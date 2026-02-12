VinFast bàn giao 16.172 ô tô điện cho khách hàng trong tháng 1/2026

Tháng 1/2026 là tháng đầu tiên ghi nhận mức doanh số ấn tượng của hai mẫu xe mới được VinFast bàn giao cho người tiêu dùng là Minio Green và EC Van. Theo đó, đã có 1.237 xe Minio Green và 865 xe EC Van được cung cấp ra thị trường trong tháng 1, mang đến những lựa chọn di chuyển và kinh doanh mới cho người dân, vừa hiệu quả về kinh tế, vừa thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, với lượng sản xuất ổn định và nhu cầu lớn của khách hàng cả nước, các dòng xe chủ đạo như Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 tiếp tục duy trì sức bán tốt và đóng góp doanh số lớn cho VinFast trong tháng 1/2026. Trong đó, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đang là mẫu xe “hot” nhất thị trường, với 3.868 xe bán ra. Tiếp theo lần lượt là VF 3 (3.185 xe), VF 5 (2.737 xe), VF 6 (2.485 xe), VF 7 (975 xe)…

Ở tất cả các phân khúc tham gia, các mẫu xe điện thông minh VinFast đều đang đóng vai trò dẫn dắt doanh số và là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi xanh trong giao thông tại Việt Nam.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast Toàn cầu cho biết: “Hơn 16.000 xe bán ra trong tháng đầu năm, đạt mức tăng trưởng tới 55% so với năm ngoái là khởi đầu không thể ấn tượng hơn cho năm 2026. Chúng tôi tin tưởng rằng với dải sản phẩm ngày càng đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt bậc nhất thị trường, cùng sự ủng hộ, tin tưởng và nhận thức về chuyển đổi xanh của người dân ngày càng được nâng cao, VinFast sẽ có một năm 2026 bứt phá với nhiều kỷ lục mới được thiết lập, mang đến nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng và xã hội”.

Bước sang năm 2026, VinFast đã liên tiếp triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi đặc biệt hấp dẫn, giúp xóa bỏ các rào cản để mọi người dân đều có thể sở hữu xe điện. Thông qua chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng có thể mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được giảm 6-10% giá niêm yết tùy dòng xe. Ngoài ra, theo chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ mới được công bố, khách hàng mua xe từ ngày 10/2/2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm sạc V-Green tới hết ngày 10/2/2029; khách hàng mua xe trước ngày 10/2/2026 sẽ được nâng thời hạn miễn phí sạc pin lên tới 3 năm kể từ ngày nhận xe, qua đó giúp giảm đáng kể chi phí “nuôi” xe.

Hiện VinFast cũng đang áp dụng chính sách bảo hành chính hãng tốt bậc nhất thị trường cho tất cả các dòng xe, với thời hạn bảo hành tối đa lên tới 10 năm. Với hơn 400 xưởng dịch vụ và hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, VinFast đang là hãng xe có mạng lưới xưởng dịch vụ và hạ tầng trạm sạc lớn nhất Việt Nam, đảm bảo sự thuận tiện, an tâm cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng xe.

