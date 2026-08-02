Mùa hè bớt “cực hình” nhờ VinFast VF 3: Điều hòa mát, nuôi xe không áp lực

Thoát cảnh phơi mình giữa nắng nóng, khói bụi

Sau nhiều năm kiên trì đồng hành cùng chiếc xe máy trên mọi cung đường, tháng trước, anh Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) quyết định dừng lại cuộc hành trình “vật lộn” với thời tiết để đón VinFast VF 3 về nhà.

“Có những hôm mới hơn 7 giờ sáng nhưng nắng đã hắt xuống rát da rát thịt. Hai bố con đi từ nhà đến trường chỉ vài km mà lưng áo đã ướt đẫm. Buổi chiều đón con về, yên xe nóng ran, lúc dừng chờ đèn đỏ cực kỳ khó chịu”, anh Hoàng nhớ lại.

Nỗi lo về thời tiết hoàn toàn biến mất khi chiếc VF 3 trở thành “trạm trú ẩn” di động của cả gia đình. “Từ ngày có VF 3, mùa hè không còn ngại ra đường. Dù ngoài trời có nắng như đổ lửa, bên trong cabin vẫn mát mẻ, con tôi đỡ mệt mỏi”, anh Hoàng hào hứng.

Tại TP.HCM, chị Trần Ngọc Hà cũng lựa chọn VF 3 với mục đích tương tự. Theo chị, VF 3 sở hữu hệ thống điều hòa kết hợp khả năng lọc bụi giúp duy trì không gian cabin dễ chịu. Cụm điều khiển được bố trí trực quan trên táp-lô giúp chủ xe dễ dàng thao tác trong quá trình di chuyển.

“Trước đây đi xe máy, mỗi ngày ra đường là một ‘cuộc chiến’ với khói bụi, tối về có rửa mặt sạch tới đâu cũng không tránh khỏi mụn ẩn, nám da. Từ khi chuyển sang đi ô tô, tôi thấy tình trạng da dẻ cải thiện hẳn”, chị Hà bổ sung.

“Lên đời” 4 bánh mà không tốn kém

Mang đến trải nghiệm di chuyển vượt trội trong tầm giá, VF 3 đồng thời giúp người dùng chuyển từ xe máy lên ô tô một cách nhẹ nhàng hơn về mặt tài chính.

Hiện mẫu xe có giá niêm yết từ 285 triệu đồng và được miễn 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Chính phủ đến năm 2030. Khách hàng mua xe trả góp được bảo lãnh vay với số vốn đối ứng ban đầu từ 0 đồng. Khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của ô tô xăng VinFast còn có thể sử dụng voucher tri ân trị giá tới 80 triệu đồng, đưa chi phí sở hữu VF 3 thực tế xuống chỉ còn hơn 200 triệu đồng.

Đặc biệt, VF 3 còn giải tỏa triệt để gánh nặng “nuôi ô tô tốn kém” nhờ chính sách miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green tới ngày 10/2/2029. Điều này đồng nghĩa trong khoảng 2,5 năm đầu sử dụng, chi phí “nhiên liệu” di chuyển của chủ xe được đưa về gần như 0 đồng. Như vậy, người dùng chuyển từ xe 2 bánh lên xe 4 bánh không phải “gánh” thêm nhiều khoản chi hàng tháng.

Chi phí bảo dưỡng cũng là một điểm cộng đáng kể của mẫu xe đô thị nhà VinFast. Sau hơn 15.000 km lăn bánh, chủ xe VF 3 chỉ cần đưa xe đi bảo dưỡng một lần. “Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa của VF 3 sẽ khá thấp bởi xe điện không có nhiều hạng mục cần chăm sóc định kỳ như xe xăng cùng phân khúc. Chủ xe không phải thay dầu động cơ, lọc dầu, lọc nhiên liệu hay vệ sinh bugi, buồng đốt. Nhờ đó, mỗi lần bảo dưỡng sẽ đơn giản và ít tốn kém hơn”, reviewer kênh Xe Thật phân tích.

Mang tới “lá chắn” trước khói bụi, nắng nóng cho các gia đình nhưng vẫn đảm bảo tối ưu chi phí, giới quan sát nhận định, không khó hiểu khi VinFast VF 3 bùng nổ doanh số mạnh mẽ trong mùa hè này. Mẫu xe điện cỡ nhỏ liên tục nằm trong nhóm ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Chỉ tính riêng trong tháng 6/2026, đã có tới 3.550 xe được bàn giao tới tay khách hàng, nâng tổng doanh số lũy kế 6 tháng đầu năm lên con số ấn tượng 23.781 xe.

PV