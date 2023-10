Khách hàng phàn nàn vì tính năng an toàn trên Mercedes

Mercedes là thương hiệu xe sang đến từ Đức, nổi tiếng với sự chắc chắn, an toàn và mạnh mẽ. Hệ thống an toàn chủ động ADAS cũng được ưu tiên phát triển và trang bị trên những dòng xe của thương hiệu hạng sang này.

Thế nhưng, các diễn đàn chủ xe Mercedes trên mạng xã hội thời gian gần đây thường xuyên có những bài đăng phản ánh sự bất tiện của tính năng tự động phanh khẩn cấp - một tính năng an toàn trong gói ADAS của Mercedes. Hầu hết người dùng đều phải tắt ngay tính năng này mỗi khi bước lên xe, hoặc thậm chí quyết định bán luôn chiếc xe để tránh phiền phức.

Hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm (Active Break Assist) trên xe Mercedes được thiết kế hoạt động từ dải tốc độ trên 7 km/h. Khi đó, radar và các cảm biến trên xe sẽ hoạt động, âm thanh và biểu tượng cảnh báo sẽ xuất hiện nếu nhận thấy có khả năng va chạm phía trước, nếu vẫn không có phản ứng chủ động phanh từ người lái, hệ thống tiếp tục can thiệp bằng cách phanh xe với lực phanh vừa đủ để tránh va chạm, đồng thời xiết chặt dây an toàn, đánh lái trong trường hợp cần thiết cũng như cảnh báo phương tiện phía sau bằng đèn phanh khẩn cấp.

Tuy nhiên khi sử dụng ở điều kiện thực tế tại Việt Nam, hệ thống này có nhiều điều bất cập. Cụ thể, theo phản ánh, tính năng hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm trên Mercedes tại Việt Nam đang hoạt động quá nhạy cảm, gây nên sự kém thoải mái cho cả người ngồi trong xe và người tham gia giao thông khác.

Với người trực tiếp sử dụng xe mà quên không thao tác tắt tính năng này, chủ xe cho biết xe thường phanh rất gấp với lực rất mạnh khi tình huống chưa cần thiết, không ít trường hợp đã tỏ ra hoảng sợ vì bị giật mình, thậm chí có người đã gặp phải chấn thương, có người thì quyết định bán xe vì cảm thấy lo ngại.

Còn với những người tham gia giao thông khác, đặc biệt là người điều khiển xe 2 bánh, do điều kiện giao thông tại Việt Nam rất khó giữ được khoảng cách an toàn theo tiêu chuẩn nên ô tô và xe máy thường đi khá sát nhau. Đã có nhiều trường hợp do không tránh kịp xe Mercedes phía trước phanh gấp mà gây tai nạn và bị ngã. Nếu ngay phía sau người đi xe máy đó là xe tải hay xe lớn khác cũng không kịp phanh, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng.

Điều đáng nói, không ít hãng xe cũng bán tại Việt Nam, từ xe bình dân đến xe sang đều được trang bị hệ thống ADAS có tính năng phanh tự động tương tự xe Mercedes nhưng ít bị phản ánh hơn. Do đó, có thể hệ thống an toàn chủ động trên xe Mercedes tại Việt Nam đang được thiết lập chưa phù hợp với điều kiện thực tế.