Toyota Việt Nam giới thiệu Land Cruiser Prado hoàn toàn mới – Vững vàng vị thế

Tiếp nối di sản sẵn có, Land Cruiser Prado 2024 là mẫu xe mang định hướng “Trở về với phiên bản gốc để khám phá giá trị cốt lõi của dòng xe địa hình danh tiếng toàn cầu”. Trải qua lịch sử 73 năm hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ, Land Cruiser đã trở thành dòng xe biểu tượng của Toyota, đại diện cho sự sang trọng, đẳng cấp và những giá trị riêng biệt cho khách hàng. Dòng xe này đã xuất sắc vượt qua những thử thách khắt khe, trở thành lựa chọn đáng tin cậy, giúp chủ nhân tự tin “Đi khắp mọi nơi, dù ở bất cứ đâu” và luôn “Trở về bình an”. Với thế hệ mới, Land Cruiser Prado được phát triển theo hướng đơn giản hóa - sự đơn giản cho phép người dùng tự vẽ nên bức tranh của riêng họ, đáp ứng mục tiêu của Toyota trong việc “cung cấp giải pháp di chuyển toàn diện và mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người”.

1. Thiết kế độc đáo vượt thời gian

Toyota Land Cruiser Prado kế thừa dáng vẻ bề thế với kích thước tổng thể được nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm. Nhờ kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4925 x 1980 x 1935 mm, chiều dài cơ sở đạt tới 2850 mm mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoáng đãng hơn. Với thiết kế thân xe dạng hình hộp cùng các góc cạnh vát nhẵn, sắc nét, các bộ phận được nhóm lại với nhau thể hiện hình ảnh vững chắc, khỏe khoắn.

Phần đầu xe vuông vức với nắp ca-pô kết hợp cùng lưới tản nhiệt gồm các thanh dọc to bản sơn đen mang đến sự mạnh mẽ. Cụm đèn chiếu sáng LED dạng hình chữ nhật hoàn toàn mới, cùng công nghệ đèn chiếu xa tự động thích ứng tiên tiến, nâng cao tính an toàn khi lái xe. Cụm đèn hậu LED với cách tạo hình hiện đại góp phần làm nổi bật nét cá tính cho phần đuôi xe.

Bên cạnh đó, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy và tự điều chỉnh khi lùi, đảm bảo hình ảnh phản chiếu chân thực, hỗ trợ an toàn khi lái xe. Vành bánh xe được tăng kích thước lên 20’’ với chất liệu nhôm đúc cùng thiết kế mới 6 chấu kép màu đen mang lại hình ảnh thể thao hơn. Ngoài ra, Land Cruiser Prado 2024 sở hữu cửa cốp sau dạng mở lên thay vì mở ngang như mẫu xe tiền nhiệm mang đến sự thuận tiện hơn cho người sử dụng trong điều kiện trời mưa. Bên cạnh đó, tính năng mở cốp rảnh tay (đá cốp) và ô cửa kính cốp sau có thể mở riêng giúp việc lấy đồ thuận tiện hơn tại các khu vực chật hẹp.

2. Nội thất hiện đại cùng trang bị tiện nghi cao cấp

Không gian nội thất sang trọng và tiện nghi của Land Cruiser Prado sẽ góp phần mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn hảo nhất. Vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh điện 4 hướng có nhớ vị trí, được tích hợp đa dạng các phím điều chỉnh chức năng như: điều chỉnh âm thanh, điều chỉnh màn hình trung tâm, hay điều chỉnh các tính năng an toàn - Toyota Safety Sense (TSS), giúp dễ dàng thao tác khi lái xe. Các khu vực chức năng của cụm điều khiển trung tâm được bố cục hợp lý, tiện dụng. Trong đó, cụm đồng hồ táp- lô với màn hình đa thông tin 12.3” với 12 tùy chỉnh chế độ hiển thị, phù hợp với nhiều sở thích, đồng thời tăng tính thẩm mỹ và nét hiện đại cho không gian nội thất, kết hợp cùng tính năng hiển thị trên kính lái, giúp người lái dễ dàng quan sát các thông tin vận hành của xe. Màn hình giải trí được tăng kích thước từ 7” lên 12.3” có chức năng kết nối điện thoại thông minh không dây mang lại trải nghiệm rõ nét cũng như sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Các phím điều khiển được thiết kế với hình dạng phím bấm, gạt hoặc xoay, phù hợp với từng chức năng để có thể thao tác thuận tiện trong khi lái xe. Gương chiếu hậu trong xe là gương chiếu hậu điện tử, sử dụng camera sau để hiển thị các hình ảnh phía đuôi xe trên gương, giúp người lái dễ dàng quan sát, đặc biệt trong điều kiện kính sau của xe bị che tầm nhìn do chở nhiều đồ trong cốp xe. Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập giúp điều chỉnh nhiệt độ và luồng gió dễ dàng, mang đến sự thoải mái cho mọi vị trí.

Hàng ghế thứ hai có chế độ gập 60:40 tích hợp tính năng thông gió và sưởi, với cổng sạc được bố trí ở tất cả các hàng ghế, mang đến cảm giác thư thái và tiện nghi cho hành khách trên mỗi hành trình. Đặc biệt, cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn (tùy phiên bản) kéo dài từ hàng ghế trước tới hàng ghế thứ hai cho phép chủ nhân trải nghiệm không gian thoáng đãng, hòa mình vào thế giới thiên nhiên trên mỗi cung đường khám phá.

3. Khả năng vận hành vượt trội

Với triết lý “tạo ra những chiếc xe tốt hơn bao giờ hết”, thông qua định hướng thiết kế toàn cầu mới (TNGA), Toyota đã tái thiết kế toàn bộ cấu trúc khung gầm, củng cố nền tảng cốt lõi, nâng cao tính linh hoạt, ổn định và tầm quan sát tốt hơn, giúp Land Cruiser Prado vững vàng chinh phục mọi địa hình.

Động cơ xăng 2.4L hoàn toàn mới với công suất tối đa đạt 267 mã lực, mô-men xoắn tối đa đạt 430Nm cho hiệu suất mạnh mẽ, giúp tăng tốc nhanh và đáp ứng ngay lập tức các thao tác chân ga. Hộp số tự động 8 cấp lần đầu tiên được trang bị trên mẫu xe này mang lại hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Thiết kế cần số dạng thẳng hàng, cùng số bán tự động “M – Lựa chọn cấp số” giúp Khách hàng làm chủ chiếc xe tốt hơn khi di chuyển trên các dạng địa hình khác nhau. Hệ thống treo tự thích ứng kiểm soát lực giảm chấn theo các chế độ lái nhằm đáp ứng các phong cách lái xe và điều kiện mặt đường, mang lại sự thoải mái vượt trội. Bên cạnh đó, hệ thống chống ồn chủ động cũng giúp giảm tiếng ồn từ khoang động cơ tới cabin, mang đến không gian yên tĩnh thư thái trên mọi hành trình. Ngoài 5 chế độ lái được trang bị phù hợp với các cung đường khác nhau, Land Cruiser Prado còn có thêm 4 chế độ lái đa địa hình, mang đến những trải nghiệm vượt địa hình đầy cảm xúc.

4. Trang bị an toàn tiên tiến

Với triết lý đặt an toàn của khách hàng lên hàng đầu, Toyota Land Cruiser Prado 2024 được trang bị các tính năng an toàn tiên tiến nhất hiện nay. Trong đó, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) trên cả hai phiên bản bao gồm những tính năng hỗ trợ bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách trên xe như: Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn đường (LDA) và Hỗ trợ giữ làn đường (LTA), Đèn chiếu xa tự động thích ứng (AHS) và Điều khiển hành trình chủ động (DRCC), Hệ thống Cảnh báo điểm mù (BSM), Hệ thống Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Cảnh báo áp suất lốp (TPWS), Camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 8 túi khí,… mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn đưa ra cảnh báo trên gương chiếu hậu ngoài xe và trên màn hình đa thông tin, đồng thời phát ra âm thanh cảnh báo, khiến hành khách chú ý hơn nếu có phương tiện đang tới gần, giúp việc mở cửa và ra khỏi xe an toàn hơn cho cả hành khách trên xe và người đi đường. Bên cạnh đó, hệ thống phanh hỗ trợ đỗ xe sẽ đưa ra cảnh báo bằng âm thanh, giảm công suất động cơ, tự động phanh khi phát hiện có vật thể tĩnh (phía trước và phía sau) hoặc phương tiện tiếp cận từ phía sau xe giúp hạn chế va chạm và lái xe/đỗ xe an toàn ở tốc độ thấp. Ngoài ra, hệ thống chống giả lập bước sóng tăng cường độ mạnh của sóng từ khóa đến xe, ngăn chặn kẻ trộm mô phỏng và phá sóng để đột nhập vào xe. Cảm biến chuyển động trong xe hoạt động cùng với hệ thống báo động, giúp phát hiện các chuyển động trong xe (ví dụ: khi để quên trẻ nhỏ hoặc thú cưng, hay tình huống có người lạ đột nhập ...), hệ thống sẽ báo động bằng âm thanh và đèn cảnh báo, điều này mang đến sự an tâm và đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng.

Để mang đến sự an tâm khi sở hữu Land Cruiser Prado, Toyota dành tặng ưu đãi tới Khách hàng như sau:

Toyota Land Cruiser Prado mới sẽ có hai phiên bản với 3 màu sắc là Đen, Trắng ngọc trai và Nâu đồng, và mức giá hấp dẫn như sau:

(Mức giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và được áp dụng đối với mẫu xe Toyota Land Cruiser Prado xuất hóa đơn từ ngày 16/10/2024).

Mẫu xe Land Cruiser Prado hoàn toàn mới sẽ được trưng bày trong Gian hàng Toyota tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 bắt đầu từ ngày 24/10/2024.

Bên cạnh sự có mặt của mẫu xe Land Prado mới, tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, gian trưng bày của Toyota Việt Nam sẽ tập trung vào 2 yếu tố là Công nghệ và Môi trường. Những mẫu xe điện hóa tân tiến nhất thể hiện rõ cam kết hướng tới trung hòa carbon vào năm 2050 thông qua các giải pháp tiếp cận đa chiều, bao gồm đẩy mạnh điện khí hóa cũng như các hoạt động bền vững xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Tại triển lãm năm nay, Toyota Việt Nam sẽ trưng bày một mẫu xe điện ý tưởng dòng SUV có thiết kế ngoại thất và nội thất bắt mắt, mang lại trải nghiệm lái xe hoàn toàn mới và cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa được hỗ trợ bởi các công nghệ tiên tiến.

Bên cạnh đó, Toyota cũng sẽ trưng bày dải sản phẩm Hybrid mới nhất trên thị trường. Đặc biệt, sự ra mắt của một mẫu xe Hybrid hoàn toàn mới cùng hàng loạt các hoạt động tương tác và các góc trưng bày được thiết kế tinh tế, sáng tạo chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách tham quan.

Hãy đến với gian trưng bày Toyota để cùng bước vào hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, diễn ra từ ngày 23/10 – 27/10/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.