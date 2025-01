Jaecoo J7 ICE: Sự kết hợp tinh tế giữa thiết kế mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến

Khả năng vận hành: Mạnh Mẽ Hàng Đầu Phân Khúc

Với động cơ xăng 1.6 Turbo, Jaecoo J7 ICE mang đến công suất lên đến 183 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm. Kết hợp với hộp số DCT 7 cấp, Jaecoo J7 ICE có khả năng vận hành mạnh mẽ, mượt mà, đặc biệt là khi chuyển số. Xe có ba chế độ lái Eco, Normal và Sport, cho phép người lái dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu và phong cách lái của mình. Mỗi chế độ đều mang đến những trải nghiệm khác biệt, từ tiết kiệm nhiên liệu cho đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, giúp người lái có thể tự tin chinh phục mọi cung đường.

Với khoảng sáng gầm xe 210 mm, Jaecoo J7 dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật như đá, gốc cây hay các đoạn đường gồ ghề mà không gặp phải khó khăn. Góc tiếp cận của xe lên đến 21 độ, giúp xe có thể tiếp cận các đoạn đường dốc đứng mà không bị vướng hoặc cạ gầm. Cùng với đó, góc thoát của xe là 29 độ, cho phép xe dễ dàng di chuyển qua các chướng ngại vật mà không gặp phải khó khăn, đặc biệt khi vượt qua các bãi cát hay đường trơn trượt.

An toàn vượt trội

Jaecoo J7 ICE được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn an toàn quốc tế EURO NCAP và ASEAN NCAP. Xe được trang bị 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và các hệ thống an toàn chủ động khác, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách. Hệ thống khung gầm của Jaecoo J7 ICE được làm từ 80% thép cường lực, giúp xe có khả năng chịu được áp lực lên đến 8 tấn mà không bị biến dạng.

Ngoài ra, hệ thống camera 540° giúp người lái quan sát toàn cảnh xung quanh xe, đặc biệt là khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc khi đỗ xe. Điều này giúp tăng cường sự an toàn và giảm thiểu nguy cơ va chạm trong các tình huống khó khăn.

Ngoại thất được thiết kế theo hướng offroad và tối giản

Jaecoo J7 ICE gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ vào thiết kế đậm chất off-road. Lưới tản nhiệt lớn hình thang, mạ crom sáng bóng, không chỉ tạo điểm nhấn độc đáo mà còn mang lại cảm giác chắc chắn và cơ bắp, hoàn hảo cho một chiếc SUV off-road.

Các đường gân mạnh mẽ chạy dọc thân xe không chỉ mang đến vẻ ngoài thể thao mà còn thể hiện rõ sự mạnh mẽ và khả năng vận hành ấn tượng của xe khi di chuyển qua những cung đường off-road.

Phần đèn pha LED sắc nét kết hợp với dải đèn LED ban ngày không chỉ tạo nên vẻ ngoài hiện đại, tinh tế mà còn cung cấp ánh sáng mạnh mẽ, giúp người lái dễ dàng quan sát và điều khiển xe trong điều kiện thiếu. Đặc biệt, hệ thống đèn hậu của Jaecoo J7 ICE sử dụng công nghệ "fast lighting speed", giúp tăng khả năng nhận diện và bảo vệ người lái khi di chuyển trong giao thông đông đúc.

Các bánh xe hợp kim nhôm kích thước lớn, thiết kế đa chấu thể thao, không chỉ giúp tăng thêm vẻ đẹp và sự thể thao cho chiếc xe mà còn mang đến độ bền cao và khả năng vận hành ổn định trên mọi cung đường.

Nội thất và trang bị tiện nghi: hiện đại hàng đầu phân khúc

Bước vào không gian nội thất của Jaecoo J7 ICE, người sử dụng sẽ cảm nhận ngay được sự sang trọng và tinh tế. Các chi tiết nội thất được gia công tỉ mỉ, với chất liệu da cao cấp kết hợp nhựa mềm và kim loại mạ crom, tạo nên không gian vừa hiện đại vừa ấm cúng. Xe được trang bị 02 màn hình với kích thước 10.25 inch và 13.2 inch, cung cấp đầy đủ các thông tin quan trọng một cách rõ ràng, dễ nhìn, giúp người lái dễ dàng theo dõi mọi hoạt động của xe.

Bên cạnh đó, xe được trang bị cửa sổ trời, ghế sưởi và thông gió giúp tăng cường sự thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết. Hệ thống điều hòa tự động, các cửa sổ điều chỉnh điện và các tính năng khác giúp không gian trở nên thoải mái và dễ chịu hơn. Jaecoo J7 ICE còn được trang bị hệ thống âm thanh SONY 8 loa, mang đến một không gian giải trí tuyệt vời, phù hợp cho những tín đồ yêu thích âm nhạc.Khoang lái của Jaecoo J7 ICE được trang bị các tính năng hàng đầu phân khúc. Điểm nổi bật là J7 được trang bị chip SnapDragon 8155, hàng đầu trong ngành, có khả năng xử lý tối đa 8 nghìn tỷ phép tính mỗi giây. Điều này giúp hệ thống khởi động nhanh chóng chỉ trong 2 giây và phản hồi nhanh chóng các lệnh của người lái.

Màn hình đa phương tiện trung tâm 13.2 inch của Jaecoo J7 ICE hỗ trợ các kết nối không dây với CarPlay và Android Auto, giúp người lái dễ dàng kết nối điện thoại và tận hưởng những tiện ích giải trí trên hành trình.

Với những đặc điểm trên đây, Jaecoo J7 ICE hứa hẹn là một mẫu xe hàng đầu phần khúc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.