học tạo nên diện mạo mạnh mẽ, hiện đại và đầy cá tính.

Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn LED tạo hình Laser Eye đặc trưng kết hợp lưới tản nhiệt kích thước lớn, mang đến diện mạo đầy uy lực. Tay nắm cửa ẩn chỉnh điện, cánh gió thể thao phía sau cùng cụm đèn hậu LED toàn phần không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tối ưu hiệu quả khí động học.

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18inch đi cùng hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), mang đến sự cân bằng giữa phong cách thể thao và khả năng vận hành ổn định.

GS3 EMZOOM được phân phối với ba màu ngoại thất gồm Xám Graphite, Trắng Frost White và Đen Asphalt, kết hợp khoang nội thất phối hai tông màu Đen/Xanh, tạo nên không gian trẻ trung và hiện đại.

Hiệu suất mạnh mẽ – Định nghĩa tinh thần "Chạy là chất"

GS3 EMZOOM được trang bị động cơ 1.5L Turbo GDI (1.5TGDi) kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp (7WDCT).

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 8 giây. Khả năng phản hồi chân ga nhanh, chuyển số mượt mà và sức kéo mạnh mẽ mang đến trải nghiệm lái đầy phấn khích cả trong đô thị lẫn trên những hành trình dài.

Đặc biệt, GS3 EMZOOM từng phá mốc hoàn thành một vòng đua dưới 3 phút dành cho các mẫu B-SUV tiêu chuẩn tại trường đua quốc tế Sepang (Malaysia), khẳng định khả năng vận hành vượt trội trong phân khúc.

Dù sở hữu hiệu năng ấn tượng, mẫu xe vẫn đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp chỉ 5,9 lít/100 km (theo tiêu chuẩn NEDC), cân bằng giữa sức mạnh vận hành và hiệu quả kinh tế.

Được phát triển trên nền tảng khung gầm GAC Mega Chassis, GS3 EMZOOM sở hữu độ cứng vững thân xe cao hơn, khả năng kiểm soát tốt và sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Người lái có thể dễ dàng lựa chọn 4 chế độ lái gồm ECO, COMFORT, SPORT và SPORT+, phù hợp với nhiều điều kiện giao thông và phong cách lái khác nhau.

Khoang nội thất hiện đại, lấy người lái làm trung tâm

Không gian nội thất GS3 EMZOOM được thiết kế theo triết lý hướng đến người lái, mang lại sự rộng rãi, tiện nghi và trải nghiệm công nghệ hiện đại.

Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 7inch kết hợp màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Phone.

Các tiện nghi nổi bật gồm cần số điện tử pha lê, hệ thống âm thanh DTS 6 loa, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí PM1.0, cửa gió hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, mang đến trải nghiệm thoải mái cho mọi hành khách.

Thiết kế sàn phẳng hoàn toàn ở hàng ghế sau giúp không gian để chân rộng rãi tương đương nhiều mẫu C-SUV. Khi gập hàng ghế thứ hai, khoang hành lý mở rộng lên tới 1.271 lít, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như những chuyến đi cùng gia đình.

Công nghệ an toàn toàn diện với hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2

GS3 EMZOOM được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, bao gồm nhiều tính năng an toàn chủ động như:

 Ga tự động thích ứng (ACC)

 Hỗ trợ di chuyển khi tắc đường (TJA)

 Hỗ trợ lái tích hợp (ICA)

 Cảnh báo va chạm phía trước (FCW)

 Phanh khẩn cấp tự động (AEB)

 Cảnh báo chệch làn đường (LDW)

 Hỗ trợ giữ làn đường (LKA)

 Hỗ trợ đèn chiếu xa tự động (HBA)

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị camera toàn cảnh 360 độ hiển thị 3D, hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động hoàn toàn FAPA, 6 túi khí cùng nhiều công nghệ an toàn chủ động và bị động khác, mang đến sự an tâm trên mọi hành trình.

Giá bán và chương trình ưu đãi ra mắt

GS3 EMZOOM 1.5T Premium R được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá bán lẻ đề xuất 639.000.000 đồng (đã bao gồm VAT).

Nhân dịp ra mắt, GAC Việt Nam triển khai chương trình "7-7-7: Ultimate Peace of Mind", bao gồm:

 Bảo hành xe 7 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước)

 7 năm miễn phí dịch vụ cứu hộ 24/7

 7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ

Đặc biệt, 30 khách hàng đầu tiên hoàn tất thủ tục mua xe sẽ được tặng GAC Smart Watch. Đồng hồ thông minh có khả năng kết nối trực tiếp với GS3 EMZOOM, cho phép chủ xe điều khiển nhiều chức năng của xe chỉ với một chạm, mang đến trải nghiệm sử dụng thông minh và tiện lợi ngay từ những ngày đầu sở hữu.

Tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu, đáp ứng yêu cầu thị trường Việt Nam

GS3 EMZOOM được sản xuất tại nhà máy của Tan Chong Motor Assemblies Sdn. Bhd. (Malaysia) theo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của GAC.

Nhà máy đã đạt chứng nhận COP (Conformity of Production) do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp, khẳng định quy trình sản xuất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng đối với xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Việc ra mắt GS3 EMZOOM đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của GAC tại Việt Nam. Trong thời gian tới, GAC Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng GAC International và Tan Chong Group mở rộng danh mục sản phẩm, giới thiệu thêm nhiều mẫu xe toàn cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời không ngừng phát triển hệ thống đại lý và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi trên toàn quốc nhằm mang đến trải nghiệm sở hữu vượt mong đợi cho khách hàng.

Trải nghiệm All-New GS3 EMZOOM

Khách hàng và người yêu xe sẽ có cơ hội trực tiếp khám phá All-New GS3 EMZOOM tại các sự kiện trưng bày:

Hà Nội

 Địa điểm: AEON Mall Hà Đông

 Thời gian: 11–12/07/2026

TP. Hồ Chí Minh

 Địa điểm: AEON Mall Bình Tân

 Thời gian: 18–19/07/2026

Tại sự kiện, khách tham quan có thể trực tiếp chiêm ngưỡng thiết kế thể thao, khám phá các công nghệ tiên tiến, trải nghiệm không gian nội thất hiện đại, nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên gia sản phẩm và đăng ký lái thử để cảm nhận trọn vẹn tinh thần "Chạy là chất".

Đồng thời, khách hàng cũng có thể đến hệ thống showroom GAC trên toàn quốc để tham quan và lái thử All-New GS3 EMZOOM.