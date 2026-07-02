Kia Sportage 2026 chỉ đạt 2 sao TNCAP

Kết quả từ bản báo cáo này đã gây ra một làn sóng thảo luận lớn trong giới chuyên môn cũng như cộng đồng người yêu xe. Dù sở hữu vẻ ngoài hiện đại cùng danh sách công nghệ hỗ trợ lái (ADAS) dày đặc trên giấy tờ, Kia Sportage lại lộ ra hàng loạt điểm yếu chí mạng trong các tình huống va chạm thực tế và thiết lập phần mềm. Việc chỉ đạt các mức điểm số phần trăm khá khiêm tốn ở một số hạng mục then chốt đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thụ động lẫn chủ động trên mẫu SUV này.

Mẫu xe được TNCAP lựa chọn để tiến hành chuỗi thử nghiệm nghiêm ngặt là Kia Sportage phiên bản Apex, sản xuất tại Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2025 và được thu mua rải rác từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2025. Chiếc SUV này có trọng lượng không tải (Kerb Weight) là 1566 kg, sử dụng động cơ xăng dung tích 1598 cc kết hợp hệ dẫn động cầu trước (4x2). Theo quy định của TNCAP, kết quả của phiên bản thử nghiệm Apex sẽ được áp dụng tham chiếu cho toàn bộ dải sản phẩm Sportage tại thị trường, bao gồm các phiên bản: Trendy, Apex, X-line 2WD, X-line 4WD và các phiên bản hybrid (Turbo-Hybrid Trendy, Apex, Signature).

TNCAP áp dụng quy trình đánh giá khắt khe mô phỏng theo chuẩn Euro NCAP, chia làm 4 hạng mục lớn với các trọng số điểm rõ ràng:Bảo vệ người trưởng thành (Adult Occupant)Bảo vệ trẻ em (Child Occupant)Bảo vệ đối tượng giao thông dễ bị tổn thương (Vulnerable Road User - VRU)Hệ thống hỗ trợ an toàn (Safety Assist)Hạng mục Bảo vệ Người trưởng thành của Kia Sportage đạt tổng điểm 27.931 điểm, tương đương 73%. Đây là một con số không quá ấn tượng đối với một mẫu SUV đời mới. Đi sâu vào chi tiết các bài kiểm tra va chạm, chúng ta có thể thấy rõ nguyên nhân khiến Sportage bị trừ điểm nặng nề.

Va chạm trực diện lệch bên có vật thể biến dạng (Frontal Offset Deformable Barrier)

Bài thử nghiệm này mô phỏng tình huống hai xe đâm trực diện lệch góc vào nhau ở tốc độ cao. Kia Sportage ghi được 6.4 điểm. Về cơ bản, khung gầm của xe hấp thụ lực tốt, giúp vùng bảo vệ xung quanh các bộ phận cơ thể của tài xế và hành khách phía trước đạt mức "Good" (Tốt) hoặc "Adequate" (Khá). Tuy nhiên, một lỗi nghiêm trọng đã xảy ra ở hệ thống an toàn thụ động: Túi khí phía trước của hành khách hoạt động không hiệu quả (áp suất bảo vệ không đủ hoặc bung lỗi), dẫn đến việc hành khách không được bảo vệ tối ưu khi lao về phía trước. Lỗi hệ thống này đã khiến Sportage bị trừ điểm trực tiếp.

Va chạm trực diện toàn chiều rộng (Frontal Full Width)

Đây là bài thử nghiệm đâm thẳng vào bức tường bê tông kiên cố, giả định kịch bản xe mất phanh hoặc mất lái đâm trực diện. Kết quả bài test này phơi bày một điểm yếu đáng sợ của hàng ghế sau. Trong khi tài xế phía trước được bảo vệ ở mức "Good", thì hành khách ngồi băng ghế sau lại hứng chịu rủi ro lớn. Đầu và cổ của hành khách phía sau chỉ nhận được mức bảo vệ "Marginal" (Trung bình).

Đáng lo ngại hơn, chỉ số bảo vệ ngực của người ngồi sau bị xếp hạng "Weak" (Yếu). Nguyên nhân được xác định là do lực siết của dây đai an toàn (seatbelt restraint forces) quá lớn trong quá trình va chạm, thay vì phân bổ lực hợp lý thì nó lại ép chặt vào lồng ngực hình nộm, gây ra nguy cơ chấn thương xương ức và các cơ quan nội tạng nghiêm trọng.

Va chạm bên hông (Lateral Impact) và Va chạm cột cố định (Oblique Pole)

Hệ thống túi khí rèm và túi khí bên sườn của Sportage đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong bài thử nghiệm va chạm bên hông tiêu chuẩn (Mobile Deformable Barrier), bảo vệ toàn diện các vùng trọng yếu của cơ thể và giành điểm số tuyệt đối.

Tuy nhiên, trong bài thử nghiệm va chạm cột nghiêng (Oblique Pole) – kịch bản khắc nghiệt hơn khi xe bị trượt ngang đâm vào cột điện hoặc cây cối – phần ngực của tài xế chỉ nhận được mức bảo vệ "Marginal" (Trung bình), cho thấy phần cấu trúc cơ học ở cánh cửa và túi khí bên sườn cần được gia cố thêm để phân tán lực xung kích cục bộ tốt hơn.

Chấn thương cổ (Whiplash) và Nghịch lý hệ thống AEB City

Trong bài kiểm tra Whiplash (hiệu ứng giật cổ khi bị xe khác đâm từ phía sau), hàng ghế trước của Sportage chỉ đạt mức "Marginal". Tệ hơn, hàng ghế sau bị chấm điểm "Poor" (Kém) và không nhận được bất kỳ điểm số nào do chiều cao hiệu dụng của tựa đầu ghế sau (headrests) thiết kế không đủ tiêu chuẩn, không nâng đỡ được vùng cổ của hành khách khi có lực quán tính mạnh tác động từ phía sau.

Chính điểm yếu từ phần cứng ghế ngồi này đã kéo theo một "thảm họa" về điểm số công nghệ: Mặc dù Kia Sportage có trang bị hệ thống phanh tự động khẩn cấp trong đô thị (AEB City) hoạt động hoàn hảo, né tránh được tất cả các va chạm trong mọi kịch bản thử nghiệm của TNCAP, nhưng theo nghị định thư (protocol) đánh giá, do điểm bảo vệ Whiplash của ghế trước không đạt mức "Good", TNCAP đã thẳng tay hủy toàn bộ điểm số của hệ thống AEB City (0 điểm).

Bảo vệ Trẻ em (Child Occupant): 51% – Điểm yếu chí mạng từ cấu trúc bảo vệ và tính tương thích

Với điểm số vỏn vẹn 25.371 điểm, đạt tỷ lệ 51%, đây chính là hạng mục yếu nhất của Kia Sportage. Đối với một mẫu SUV thương mại hướng tới đối tượng khách hàng là gia đình có trẻ nhỏ, kết quả này thực sự là một điểm trừ lớn.

Thử nghiệm va chạm với hình nộm trẻ em (6 tuổi và 10 tuổi)

TNCAP sử dụng hai loại ghế trẻ em là Joie Bold (cho trẻ 6 tuổi) và PERO IDOL i-size (cho trẻ 10 tuổi) để thực hiện thử nghiệm va chạm. Kết quả cho thấy:

Hình nộm 6 tuổi: Trong bài thử nghiệm va chạm trực diện, mặc dù vùng cổ đạt mức "Marginal", nhưng vùng đầu của hình nộm bị chấn thương nghiêm trọng , xung lực vượt ngưỡng an toàn khiến mức bảo vệ bị kéo xuống mức "Weak" (Yếu).

Hình nộm 10 tuổi: Vùng cổ đạt mức "Marginal", các bộ phận khác đạt mức "Good". Tuy nhiên, một lỗi cực kỳ nguy hiểm đã được ghi nhận: Dây đai an toàn đã bị trượt khỏi vai (slipped from shoulder) của hình nộm khi cơ thể lao về phía trước . Điều này đồng nghĩa với việc đứa trẻ không được giữ chặt cố định vào ghế, hoàn toàn có nguy cơ bị văng ra khỏi vị trí an toàn hoặc va đập vào các cấu trúc khác trong cabin. Lỗi tương thích trang bị hệ thống ghế trẻ em (CRS) Mặc dù sách hướng dẫn sử dụng của Kia Sportage có ghi rõ ràng hướng dẫn lắp đặt ghế trẻ em cho hàng ghế sau, và thực tế kiểm tra cho thấy xe có thể lắp đặt vừa vặn các loại ghế trẻ em thông dụng (Universal và ISOFIX), mẫu xe này lại hoàn toàn không được trang bị chức năng lắp đặt hệ thống ghế trẻ em chuẩn i-Size . Bên cạnh đó, nhãn cảnh báo túi khí (airbag warning label) ở vị trí ghế hành khách phía trước thiết kế không tuân thủ các quy định giao thức của TNCAP . Hai lỗi nghiêm trọng về mặt trang bị kỹ thuật và quy chuẩn hiển thị này đã khiến Kia Sportage bị nhận điểm 0 tuyệt đối ở tiểu mục tính năng an toàn trẻ em liên quan. Bảo vệ Người đi bộ và Đối tượng dễ bị tổn thương (VRU): 69% – Phần cứng đầu xe thô cứng Hạng mục này đánh giá mức độ tổn thương mà chiếc xe gây ra cho người đi bộ hoặc người đi xe đạp khi xảy ra va chạm, đồng thời kiểm tra năng lực phản ứng của hệ thống phanh tự động tránh người đi bộ (AEB VRU). Sportage đạt tổng điểm 33.32 điểm (69%) . Thử nghiệm va chạm hình thái (Impact Tests) Bảo vệ đầu (Head Impact): Phần lớn diện tích trên nắp ca-pô của Sportage cung cấp mức bảo vệ "Good" hoặc "Adequate". Tuy nhiên, tại các "điểm đen" cấu trúc như chân cột A, mép dưới của kính chắn gió và khu vực xung quanh cụm đèn pha, hình nộm kiểm tra đều ghi nhận mức tổn thương "Weak" (Yếu) hoặc "Poor" (Kém). Nếu người đi bộ bị hất lên và va đập đầu vào các vị trí này, nguy cơ chấn thương sọ não là rất cao. Bảo vệ vùng chậu và xương đùi (Pelvis Impact): Cấu trúc hình học ở phần rìa đầu xe của Sportage quá thô cứng, gây ra lực tác động cục bộ cực lớn lên vùng xương đùi và xương chậu của người đi bộ, bị đánh giá mức "Weak" hoặc "Poor". Bảo vệ chân (Leg Impact): Điểm sáng duy nhất thuộc về thanh cản trước (bumper), bộ phận này được thiết kế mềm mại hợp lý, đạt điểm "Good" trong việc giảm thiểu gãy xương chân cho nạn nhân. Hiệu năng của hệ thống AEB hành khách và người đi xe đạp (FCA) Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) trên Sportage hoạt động ở mức tròn vai nhưng chưa thực sự xuất sắc ở dải tốc độ cao hoặc điều kiện ánh sáng phức tạp. Kia Sportage đã bộc lộ những điểm yếu rất đáng lo ngại về mặt cơ khí cốt lõi: từ lực siết quá đà của dây đai an toàn gây nguy hiểm cho lồng ngực hành khách phía sau, thiết kế tựa đầu hàng ghế sau không đủ cao để chống giật cổ, cho đến hiện tượng lỗi túi khí hành khách trước và dây đai an toàn cho trẻ em 10 tuổi bị tuột khỏi vai khi va chạm. Song song đó, việc các kỹ sư lập trình phần mềm của hãng không tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn giao thức hiển thị (HMI, nhãn cảnh báo) của các tổ chức kiểm định quốc tế đã khiến chiếc xe bị "tước" đi những điểm số vô cùng đáng tiếc, dù phần cứng của hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) có hiệu năng không hề tệ. Mẫu Kia Sportage vừa được TNCAP thử nghiệm chính là bản nâng cấp vòng đời vừa ra mắt tại Việt Nam ngày 6/6/2026. Tuy nhiên, khác với thị trường Đài Loan vẫn duy trì các bản máy xăng, THACO đã táo bạo chuyển dịch toàn bộ dải sản phẩm tại Việt Nam sang động cơ Hybrid (HEV). Dù khác biệt về hệ truyền động, cả hai mẫu xe vẫn chia sẻ chung nền tảng khung gầm N3, cấu trúc túi khí, thiết kế ghế ngồi và gói công nghệ ADAS (Kia Drive Wise).



LTA