Vietnam Motor Show 2024 chính thức khai mạc với chủ đề 'Công nghệ mở tương lai xanh'

Sự kiện có sự hiện diện của ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Danh Huy - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM; ông Lê Văn Dương - Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường Bộ Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chánh VP Bộ, Đại diện phía Nam - Bộ Khoa học & Công nghệ; ông Lương Đức Toàn - Đại diện cục Công nghiệp Bộ Công Thương; ông Firdauz Othman - Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM; ông Nakano Keita - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA); bà Lê Thanh Hải - Đại diện Nhóm các Nhà nhập khẩu Ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA); ông Okutani Masahiro - Đại diện Hiệp hội các Nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM); ông Đào Công Quyết - Trưởng Tiểu ban truyền thông VAMA; cùng đại diện các hãng và nhiều đối tác, khách mời. Các hoạt động nổi bật trong ngày bao gồm Lễ Khai mạc, Chương trình tham quan đặc biệt dành cho báo chí và khách VIP.

Vietnam Motor Show 2024 - Sự chuyển mình của ngành ô tô, xe máy Việt Nam trong bối cảnh phát triển bền vững toàn cầu

Với chủ đề “Công nghệ mở tương lai xanh”, Vietnam Motor Show 2024 thể hiện cam kết của các thương hiệu trong việc mang đến những giải pháp di chuyển xanh, bền vững và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ để bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nakano Keita - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), nhấn mạnh: “Vietnam Motor Show 2024 không chỉ là nơi quy tụ những thương hiệu ô tô và xe máy danh tiếng, mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình của ngành công nghiệp này tại Việt Nam. Với cam kết mạnh mẽ hướng tới phát triển bền vững, sự kiện năm nay nhấn mạnh vào các giải pháp năng lượng xanh, giảm phát thải cùng công nghệ an toàn hàng đầu. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ từ Chính phủ và sự nỗ lực từ các doanh nghiệp, Việt Nam sẽ đạt được những bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050”.

Bà Lê Thanh Hải - Đại diện Nhóm các Nhà nhập khẩu Ô tô Chính hãng Việt Nam (VIVA) cũng bày tỏ sự lạc quan về triển vọng thị trường xe nhập khẩu tại Việt Nam: “Sự tăng trưởng của thị trường xe nhập khẩu tại Việt Nam phản ánh một xu hướng rõ rệt: người tiêu dùng đang tìm kiếm những mẫu xe không chỉ đảm bảo hiệu suất mà còn thân thiện với môi trường. Chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm tiên tiến từ thị trường quốc tế mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Người tiêu dùng sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những mẫu xe nổi bật với công nghệ tiên tiến hàng đầu, và lựa chọn cho mình chiếc xe phù hợp nhất”.

Cũng tại lễ khai mạc, ông Okutani Masahiro - Đại diện Hiệp hội các Nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM) chia sẻ về vai trò của các hãng xe máy tại triển lãm năm nay: “Ngành xe máy tại Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn chuyển dịch lớn, khi xu hướng xanh hóa và tiết kiệm năng lượng ngày càng được người tiêu dùng đón nhận. Vietnam Motor Show 2024 là dịp để VAMM giới thiệu những công nghệ xe máy điện và các dòng sản phẩm tiên tiến, góp phần xây dựng một hệ thống giao thông bền vững, đáp ứng nhu cầu hiện đại và đồng thời bảo vệ môi trường”.

Hơn 200 mẫu xe ô tô và xe máy được trưng bày và giới thiệu đến công chúng tham quan

Vietnam Motor Show 2024 chứng kiến sự ra mắt của các mẫu xe mới, đặc biệt là những mẫu lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam như: MPV All-New M6 Pro của GAC Motor Việt Nam với 2 phiên bản 1.5 Turbo GS và 1.5 Turbo GL tiện nghi thời thượng, cùng hàng loạt các trang bị an toàn tiên tiến; MG G50, D90 và IM LS7 - Intelligent MG - 03 mẫu xe hoàn toàn mới đến từ thương hiệu MG với thiết kế hiện đại, vận hành mạnh mẽ; Crosstrek Hoàn Toàn Mới - mẫu SUV nổi danh của Subaru với diện mạo trẻ trung và thời thượng; mẫu bán tải NEW ISUZU D-MAX 2024 của ISUZU với phiên bản mới sở hữu thiết kế mạnh mẽ, đầy uy lực, vận hành linh hoạt trên các địa hình gồ ghề cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng; bộ đôi sản phẩm vừa ra mắt thị trường Việt Nam của BYD là BYD M6 - mẫu MPV gia đình với không gian rộng rãi, lý tưởng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày và BYD HAN - mẫu xe nổi bật với thiết kế khí động học và công nghệ điện tiên tiến; Mitsubishi Motors Việt Nam mang đến những mẫu xe chủ lực, gồm Xpander, Xforce và Triton hoàn toàn mới, cùng phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm của các dòng xe Xpander, Xforce và Attrage; mẫu xe Skoda Superb L&K với phiên bản sang trọng và cao cấp nhất của thương hiệu Skoda; GAZ mang đến thế hệ mới của dòng xe New NEXT (NN) với các phương tiện hiệu suất cao, trang bị động cơ diesel hiện đại đạt tiêu chuẩn khí thải EURO-5, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững hiện nay.

Đặc biệt, các mẫu xe xanh đột phá với những công nghệ tiên tiến nhất cũng được giới thiệu đến người tiêu dùng: mẫu MPV thuần điện thông minh cỡ lớn IM LS7 - Intelligent MG đến từ thương hiệu MG với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, khả năng tăng tốc từ 0-100Km/s chỉ trong 4.5s trong điều kiện lý tưởng; Honda mang đến mẫu xe sedan thể thao - Civic e:HEV RS với trang bị động cơ Hybrid vận hành uy lực, thân thiện với môi trường, 2 mẫu xe máy điện tiện dụng đáng tin cậy lần đầu ra mắt ICON e: và CUV e:; Skoda mang đến những sản phẩm phiên bản cao cấp Octavia vRS, Enyaq Coupe vRS, Superb L&K, Kodiaq thế hệ mới – sản phẩm sẽ được ra mắt trong thời gian tới cùng với Kushaq – mẫu xe Skoda đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam; Renegade® Cruiser và Scrambler - những mẫu xe mang tính biểu tượng của dòng Cruiser và Scrambler đến từ UM® Motorcycles; Toyota Việt Nam với mẫu xe ý tưởng thuần điện FT-3e và dải sản phẩm Hybrid - nổi bật là mẫu Toyota Camry hoàn toàn mới 2024; XL7 Hybrid – điểm nhấn “xanh” trong chuỗi sản phẩm của Suzuki tại Việt Nam.

Triển lãm cũng có sự góp mặt của các mẫu xe máy, xe phân khối lớn nổi bật đến từ các thương hiệu: CVO Road Glide ST - mẫu Touring thương mại mạnh mẽ nhất của Harley-Davidson; các mẫu Bonneville danh tiếng của Triumph Motorcycles phiên bản mới 2025 với phối màu độc đáo và nổi bật; KTM 890 ADVENTURE R: Chiến binh Off-road cao cấp thế hệ mới của KTM, một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc Adventure dưới 1.000 phân khối; Norden 901 - Cỗ máy địa hình bền bỉ đến từ Thụy Điển được đánh giá là một trong những mẫu Adventure Touring hàng đầu tại thị trường Việt Nam của Husqvarna Motorcycles; Yamaha mang đến bộ đôi EV Concept gồm MOTOROiD2 và ELOVE. MOTOROiD2 với thiết kế tối giản cấu trúc, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng tự cân bằng, nhận diện và tương tác với chủ xe; SYM Việt Nam mang đến mẫu xe tay ga Priti 125, hứa hẹn chinh phục đối tượng khách hàng phụ nữ trẻ.

Quy mô vượt trội cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn

Vietnam Motor Show 2024 có quy mô và tổng diện tích không gian lớn, chỉ riêng diện tích trưng bày lên đến gần 25.000m2. Đặc biệt, triển lãm lần này đẩy mạnh các hoạt động biểu diễn và trải nghiệm đặc sắc như hoạt động trải nghiệm tính năng, trình diễn, lái thử trải nghiệm công nghệ đến từ các thương hiệu như: MG TEST-DRIVE - Hoạt động trải nghiệm các mẫu xe thương mại của MG; hoạt động lái thử vượt chướng ngại vật độc đáo của Subaru với các mẫu xe mới nhất và trải nghiệm bộ 4 công nghệ cốt lõi… Cùng với việc thưởng thức các hoạt động biểu diễn, khách tham quan cũng có thể trải nghiệm công nghệ AR Filter cung cấp trải nghiệm tương tác trên không gian ảo và công nghệ Bullet Time ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong khung hình 360 độ.

Ngoài ra, hội thảo với chủ đề “Giảm phát thải từ phương tiện giao thông và chuyển đổi năng lượng xanh hướng tới bảo vệ môi trường” cũng sẽ được tổ chức vào lúc 9:00-12:00, ngày 24/10/2024 tại Phòng Sunflower 2, Tầng 3, SECC. Hội thảo sẽ có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực, cùng thảo luận để làm rõ 02 vấn đề, bao gồm: “Phương tiện sử dụng năng lượng xanh, sạch và thân thiện môi trường” và “Sử dụng đúng nhiên liệu Euro 5”. Từ đó, nhấn mạnh vào các giải pháp năng lượng xanh, sạch, đóng góp vào nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong suốt 5 ngày diễn ra Vietnam Motor Show 2024, các hãng xe sẽ tổ chức các buổi trình diễn đặc biệt, giới thiệu các mẫu xe mới và công nghệ tiên tiến trong nhiều khung giờ khác nhau. Khách tham quan có thể mua vé trực tiếp tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) hoặc thông qua kênh website chính thức.

Vietnam Motor Show 2024 được tổ chức với sự hợp tác của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Nhóm các Nhà nhập khẩu Ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA) và Hiệp hội các Nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM). Bên cạnh đó, Vietnam Motor Show có sự tham gia với vai trò đồng tổ chức của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ triển lãm C.I.S Việt Nam và Công ty TNHH Lê và Anh Em (Le Bros) – những đơn vị có nhiều kinh nghiệm tổ chức Vietnam Motor Show trong suốt nhiều năm qua.

Không chỉ là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô và xe máy tại Việt Nam, Vietnam Motor Show 2024 còn đánh dấu cột mốc quan trọng, phản ánh sự đổi mới và phát triển không ngừng của các thương hiệu trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển bền vững.

Vietnam Motor Show 2024 sẽ tiếp tục là nơi hội tụ của những giải pháp công nghệ vượt trội, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông tại Việt Nam. Sự kiện hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, không chỉ khơi dậy niềm đam mê mà còn truyền cảm hứng cho các thế hệ tương lai.