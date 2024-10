Toyota ra mắt mẫu xe Toyota Camry hoàn toàn mới tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024

Tin bài liên quan

Toyota coi trung hòa carbon là ưu tiên hàng đầu, do vậy thay vì tập trung vào một giải pháp, Toyota tin rằng cần thực hiện nhiều giải pháp để giảm phát thải carbon càng sớm càng tốt. Hiện nay, Toyota đang triển khai định hướng Tiếp cận đa chiều, trong đó cung cấp các giải pháp về năng lượng thay thế và nhiều dòng xe điện hóa phù hợp với nhu cầu riêng biệt về văn hóa và cơ sở hạ tầng của từng khu vực như: xe Hybrid tự sạc, xe Hybrid sạc ngoài, xe thuần điện, xe điện chạy bằng pin nhiên liệu. Tại Việt Nam, Toyota ưu tiên phát triển các dòng xe Hybrid và các giải pháp nhiên liệu thay thế như xăng sinh học để giảm phát thải khí CO2 ngay lập tức.

Thông điệp này được thể hiện trong dải sản phẩm trưng bày cùng hàng loạt các hoạt động tương tác mới mẻ cùng công nghệ AI, Hologram, công nghệ thực tế ảo…, các góc trưng bày được thiết kế tinh tế, sáng tạo hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.

Nỗ lực điện hóa sản phẩm

Là thương hiệu tiên phong về công nghệ Điện hóa với tầm nhìn hướng tới Trung hòa Carbon và hiện thực hóa một xã hội bền vững, Toyota đã và đang cung cấp các sản phẩm điện hóa đa dạng nhằm mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng trên toàn cầu.

Tại Triển lãm năm nay, Toyota Việt Nam trưng bày nhiều mẫu xe điện hóa, minh chứng cho những nỗ lực của Toyota trong việc giảm phát thải carbon, qua đó góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô theo hướng bền vững.

FT-3e - mẫu xe thuần điện ý tưởng

Mẫu xe sẽ mang đến một tương lai được thay đổi bởi điện hóa và trí thông minh, cùng với những giá trị trải nghiệm hoàn toàn mới.

Toyota tin rằng sự tự do di chuyển trong tương lai không đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn là người bạn đồng hành có phong cách sống phù hợp với giá trị cá nhân của từng khách hàng. Bên cạnh thiết kế đẹp mắt, ấn tượng của một chiếc SUV, mẫu xe FT-3e được phát triển để trở thành phương tiện tùy chỉnh cá nhân hóa nhờ sự hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến, mang lại trải nghiệm lái hứng khởi và niềm vui trọn vẹn trong suốt hành trình.

Dải sản phẩm Hybrid

Toyota trưng bày phiên bản hybrid của 05 mẫu xe gồm: Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross, Camry & Alphard.

Tại thị trường Việt Nam, theo quan điểm của Toyota, dòng xe Hybrid hiện được xem là giải pháp thực tế và phù hợp nhất trong điều kiện hiện tại nhờ kết hợp 2 động cơ xăng và điện mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, vận hành mạnh mẽ và quan trọng nhất là không bị giới hạn bởi cơ sở hạ tầng và làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng. Tính đến hết tháng 9/2024, đã có tổng số hơn 11.000 xe Toyota Hybrid được khách hàng Việt Nam yêu mến và lựa chọn sử dụng, chiếm khoảng 20% tổng doanh số 6 mẫu xe có phiên bản này.

Bên cạnh đó, mẫu xe Land Cruiser Prado ra mắt ngày 16/10 vừa qua cũng sẽ được trưng bày trong gian hàng bắt đầu từ ngày 24/10/2024.

Ra mắt Toyota Camry hoàn toàn mới

Trong Gian hàng Toyota tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 từ ngày 23/10/2024, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu và trưng bày mẫu xe Camry hoàn toàn mới 2024 – “Tiên phong dẫn đầu, thăng hoa thành tựu”.

Kể từ lần ra mắt đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 1 năm 1998, Camry đã nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao, sự tin tưởng và ưa chuộng của người tiêu dùng Việt Nam với tổng doanh số bán hàng cộng dồn đạt hơn 77.700 xe (tính đến hết tháng 9/2024), chiếm 58% thị phần của VAMA trong phân khúc xe Sedan hạng trung cao cấp.

Tiếp nối những giá trị cốt lõi của thế hệ tiền nhiệm, Camry 2024 được lột xác với thiết kế nội ngoại thất năng động, chất lượng đỉnh cao và tiện nghi cao cấp, sang trọng. Bên cạnh đó, hàng loạt các tính năng an toàn vượt trội được trang bị, Camry hoàn toàn mới 2024 được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe Sedan hạng trung cao cấp, trở thành sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.

Phát biểu tại lễ ra mắt Toyota Camry hoàn toàn mới 2024 trong sự kiện Triển lãm ô tô Việt Nam 2024, ông Nakano Keita, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng Hybrid là giải pháp thực tiễn và phù hợp nhất đối với điều kiện Việt Nam. Vì vậy, Toyota đang cung cấp nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường, với mong muốn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu xe xanh cho người Việt và phát triển ngành công nghiệp ô tô theo hướng bền vững. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng và hào hứng khi được chính thức ra mắt đến công chúng huyền thoại Camry thế hệ mới, với thêm 01 phiên bản hybrid mới với giá thành dễ tiếp cận hơn. Chúng tôi hi vọng mẫu xe này sẽ tiếp tục “Tiên phong dẫn đầu – Thăng hoa thành tựu”.

1. Công nghệ Hybrid tiên tiến

Camry hoàn toàn mới được trang bị hệ thống Toyota Hybrid thế hệ thứ 5 với động cơ điện được tinh chỉnh mang lại hiệu suất cao đồng thời đảm bảo sự êm ái khi vận hành. Pin Hybrid trên Camry 2024 được chuyển từ dạng Ni-MH sang Lithium-ion với kích thước pin nhỏ gọn hơn, trọng lượng nhẹ hơn và công suất cao hơn. Do đó, mang lại khả năng tăng tốc vượt trội. Chế độ thể thao cũng có sẵn trên phiên bản Hybrid, mang tới cảm giác hứng khởi cho người lái.

2. Thiết kế hoàn toàn mới giàu cảm xúc

Ngoại thất của Camry 2024 phá cách với thiết kế mới giàu cảm xúc, trẻ trung hơn, thể thao hơn nhưng không đánh mất sự sang trọng vốn có. Thiết kế phần đầu xe được lấy cảm hứng từ hình ảnh mạnh mẽ của “Cá mập đầu búa” với lưới tản nhiệt họa tiết kim cương mở rộng sang hai bên tạo nên vẻ ngoài bề thế và đầy uy lực. Các đường dập nổi trên thân xe hội tụ về phía sau hòa nhập với thiết kế mới của cụm đèn hậu tạo hình nên chiếc đuôi mạnh mẽ của cá mập đầu búa, cụm đèn LED sắc sảo, kích thước mâm xe lớn, Cột C được hạ thấp, và phần mở rộng cửa sổ được kéo dài về phía sau để tạo sự liền mạch và mượt mà trong thiết kế. Cửa sổ trời toàn cảnh được mở rộng tối đa mang lại ánh sáng tự nhiên phủ khắp không gian và mọi vị trí ngồi trên xe.

Không gian nội thất của Camry hoàn toàn mới vẫn kế thừa sự sang trọng nhưng được thiết kế mới mang đến cảm giác cởi mở, cá tính. Khoang lái được thiết kế với phong cách đơn giản và hiện đại. Các chi tiết nội thất của Camry 2024 được chú trọng cả về mức độ hoàn thiện lẫn chất lượng vật liệu cùng các chi tiết trang trí tối giản mang đến sự tinh tế, sang trọng. Các chi tiết cánh ngang chạy dọc theo cánh cửa, bao quanh người ngồi tạo ra cảm giác năng động, tăng tính thể thao và thanh lịch. Màn hình giải trí được bố trí theo nghệ thuật tạo hình cây đàn guitar. Những dây đàn được thể hiện một cách tinh tế khi thiết kế mở rộng về phía khe gió dành cho ghế phụ. Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế để nâng cao tính tiện dụng. Các khu vực để cốc được thiết kế nhằm tối đa hóa sự linh hoạt, đồng thời vẫn giữ được sự hoàn thiện cao cấp và tinh xảo.

3. Thăng hạng tinh hoa Sedan

Camry hoàn toàn mới được thiết kế với việc nâng cao hiệu suất lái giúp người lái tự tin hơn thông qua khả năng kiểm soát phanh chính xác và khả năng di chuyển linh hoạt. Bên cạnh đó, còn mang đến sự thoải mái vượt trội ở mọi vị trí, ghế ngồi được thiết kế để đảm bảo cả người lái và hành khách cảm thấy bớt mệt mỏi hơn.

4. Tích hợp công nghệ mượt mà

Bên cạnh Hệ thống an toàn chủ động Toyota (Toyota Safety Sense – TSS) cùng các trang bị an toàn tiên tiến nhất, Toyota Camry hoàn toàn mới 2024 còn được tăng cường thêm tính năng an toàn với Hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và Phanh hỗ trợ đỗ xe giúp bạn an tâm cầm lái trên mọi nẻo đường. Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn sẽ đưa ra cảnh báo trên gương chiếu hậu ngoài xe, màn hình đa thông tin, kết hợp âm thanh cảnh báo qua đó hỗ trợ tránh va chạm, giảm thiểu thiệt hại tối đa với phương tiện tiếp cận từ phía sau. Phanh hỗ trợ đỗ xe sẽ đưa ra cảnh báo (âm thanh), giảm công suất động cơ, tự động phanh khi phát hiện có vật thể tĩnh (phía trước và phía sau) hoặc phương tiện tiếp cận từ phía sau xe giúp khách hàng hạn chế va chạm và lái xe/đỗ xe an toàn ở tốc độ thấp. Camry hoàn toàn mới còn mang đến sự hài lòng cho khách hàng thông qua công nghệ cho phép cá nhân hóa phần cài đặt, màn hình cảm ứng đa phương tiện được tăng kích thước lên 12.3 inch mang lại trải nghiệm rõ nét và kết nối điện thoại thông minh không dây tiện nghi hơn.

PV