Sự kiện giới thiệu bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram (Từ Chrysler của Mỹ) và sản phẩm SUV Peugeot 3008 & 5008 (Từ PSA Châu Âu)

Sự kiện đánh dấu bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa THACO AUTO và Stellantis, đồng thời khởi động giai đoạn mới cho chiến lược phát triển đa thương hiệu tại Việt Nam. Đây không chỉ là cột mốc mở rộng danh mục thương hiệu quốc tế của THACO AUTO mà còn thể hiện định hướng lâu dài của Stellantis trong việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, mang đến cho khách hàng Việt Nam những trải nghiệm di chuyển cao cấp và khác biệt theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Peugeot - Hơn 215 năm đổi mới từ di sản nước Pháp

Ít ai biết rằng Peugeot là một trong những thương hiệu công nghiệp lâu đời nhất thế giới. Khởi nguồn từ năm 1810 tại vùng Franche-Comté, Pháp, khi hai anh em Jean-Pierre và Jean-Frédéric Peugeot chuyển đổi xưởng luyện thép của gia đình sang sản xuất các sản phẩm cơ khí.

Trải qua hơn hai thế kỷ phát triển, Peugeot từng sản xuất từ máy xay cà phê, dụng cụ gia đình đến xe đạp trước khi bước vào lĩnh vực ô tô cuối thế kỷ XIX. Năm 1889, chiếc xe đầu tiên mang tên Peugeot chính thức ra đời, mở đầu cho hành trình hơn 135 năm phát triển ngành công nghiệp ô tô.

Ngày nay, Peugeot được biết đến như biểu tượng của phong cách sống Pháp hiện đại, kết hợp giữa thiết kế giàu cảm xúc, công nghệ tiên tiến và trải nghiệm lái đặc trưng. Hơn 215 năm sáng tạo đã tạo nên bản sắc riêng cho thương hiệu “Sư tử nước Pháp”, giúp Peugeot trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô có ảnh hưởng lớn tại châu Âu.

Jeep - Biểu tượng tự do và nguồn cảm hứng cho văn hóa SUV toàn cầu

Ra đời vào năm 1941 trong bối cảnh Thế chiến thứ II, Jeep được phát triển nhằm phục vụ quân đội Mỹ với khả năng vận hành bền bỉ trên những địa hình khắc nghiệt nhất. Chính nền tảng đó đã tạo nên DNA off-road đặc trưng và đặt nền móng cho sự hình thành của dòng xe SUV hiện đại sau này.

Sau chiến tranh, Jeep nhanh chóng vượt ra khỏi vai trò của một phương tiện quân sự để trở thành một phần của đời sống dân sự tại nhiều quốc gia. Từ những chiếc Jeepney nổi tiếng tại Philippines đến các cộng đồng off-road tại Mỹ, Australia, châu Âu và Trung Đông, Jeep dần trở thành biểu tượng của tinh thần tự do, khám phá và chinh phục.

Không chỉ là một thương hiệu ô tô, Jeep còn góp phần hình thành phong cách sống gắn liền với những hành trình trải nghiệm, dã ngoại và khám phá thiên nhiên. Khẩu hiệu “Go Anywhere. Do Anything.” đã trở thành tuyên ngôn toàn cầu của thương hiệu, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khách hàng yêu thích sự khác biệt và khát vọng chinh phục.

Trải qua gần 85 năm phát triển, Jeep ngày nay được xem là một trong những biểu tượng SUV có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đồng thời tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực xe địa hình dưới mái nhà chung Stellantis.

Ram - Di sản bán tải Mỹ hơn một thế kỷ

Lịch sử của Ram bắt nguồn từ Dodge - một trong những tên tuổi lâu đời nhất của ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Năm 1900, hai anh em John Dodge và Horace Dodge thành lập công ty cơ khí tại Detroit, đặt nền móng cho hành trình hơn một thế kỷ phát triển các dòng xe thương mại, xe tải và bán tải.

Từ những mẫu xe tải đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ XX đến dòng Dodge Merchant Express ra mắt năm 1929, Dodge từng bước xây dựng danh tiếng về độ bền bỉ, khả năng chuyên chở và sức kéo vượt trội. Đây cũng chính là nền tảng hình thành DNA của các dòng bán tải Ram sau này.

Năm 1981, tên gọi “Ram” chính thức xuất hiện trên các mẫu bán tải Dodge, lấy cảm hứng từ hình tượng chú cừu núi (Ram) - biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ và khả năng chinh phục. Đến năm 2009, Ram trở thành thương hiệu độc lập và nhanh chóng khẳng định vị thế tại Bắc Mỹ với các dòng xe nổi tiếng như Ram 1500, Ram 2500 và Ram 3500.

Không chỉ được biết đến bởi khả năng vận hành mạnh mẽ, Ram còn là một trong những thương hiệu tiên phong đưa các tiện nghi cao cấp lên xe bán tải, góp phần thay đổi quan niệm truyền thống rằng bán tải chỉ dành cho công việc. Ngày nay, Ram được xem là biểu tượng của phong cách sống Mỹ hiện đại, nơi hiệu năng, sự bền bỉ và trải nghiệm tiện nghi được kết hợp trong cùng một sản phẩm.

Từ Peugeot đến Jeep & Ram: Hành trình mở rộng hợp tác chiến lược giữa THACO AUTO và Stellantis

Tại sự kiện, ông Võ Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc THACO AUTO - Phụ trách Khối Kinh doanh xe chia sẻ: “Sự kiện hôm nay là kết quả của quá trình đồng hành, tin tưởng và cùng chia sẻ tầm nhìn giữa THACO AUTO và Stellantis trong nhiều năm qua”.

Từ năm 2013, THACO AUTO đã hợp tác cùng tập đoàn ô tô Pháp PSA có hơn 200 năm tuổi, sở hữu các thương hiệu ô tô nổi tiếng, đưa thương hiệu Peugeot trở lại Việt Nam sau một thời gian dài vắng bóng. Đến nay, Peugeot trở thành thương hiệu xe châu Âu được khách hàng Việt Nam yêu thích, tin tưởng và thành công tại thị trường Việt Nam.

Năm 2009, Tập đoàn ô tô lâu đời, sở hữu nhiều thương hiệu xe nổi tiếng của Ý là Fiat đã mua tập đoàn Chrysler sở hữu các thương hiệu nổi tiếng Jeep, Ram, Dodge của Mỹ. Hình thành tập đoàn Fiat Chrysler Automobile (FCA)​. Năm 2021, Tập đoàn Stellantis được hình thành từ sự hợp nhất giữa hai tập đoàn ô tô lớn PSA và FCA để trở thành Tập đoàn ô tô sở hữu nhiều thương hiệu ô tô danh tiếng, lâu đời nhất thế giới, trong đó có nhiều sản phẩm mang tính biểu tượng công nghiệp của các quốc gia và toàn cầu.​

Năm 2024, tại Việt Nam, thỏa thuận hợp tác giữa Stellantis với đơn vị phân phối Jeep & Ram là JVA kết thúc. Stellantis đã chủ động đề xuất THACO AUTO hợp tác đồng hành tiếp tục phát triển hai thương hiệu Jeep & Ram tại thị trường Việt Nam. ​Trên cơ sở đó, THACO AUTO đã ký kết hợp tác và triển khai dự án một cách công phu bao gồm đầu tư dây chuyền sản xuất lắp ráp, cơ sở vật chất cho hệ thống phân phối - bán lẻ và nguồn nhân lực tiêu chuẩn Quốc tế để mở ra một chương phát triển mới cho hai thương hiệu giàu di sản và đậm chất Mỹ này.

Sự kiện hôm nay, không chỉ là buổi lễ ra mắt thương hiệu và sản phẩm mà còn có ý nghĩa như một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của THACO AUTO chúng tôi là sản xuất lắp ráp nhiều thương hiệu quốc tế đến từ các nền công nghiệp tiêu biểu châu Á, châu Âu và nay là thương hiệu Jeep & Ram đến từ Mỹ, để phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng với tinh thần “Tận tâm phục vụ”.

Thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới của Stellantis tại Việt Nam

THACO AUTO chính thức giới thiệu những thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam - đại diện cho tinh thần đổi mới mạnh mẽ của các thương hiệu thuộc Stellantis trên toàn cầu.

Đối với Peugeot, bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới mở ra thế hệ SUV châu Âu mới với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và trải nghiệm cao cấp hơn. Không gian Panoramic i-Cockpit® thế hệ mới cùng màn hình cong Panoramic 21-inch mang đến trải nghiệm trực quan và khác biệt cho người lái. Nền tảng khung gầm STLA Medium thế hệ mới giúp xe vận hành cứng vững, ổn định và cách âm tốt hơn. Động cơ 1.6L Turbo PureTech nâng cấp mạnh mẽ mang lại cảm giác lái đầy cảm xúc - yếu tố luôn tạo nên DNA riêng của Peugeot.

Phát biểu tại sự kiện, ông Isaac Yeo - Giám đốc Điều hành Stellantis khu vực Đông Nam Á nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam trong chiến lược phát triển của tập đoàn: “Tôi tự hào thông báo rằng Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại ASEAN giới thiệu thế hệ Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới, khẳng định vai trò chiến lược của thị trường Việt Nam trong hành trình phát triển của Peugeot tại khu vực. Việt Nam không chỉ là một thị trường trọng điểm mà còn là động lực tăng trưởng quan trọng trong chiến lược phát triển khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Stellantis”.

Đối với thương hiệu Jeep & Ram, Jeep Wrangler mới tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng off-road huyền thoại với khả năng vượt địa hình vượt trội - từ phố thị, đường trường cho đến rừng núi. Khả năng tháo rời mui, cửa và kính chắn gió mang đến trải nghiệm tự do rất đặc trưng của Jeep, khi chiếc xe không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn trở thành một phong cách sống dành cho những khách hàng yêu thích khám phá và chinh phục. THACO AUTO chúng tôi cũng sẽ tiếp tục từng bước mở rộng danh mục SUV đặc trưng của Jeep tại Việt Nam - từ những dòng xe B-SUV mới, đến mẫu xe đa dụng Jeep Cherokee, đến mẫu SUV cao cấp Grand Wagoneer trong thời gian tới.​

Đối với Ram, Ram 1500 mới, là một cuộc cách mạng toàn diện về công nghệ, vận hành và trải nghiệm. Mẫu xe được trang bị động cơ Hurricane I6 3.0L Twin-Turbo hoàn toàn mới, thay thế cho động cơ V8 trước đây, ​mang lại hiệu suất vận hành ấn tượng hơn, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu, và khả năng vận hành linh hoạt hơn. Hệ dẫn động 4x4 với đa dạng chế độ lái, hệ thống treo hiệu năng cao Bilstein Black Hawk E2 giúp xe vận hành êm ái nhưng vẫn cực kỳ vững chắc trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Không gian nội thất cũng được nâng cấp toàn diện với nhiều tính năng cao cấp. Đặc biệt tại Việt Nam, việc sử dụng ​động cơ Hurricane I6 3.0L Twin-Turbo hoàn toàn mới giúp Ram 1500 mới có các mức thuế thấp hơn so với các dòng ​động cơ dung tích lớn trước đây, từ đó mang đến mức giá hợp lý hơn cho khách hàng nhưng vẫn sở hữu đầy đủ ​công nghệ, tiện nghi và hiệu năng vượt trội.

Thông qua các hoạt động thực tế như Stellantis Rally vừa qua, các sản phẩm Jeep và Ram đã khẳng định khả năng vô địch trong điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất, bền bỉ nhất, ổn định và an toàn trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau - từ đường đèo, lội suối, đường ổ gà, sỏi đá cho đến các cung đường off-road chuyên sâu.

Triển khai mô hình Stellantis Brand House tại Việt Nam

Trong chiến lược phát triển dài hạn, THACO AUTO xác định Stellantis Brand House là nền tảng cho định hướng phát triển đa thương hiệu cùng Stellantis tại Việt Nam.

THACO AUTO gọi đây là “ngôi nhà chung của các thương hiệu Stellantis” – nơi khách hàng có thể trải nghiệm những giá trị đặc trưng của từng thương hiệu trong một không gian hiện đại, đồng bộ và đẳng cấp. Stellantis Brand House không chỉ dừng lại ở Peugeot, Jeep và Ram, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm các thương hiệu khác thuộc Stellantis cho thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Hiện nay, THACO AUTO đã và đang đầu tư phát triển hệ thống showroom/xưởng dịch vụ Stellantis Brand House trên nền tảng 52 showroom Peugeot hiện hữu trên toàn quốc. Kể từ ngày 01/06/2026, chúng tôi chính thức đưa vào hoạt động 4 showroom Stellantis Brand House tại các vị trí chiến lược tại TP.HCM gồm Phú Mỹ Hưng, Phan Đăng Lưu, Bình Dương và tại Hà Nội là Nguyễn Văn Cừ, cùng 01 showroom Jeep & Ram Khánh Hội TP.HCM của JVA trước đây nay là đại lý của Thaco Auto. Trong năm 2026 này THACO AUTO sẽ tiếp tục đầu tư thêm 5 Stellantis Brand House, nâng tổng số lên 10 Stellantis Brand House trên toàn quốc.

Đặc biệt là hệ thống xưởng dịch vụ, phụ tùng chính hãng và đào tạo nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn Stellantis toàn cầu, thể hiện sự cam kết phục vụ lâu dài, đem đến cho khách hàng sự thuận tiện và an tâm nhất.

Cam kết tận tâm đồng hành cùng khách hàng tại Việt Nam

Tất cả xe Peugeot, Jeep và Ram do THACO AUTO sản xuất, lắp ráp và phân phối đều được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm.

Đặc biệt, tất cả khách hàng sở hữu Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới, Jeep Wrangler mới và Ram 1500 mới sẽ được tặng gói cứu hộ cao cấp 24/7 trong thời hạn 3 năm.

Đối với THACO AUTO, khách hàng luôn là trung tâm của mọi hoạt động. Bên cạnh việc đầu tư sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển cộng đồng khách hàng Peugeot, Jeep và Ram thông qua việc hỗ trợ các hoạt động trãi nghiệm khách hàng cao cấp như Rally, Roadtrip và các chương trình kết nối cộng đồng trên toàn quốc.

Sự kiện giới thiệu Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới cùng sự hiện diện chính thức của Jeep và Ram tại Việt Nam không chỉ mở ra chương phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa THACO AUTO và Stellantis, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của THACO AUTO trong việc mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm chất lượng quốc tế, dịch vụ tận tâm và trải nghiệm sở hữu ngày càng hoàn thiện.

THACO AUTO công bố giá bán chính thức cho các sản phẩm mới như sau: