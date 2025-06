Viettel Solutions có 4 sản phẩm dẫn đầu hạng mục tại IT World Awards 2025

Vừa qua, Giải thưởng Công nghệ Thông tin Thế giới (IT World Awards) năm 2025 đã công bố các sản phẩm công nghệ xuất sắc nhất toàn cầu. Viettel Solutions là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam có tới 4 sản phẩm cùng đạt giải, và đặc biệt, tất cả đều được trao danh hiệu “Best of Category” – mức đánh giá cao nhất trong từng hạng mục.

Cụ thể, hệ sinh thái Giao thông Thông minh - Viettel ITS được vinh danh ở hạng mục “AI-based Solution for Transportation” (Giải pháp giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo). Đây là bộ giải pháp giao thông số toàn diện ứng dụng trí tuệ nhân tạo, IoT và dữ liệu lớn, đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và cả thị trường quốc tế như Trung Đông, Peru. Với 12 phân hệ ITS Nội đô và 10 phân hệ ITS Cao tốc, Viettel ITS hỗ trợ xử lý toàn diện các bài toán về giao thông. Qua quá trình thí điểm và triển khai ở Hà Nội, Hải Phòng, Viettel ITS đã chứng minh năng lực, góp phần giảm tới 90% vi phạm giao thông và cải thiện rõ rệt tình trạng ùn tắc đô thị.

Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử Viettel (Viettel EHR) là sản phẩm trung tâm trong hệ sinh thái Giải pháp Y tế số của Viettel Solutions, ghi danh tại hạng mục “Digital Health Solution” (Giải pháp công nghệ số cho lĩnh vực Y tế). Với gần 40 triệu hồ sơ được quản lý, hệ thống đã hỗ trợ hơn 170 triệu lượt khám, 400 triệu đơn thuốc và hàng trăm triệu kết quả xét nghiệm, góp phần hiện đại hóa điều hành y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Sản phẩm đóng vai trò là nền tảng hạ tầng dữ liệu cốt lõi, kết nối liên thông các tuyến y tế và tạo nền móng cho mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, cá nhân hóa trong tương lai.

Đối với vực bán lẻ, Hệ thống Quản lý Phân phối trực tuyến Viettel DMS xuất sắc được vinh danh tại hạng mục “Retail Technology Solution” (Giải pháp công nghệ cho ngành bán lẻ). Giải pháp giúp doanh nghiệp kết nối tới điểm bán lẻ trên toàn quốc (hiện với hơn 500.000 điểm bán và ngày càng mở rộng), hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh số bền vững. Viettel DMS không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả kênh phân phối mà còn cung cấp dữ liệu thời gian thực phục vụ ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Đặc biệt, nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo sinh - Viettel Generative AI Platform (vGAP) được xướng tên ở hạng mục “AI Generative” (Trí tuệ nhân tạo tạo sinh). Đây là nền tảng AI tạo sinh dạng low-code cho phép doanh nghiệp dễ dàng phát triển chatbot, trợ lý ảo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo mà không cần lập trình phức tạp. vGAP đang được triển khai hiệu quả trong nội bộ và nhiều tổ chức lớn trong, ngoài tổ chức. Nền tảng này giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai ứng dụng AI trong doanh nghiệp, mở ra khả năng cá nhân hóa sâu và tự động hóa toàn diện các quy trình nghiệp vụ.

Việc tất cả các sản phẩm tham chiến đấu trường công nghệ này đều đạt danh hiệu cao nhất trong hạng mục tại IT World Awards 2025 là minh chứng rõ nét cho năng lực công nghệ, khả năng đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn ra toàn cầu của Viettel Solutions. Thành tích này là kết quả từ sự nỗ lực bền bỉ và tâm huyết của các kỹ sư công nghệ Viettel, không chỉ đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, những dấu ấn này là niềm tự hào, thể hiện bản lĩnh và năng lực làm chủ công nghệ của người Việt trên trường quốc tế.

