Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới bật chất cá tính - phấn khích tột bậc

CÁ TÍNH MẠNH MẼ VÀ ĐỘC ĐÁO TRONG PHÂN KHÚC

Crosstrek được gói gọn với cụm “thiết kế năng động và thú vị ngay từ ánh nhìn đầu tiên”. Và trên tất cả, giống như một fashionista (tín đồ thời trang) với tài năng thiên bẩm, những nguyên lý thiết kế hướng đến sự thời thượng – chắc chắn – năng động là tiền đề cốt lõi để mang đến diện mạo trẻ trung, cá tính và đầy thu hút khi xe chạy trên đường, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ tính năng hiện đại.

Góp phần tăng thêm sự mạnh mẽ, Crosstrek sở hữu mặt ga-lăng, cản trước nổi bật và đậm chất thể thao. Hai bánh xe trước cũng được nới rộng khoảng cách để tăng cường sự ổn định, đồng thời tạo nên hình ảnh thời thượng và phong cách. Dưới mọi góc nhìn, Crosstrek Hoàn Toàn Mới luôn sẵn sàng chinh phục mọi điều kiện vận hành, mọi hoàn cảnh trong một vẻ ngoài đầy cứng cáp và sắc sảo.

Điểm tô cho sự thu hút và cá tính của Crosstrek Hoàn Toàn Mới là những lựa chọn màu xe nổi bật, đặc biệt nhất là ba mã màu mới – Xanh Đại Dương, Cam Ánh Đỏ và Xanh Ghi Ánh Kim, cùng với các màu xe độc quyền khác của Subaru như Đỏ Pha Lê, Xanh Lam Ánh Kim, Xanh Da Trời, Trắng Ngọc Trai, Bạc Ánh Kim. Xám Bạc Ánh Kim, Đen Pha Lê. Bảng màu xe nổi bật lên đến 10 sắc thái cho phép khách hàng thỏa thích lựa chọn và thể hiện cá tính riêng!

Các tấm ốp cản, vòm bánh xe và bệ bước hông xe không chỉ mang lại nét thể thao, mạnh mẽ mà còn phát huy những ưu điểm nhằm bảo vệ thân xe tránh trầy xước khi đi qua những địa hình khắc nghiệt. Ngoài ra, Crosstrek Hoàn Toàn Mới cũng được chế tạo dựa trên Hệ Khung Gầm Toàn Cầu Subaru cho kết cấu khung xe cứng cáp, khoảng sáng gầm xe 220mm hàng đầu phân khúc để các chủ nhân hoàn toàn tự tin chinh phục mọi điều kiện thời tiết và đường sá.

Thiết kế cửa gió xe trước – sau không chỉ tăng thêm vẻ ngoài mạnh mẽ, mà còn giúp ngăn thân xe rung lắc bằng cách đẩy luồng khí cản ra xa thân xe. Việc này giúp xe di chuyển ổn định hơn, từ đó giảm bớt sự mệt mỏi cho tất cả hành khách trong xe, và để những hành trình phiêu lưu với xe trở nên thư thái và dễ chịu hơn.

Với khả năng phân bổ mô-men xoắn xuất sắc, công suất xe được phân bổ đồng đều đến cả bốn bánh xe nhờ vào Hệ dẫn động Bốn Bánh Toàn Thời Gian Đối xứng (S-AWD) trứ danh, Crosstrek Hoàn Toàn Mới có thể dễ dàng đạt được hiệu suất vận hành cao trên nhiều địa hình và điều kiện mặt đường khác nhau. Kết hợp với không gian khoang cabin rộng thoáng và cao cấp, Crosstrek Hoàn Toàn Mới sẽ là lựa chọn phù hợp cho mọi hành trình cùng gia đình và bạn bè!

Ở phần đầu xe của Crosstrek, sự thể thao và mạnh mẽ cũng được chú trọng với trang bị đèn pha LED điều chỉnh theo góc đánh lái, Đèn Pha Thông Minh và, lần đầu tiên được trang bị cho một mẫu xe của Subaru, tính năng Đèn LED mở rộng góc chiếu trong cua giúp chiếu sáng thêm các góc chéo phía trước khi xe đang rẽ ở vận tốc dưới 35 km/h. Đây sẽ là một tính năng thông minh đầy hữu ích cho người lái khi phải điều khiển xe vào ban đêm, hay khi di chuyển trong các khu vực thiếu sáng.

Hoàn thiện thêm thiết kế trẻ trung và cá tính của xe, cửa cốp sau cũng được vuốt nghiêng nhẹ theo khung cabin gọn gàng của Crosstrek Hoàn Toàn Mới, làm nổi bật cảm giác gọn nhẹ với thiết kế đậm tính khí động học. Mâm xe hợp kim nhôm 18 inch phong cách mới với kiểu dáng nan hoa nghiêng và mặt cắt vát sắc nét mô phỏng bánh răng, gợi cảm xúc tốc độ và mạnh mẽ.

Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới – Bật Chất Cá Tính, Phấn Khích Tột Bậc giúp tận hưởng trọn vẹn phong cách sống năng động và thời thượng trong mọi hoàn cảnh, từ nhịp sống thành thị tất bật đến những chuyến đi dài vào cuối tuần theo phong cách riêng, với sự an toàn nhất.

Nhằm không ngừng nâng cấp và đáp ứng nhu cầu khách hàng yêu thích công nghệ an toàn và hiện đại, Subaru chính thức giới thiệu Công nghệ EyeSight 4.0 cải tiến trên Crosstrek Hoàn Toàn Mới, đáp ứng cấp độ 2 công nghệ lái xe bán tự động. EyeSight là hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến hiện đại của Subaru, với điểm nhấn là bộ stereo camera hoạt động như một đôi mắt thứ hai giúp quan sát tình huống giao thông phía trước, hỗ trợ người lái và giảm thiểu khả năng xảy ra va chạm.

Hệ thống an toàn phòng tránh va chạm đã giành được nhiều giải thưởng này của Subaru nay càng trở nên trực quan hơn bao giờ hết. Với việc bổ sung thêm một camera đơn góc quét rộng bên dưới bộ stereo camera nguyên bản, EyeSight được nâng cấp hơn với những cải tiến mới đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông đông đúc như tại Việt Nam.

Tính năng Phanh tránh va chạm của EyeSight 4.0 cải tiến giờ đây có thể bao quát nhiều tình huống tại giao lộ nhờ vào bộ stereo camera có góc quan sát được tăng lên gần gấp đôi theo phương ngang (trái qua phải) cũng như phương dọc, và nay với camera đơn góc quét rộng, hệ thống có khả năng nhận diện tốt hơn đối tượng người đi bộ và đi xe 2 bánh so với bộ stereo camera ở tầm quan sát rộng hơn về hai bên phía trước xe.

EyeSight 4.0 cải tiến cũng giúp người lái quan sát góc trái và phải xe, nhận diện chướng ngại vật và giúp phòng ngừa các va chạm tiềm ẩn có thể xảy ra, không ch trong làn đường xe đang chạy mà cả những làn xe bên cạnh (ví dụ xe đi từ hướng ngược chiều lại và người đi bộ qua đường tại giao lộ khi xe đang rẽ trái – phải)

EyeSight 4.0 gồm 9 tính năng an toàn: Định tâm làn đường, Cảnh báo và Tránh chệch làn đường, Cảnh báo đảo làn, Đánh lái khẩn cấp tự động, Kiểm soát bướm ga tránh va chạm, Cảnh báo xe phía trước di chuyển, cùng với Phanh tránh va chạm và Kiểm soát Hành trình thích ứng được cải tiến cho khả năng hoạt động tốt hơn nữa.

Kiểm soát Hành trình thích ứng (ACC) với chức năng Định tâm làn đường. Tính năng này giúp chuyển hướng xe Crosstrek, giữ xe luôn di chuyển ở giữa làn đường dù đường thẳng hay cong nhẹ. Đây là tính năng bổ sung dựa trên trên tính năng ACC cơ bản của ACC là giúp giữ xe khoảng cách an toàn nhất định với xe phía trước, tự động giảm – tăng tốc khi di chuyển trên cao tốc, để việc lái xe trở nên an toàn và nhàn nhã hơn.

Cảnh báo và Tránh chệch làn đường của EyeSight 4.0: điều chỉnh vô-lăng hướng xe di chuyển vào trong làn đường khi phát hiện người lái có dấu hiệu sắp vô tình vượt qua vạch kẻ đường khi di chuyển từ vận tốc 60 km/h trở lên.

EyeSight 4.0 cải tiến của Crosstrek Hoàn Toàn Mới một lần nữa đưa cam kết của Subaru về sự an toàn lên một tầm cao mới.

Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới cũng được trang bị Phanh tự động khi lùi (RAB), giúp tự động áp dụng lực phanh khi cần thiết để phòng tránh va chạm phía sau xe khi Crosstrek đang lùi từ 1.5 đến 15km/h.

Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới được trang bị 8 túi khí SRS, gồm 01 túi khí SRS đầu gối cho người lái, túi khí đệm ghế SRS cho hành khách phía trước, Subaru vẫn luôn không ngừng tập trung vào việc bảo vệ hành khách tốt nhất với những tính năng an toàn bị động trong những trường hợp không may xảy ra tai nạn.

Có thể nói, Crosstrek Hoàn Toàn Mới được trang bị đầy đủ mọi tính năng an toàn hiện đại nhất từ Subaru nhằm mang đến khả năng bảo vệ và hỗ trợ người lái tốt nhất, đặc biệt là công nghệ EyeSight 4.0 cải tiến, cùng với một loạt các tính năng an toàn chủ động và bị động khác nằm đảm bảo trải nghiệm lái xe an tâm nhất trong bất kì tình huống nào.

HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỰC QUAN VÀ HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI LÁI

Giữ tinh thần là một “mẫu xe vui vẻ” cho mỗi hành trình đầy hứng khởi, Subaru Crosstrek Hoàn Toàn Mới sở hữu một khoang lái đậm chất kĩ thuật số với màn hình cảm ứng trung tâm thế hệ mới hiện đại.

Màn hình cảm ứng cỡ lớn (11.6 inch) với thiết kế kiểu màn hình máy tính bảng đặt dọc, tập trung toàn bộ thông tin của xe và hệ thống giải trí trên bảng điều khiển trung tâm. Hệ thống màn hình này cũng được cải tiến để tăng tính mượt mà khi thao tác như điều chỉnh cài đặt xe, điều hòa và các tính năng khác như trên điện thoại thông minh, đồng thời nâng tầm trải nghiệm giải trí một cách rõ rệt.

Cả người lái và hành khách trên xe sẽ “yêu” ngay hệ thống màn hình cảm ứng 11.6 inch này vì khả năng vận hành đầy mượt mà trong các thao tác chạm – kéo được hỗ trợ bởi bộ CPU xử lý hiệu suất cao. Các kết nối khác cũng được trang bị như cổng USB-A, USB-C, kết nối không dây qua Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth và kể cả sạc không dây.

Việc kết nối đa dạng các thiết bị kỹ thuật số trên Crosstrek cho phép tất cả hành khách phát trực tiếp các loại nội dung giải trí mới nhất từ các thiết bị di động lên màn hình trung tâm. Chỉ việc cắm dây là sử dụng, bấm và phát.

Tuy vậy, các nút bấm cơ vẫn được giữ lại đối với những tác vụ thường xuyên như điều chỉnh âm lượng, điều hòa giúp người lái có thể thao tác trong khi đang lái xe mà không phải xao nhãng và rời mắt khỏi hướng đường xe đi.

Một điểm nhấn mới đáng chú ý khác là thiết kế hàng ghế trước công thái học mới nhằm mang đến sự thoải mái và hỗ trợ tối ưu cho lái xe và hành khách trên xe. Khoang cabin xe Crosstrek Hoàn Toàn Mới rộng và hiện đại khi được sử dụng những chất liệu cao cấp, ghế ngồi bọc da phối màu lạ mắt và độ bền cao.

Crosstrek Hoàn Toàn Mới cũng có thông số khoang hành lý ấn tượng (354L với bản xe i-S EyeSight/ 315L với bản xe e-Boxer Hybrid) và khả năng linh hoạt đáng kể khi gập hàng ghế sau. Crosstrek Hoàn Toàn Mới là một đại diện hoàn hảo cho các đặc điểm: linh hoạt, thực dụng, đáng tin cậy, hiệu quả và thoải mái tuyệt đối.

Khoang hành lý xe Crosstrek Hoàn Toàn Mới có thể đặt được đến 3 túi golf, hoặc 3 vali của gia đình trong kì nghỉ, hoặc là một không gian đầy an toàn cho các thiết bị, vật dụng của những người làm sáng tạo nội dung, thậm chí kể cả là những dụng cụ thể thao cho các hoạt động cắm trại, chèo sup cuối tuần.

Khoang hành lý xe cũng được bổ sung các móc treo đồ trên cửa khoang hành lý, móc treo túi tiện lợi. Những móc này giữ chặt đồ đạc và vật dụng như túi mua sắm đầy ắp đồ, ngăn không cho chúng bị xê dịch khi xe đang di chuyển.

VẬN HÀNH ĐÁNG TIN CẬY CHO TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG TRỌN VẸN

Dù điểm đến là những vùng đất mới hoang vu hay những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, Crosstrek Hoàn Toàn Mới sẽ luôn sẵn sàng đồng hành để đưa bạn đến nơi an toàn và dễ dàng.

Trải nghiệm lái tự tin, thoải mái và tin cậy trong mọi địa hình, mọi điều kiện đường sá và thời tiết sẽ được hỗ trợ tốt nhất bởi Hệ dẫn động Bốn Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng (S-AWD), vận hành hoàn hảo cùng với động cơ Subaru Boxer độc đáo. Crosstrek Hoàn Toàn Mới xứng đáng là một nhân tố đặc biệt trong phân khúc crossover với các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến hiện đại nhất, trong đó phải kể đến X-MODE 2 cấp độ cải tiến.

Với X-MODE, Crosstrek Hoàn Toàn Mới có khả năng đối diện với những tình huống thử thách như các địa hình off-road hoặc di chuyển linh hoạt trong đô thị một cách tương đối dễ dàng. X-MODE cung cấp các chế độ lái có thể chọn cho đường đất, tuyết và bùn,…Tương tự Outback, chế độ X-MODE của Crosstrek hiện đã được tích hợp trên màn hình cảm ứng 11.6 inch độ phân giải cao. Dữ liệu hiển thị trên màn hình bao gồm độ nghiêng của xe, chắc chắn sẽ mang lại cảm giác phấn khích cho những tín đồ đam mê khi chinh phục các đoạn dốc cao cũng như khi đưa Crosstrek off-road ở vùng đồi núi, cao nguyên hay trong rừng.

Trên Crosstrek Hoàn Toàn Mới, X-MODE khi đã được kích hoạt cũng sẽ có chế độ chờ khi xe vượt quá vận tốc 40 km/h trở lên, và sẽ tự động khôi phục lại chế độ X-MODE được chọn khi tốc độ xe trở về mốc từ 35 km/h trở xuống. Tính năng này cho phép X-MODE có thể đáp ứng phù hợp với những thay đổi về điều kiện đường và giúp người lái chỉ cần tập trung vào việc lái và điều khiển xe.

Đặc biệt dành cho những khách hàng muốn nâng cao trải nghiệm lái xe, Chế độ lái Subaru SI (SI-DRIVE) hoạt động như một người bạn đồng hành nhiệt huyết, cung cấp các chế độ lái tùy chọn, gồm Chế độ I (Thông minh) và Chế độ S (Thể thao). Tính năng này là một lựa chọn hoàn hảo cho từng cá nhân để lựa chọn kiểu lái xe mình muốn!

SI-Drive cho phép điều chỉnh hiệu suất lái xe phù hợp với từng hoàn cảnh và tình huống lái xe. Chế độ lái I (Thông minh) giúp người dùng Subaru cải thiện hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu, trong khi Chế độ S (Thể thao) tăng cường độ nhạy tăng tốc bằng cách thiết lập tốc độ động cơ cao hơn trong quá trình lái xe với tốc độ không đổi. Hơn nữa, khi sử dụng tính năng Kiểm soát Tốc độ từng bước tự động, Chế độ S điều chỉnh tỷ lệ số truyền động thấp hơn so với Chế độ I, mang lại cảm giác thể thao hơn và nâng cao trải nghiệm lái xe.

CÔNG NGHỆ ĐỈNH CAO CHO HIỆU SUẤT VẬN HÀNH VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU TỐT HƠN VỚI SUBARU E-BOXER HYBRID

Động cơ e-Boxer đã được Subaru tinh chỉnh để cải thiện hiệu suất vận hành và tiêu thụ nhiên liệu. Bằng việc bổ sung các thành phần mới như đầu xi-lanh và pít-tông, độ tin cậy khi vận hành đã được cải thiện tốt hơn, giảm thiểu rung động và tiếng ồn. Những cải tiến này cũng giúp giảm trọng lượng, từ đó nâng cao hiệu suất động lực tổng thể của Crosstrek e-Boxer Hybrid Hoàn Toàn Mới.

Các cải tiến thêm về hiệu suất nhiên liệu và giảm rung động cũng đạt được nhờ thiết kế hộp số Lineartronic mới, với hơn 80% các thành phần đã được nâng cấp để cải thiện hiệu suất. Tỷ số truyền đã được mở rộng để tăng cường khả năng tăng tốc khi khởi hành, cũng như hiệu suất lái xe và tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình lái xe với tốc độ cao.

E-Boxer là một hệ thống hybrid sử dụng điện để việc vận hành xe thân thiện hơn với môi trường, đồng thời mang đến cho người lái cảm giác tăng – giảm tốc độ xe mượt mà và tự nhiên.

Hệ truyền động Subaru e-Boxer điều chỉnh công suất phân bổ giữa động cơ Boxer chạy xăng 2.0L và một mô-tơ điện để phù hợp với nhu cầu lái xe tại thời điểm thực tế, để mang đến trải nghiệm lái yên tĩnh, mượt mà và mạnh mẽ trong mọi tình huống.

Hệ thống e-Boxer Hybrid của Subaru được phát triển để mang lại hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả khi có thể tự động chuyển đổi dễ dàng giữa ba chế độ lái: Hệ thống e-Boxer Hybrid của Subaru được phát triển để mang lại hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu hiệu quả khi có thể tự động chuyển đổi dễ dàng giữa ba chế độ lái:

EV (chỉ dùng điện),

Engine (chỉ dùng động cơ xăng)

Motor Assist (động cơ điện và động cơ xăng kết hợp) để phù hợp với điều kiện vận hành

Ở chế độ EV, động năng sẽ được cung cấp bởi động cơ điện. Chế độ EV sẽ được kích hoạt trong những điều kiện lái mà động cơ xăng không phát huy được hiệu quả, ví dụ như khi xe tăng tốc từ trạng thái đứng yên hoặc khi đang lướt trên cao tốc, nếu điều kiện cho phép. Nếu cần nhiều động năng hơn hoặc dung lượng pin đang ở mức thấp, hệ thống sẽ tự động chuyển qua chế độ Engine hoặc Motor Assist.

Trong điều kiện lái xe không cần tăng tốc nhanh hoặc tải trọng nhẹ, chẳng hạn như khi chạy trên đường vắng xe sẽ sử dụng chế độ Engine. Ở chế độ Engine, động cơ xăng cung cấp động năng cho xe nhưng đồng thời cũng sạc cho bộ pin lithium điện áp cao. Pin sẽ hồi điện khi xe giảm tốc bằng cách nhả chân ga hoặc khi nhấn bàn đạp phanh.

Khi cần tăng tốc hoặc tải trọng nhiều hơn, động cơ sẽ chạy với chế độ Motor Assist – tự động sử dụng cùng lúc cả động cơ xăng và động cơ điện. Tỉ lệ phân chia công suất giữa động cơ điện và động cơ xăng sẽ phụ thuộc vào lực tác động bướm ga của người lái. Hệ thống sẽ điều chỉnh để tối ưu hóa hiệu suất giữa động cơ điện và động cơ xăng để xe hoạt động mượt mà, hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn.

Hệ thống treo của Crosstrek e-Boxer Hybrid cũng được thiết kế lại để cải thiện khả năng bảo vệ khi xảy ra va chạm cũng như sự thoải mái khi di chuyển. Lực cản không khí cũng được giảm thiểu nhờ tấm ốp khí động học được thêm vào gầm đỡ phía sau, giúp tăng hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.

Là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị Hệ dẫn động Bốn Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng (S-AWD) ở phiên bản hybrid, Crosstrek Hoàn Toàn Mới có khả năng truyền toàn bộ hiệu suất được nhận từ mô-tơ điện để phân bổ lại cho cả 4 bánh xe nhằm mang lại lực kéo tối ưu trong mọi tình huống lái xe và điều kiện thời tiết.

Phấn khích tột bậc là cảm xúc khi được cầm lái Crosstrek Hoàn Toàn Mới, đến từ sự linh hoạt và năng động đậm chất Subaru. Và cảm xúc đó càng tuyệt vời hơn khi đạt được trải nghiệm của việc chuyển đổi vận hành giữa động cơ điện – xăng, và ngược lại của Crosstrek e-Boxer, hay thậm chí là khi cả hai được kích hoạt cùng lúc thì cũng đầy hoàn hảo và mượt mà (đến mức người lái và hành khách không thể phân biệt được khi nào mỗi loại đang hoạt động).

Hệ thống hybrid e-BOXER của Subaru tận dụng nguyên lý kết hợp vận hành giữa mô-tơ điện với động cơ Boxer để mang lại cảm giác tăng - giảm tốc tự nhiên một cách đồng thời và mượt mà. Và chính những điều này góp phần cải thiện hiệu suất tiêu thu nhiên liệu của Crosstrek e-Boxer hybrid!

Đáng chú ý, Subaru Crosstrek e-Boxer Hybrid nổi bật như là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc sử dụng mẫu động cơ Boxer có trang bị hệ thống hybrid. Sự kết hợp này giúp Crosstrek e-Boxer Hybrid thừa hưởng hiệu suất vượt trội của động cơ với trọng tâm thấp, kết hợp với sự ổn định và hiệu quả của Hệ Thống Dẫn Động Bốn Bánh Toàn Thời Gian Đối Xứng (S-AWD) lừng danh của Subaru.