Ford Việt Nam triển khai chương trình "Chọn Ford, Trọn An Tâm"

Không chỉ mang đến các chương trình ưu đãi tài chính giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe Ford, chương trình tháng 8 còn tập trung gia tăng giá trị trong suốt quá trình sử dụng thông qua chính sách bảo hành mở rộng, các quyền lợi dịch vụ sau bán hàng và những đặc quyền dành riêng cho từng dòng xe. Đây cũng là một phần trong cam kết của Ford nhằm mang đến trải nghiệm sở hữu thuận tiện, chủ động và an tâm hơn cho khách hàng.

Nâng cao tiêu chuẩn an tâm khi sở hữu xe

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, Ford Việt Nam tiếp tục mở rộng các chính sách chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng giá trị sở hữu và mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng xe.

Theo đó, các dòng Ford Ranger, Ford Everest và Ford Territory hiện được áp dụng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Chính sách mới giúp khách hàng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của Ford sau thời điểm bàn giao xe.

Đối với khách hàng lựa chọn Ford Everest, ngoài chính sách bảo hành mới, Ford tiếp tục dành tặng Thẻ Thay và Lọc dầu nhớt (OSP) với thời hạn 5 năm hoặc 10 lần sử dụng, tùy điều kiện nào đến trước. Quyền lợi này góp phần giảm chi phí bảo dưỡng định kỳ, giúp khách hàng chủ động hơn trong việc chăm sóc phương tiện và duy trì khả năng vận hành ổn định trong suốt quá trình sử dụng, đồng thời đảm bảo xe luôn được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn chính hãng.

Sau khi chính thức ra mắt Ford Territory Platinum mới – phiên bản cao cấp nhất của dòng Territory, Ford Việt Nam triển khai chương trình Ưu đãi đặt sớm dành cho những khách hàng đầu tiên lựa chọn mẫu xe này. Theo đó, ngoài chính sách bảo hành mới, khách hàng đặt mua và hoàn tất thủ tục mua xe Ford Territory Platinum mới trong tháng 8/2026 sẽ được tặng Thẻ Thay và Lọc dầu nhớt (OSP) với thời hạn 5 năm hoặc 10 lần sử dụng, tùy điều kiện nào đến trước.

Trong khi đó, Mustang Mach-E tiếp tục được áp dụng gói đặc quyền sạc theo chương trình hiện hành của Ford, bao gồm bộ sạc tại nhà, bộ sạc cầm tay và các quyền lợi sạc công cộng theo chính sách của chương trình. Chính sách này không chỉ hỗ trợ chi phí năng lượng mà còn góp phần tháo gỡ rào cản về hạ tầng sạc – yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam.

Những chính sách này phản ánh định hướng của Ford không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn không ngừng đầu tư vào toàn bộ hành trình sở hữu, từ thời điểm khách hàng quyết định mua xe cho đến suốt quá trình sử dụng.

Hỗ trợ tài chính linh hoạt, tăng khả năng tiếp cận sản phẩm

Song song với các quyền lợi sau bán hàng, Ford Việt Nam và hệ thống đại lý cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi tài chính hấp dẫn trong tháng 8.

Đối với dòng Ford Territory, khách hàng sẽ được hưởng gói hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 9 tháng, với giá trị hỗ trợ lên đến 41 triệu đồng tùy từng phiên bản. Kết hợp cùng chính sách bảo hành 5 năm, Ford Territory tiếp tục mang đến lựa chọn phù hợp cho các gia đình hiện đại đang tìm kiếm một mẫu SUV sở hữu công nghệ thông minh, không gian rộng rãi và chi phí sử dụng hợp lý.

Ở phân khúc xe thương mại, khách hàng mua Ford Transit Trend, Transit Premium 16 chỗ và Transit Premium 18 chỗ sẽ được hưởng gói hỗ trợ lãi suất cố định 0% trong 4 tháng, với giá trị hỗ trợ lần lượt 18 triệu đồng, 20 triệu đồng và 22 triệu đồng. Chương trình góp phần giảm áp lực tài chính ban đầu, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và đơn vị vận tải nhanh chóng đưa phương tiện vào khai thác.

Bên cạnh đó, Ford Ranger tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải nhờ sự kết hợp giữa khả năng vận hành bền bỉ, mức giá cạnh tranh và chính sách hậu mãi mở rộng. Hai phiên bản Ranger XLS 4x2 và XLS 4x4 được áp dụng mức giá đặc biệt lần lượt 707 triệu đồng và 776 triệu đồng đến hết ngày 30/09, đồng thời đi kèm chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, giúp tăng cường lợi thế cạnh tranh trong phân khúc.

Đồng Hành Cùng Khách Hàng Trong Suốt Vòng Đời Sử Dụng Xe

Không dừng lại ở việc liên tục mở rộng danh mục, nâng cấp sản phẩm và gia tăng giá trị sở hữu, Ford Việt Nam tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái dịch vụ nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Các giải pháp như ứng dụng kết nối Ứng dụng Ford, dịch vụ bảo dưỡng nhanh, nhận và giao xe tận nơi, dịch vụ lưu động cùng tiêu chuẩn trải nghiệm toàn cầu Ford Signature đang từng bước được triển khai và mở rộng trên toàn hệ thống Đại lý, giúp khách hàng dễ dàng quản lý và chăm sóc phương tiện trong suốt vòng đời sử dụng.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong triết lý thương hiệu toàn cầu Ready Set Ford, nơi Ford không chỉ mang đến những sản phẩm bền bỉ, công nghệ tiên tiến mà còn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ và trải nghiệm toàn diện, giúp khách hàng sẵn sàng cho mọi hành trình, từ công việc đến khám phá cuộc sống.

Chương trình "Chọn Ford, Trọn An tâm" được triển khai trên toàn bộ hệ thống Đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam từ ngày 01/08 đến hết ngày 31/08/2026. Khách hàng có thể đến Đại lý Ford gần nhất để được tư vấn chi tiết, đăng ký lái thử và lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu sử dụng.